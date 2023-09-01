2023/09/01,
職場

《1分鐘讓人敞開心房，100％博得好感的聆聽對話術》：聆聽煩惱時，不要劈頭說答案和解決對策

《1分鐘讓人敞開心房，100％博得好感的聆聽對話術》：聆聽煩惱時，不要劈頭說答案和解決對策
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我們想讓你知道的是

很多時候，人會出於關愛，而把自己的答案強加於人。請忍住這股心情，聆聽煩惱時，切記只能扮演協助的角色。當事者真正的心情，要由當事者自行發現。

文：永松茂久

不被討厭的聆聽方式：不急著得到結論

有人擅長說話，也有人不擅長說話。每個人的說話能力是不一樣的。

舉例來說，有人擅長用說的把內心的想法表達清楚，有人擅長說話逗人笑；同樣地，也有人不擅長說話，說了半天還是詞不達意。

這跟有人擅長跑步、有人不擅長跑步；有人擅長讀書、有人不擅長讀書是相同道理。

在日常生活的人際上，若是遇到不擅長說話的人，也要留意一件事。千萬不要急著想得到結論，更不要在臉上露出「你到底想說什麼？」的厭煩表情。

一旦用「簡單來說」、「重點就是」等自己的方式來幫別人下結論，會讓不擅長說話的人加倍不知所措。

日常對話大可以放輕鬆一點，不用說得句句到位。

不過，如果換做職場上呢？你正忙著趕手邊的工作。此時，不擅長說話的下屬來找你商量事情。這位下屬平時說話就沒有重點，常常一說就停不下來，屬於耗時間的類型。

在此提供一個解決時間問題的好方法：開宗明義地告訴對方，自己有幾分鐘可以聽

例如：

「我還有三十分鐘，我先用十五分鐘把事情做完，你可以先等我一下嗎？」

如此一來，對方心裡就會大概有個底「我有十五分鐘可以說」。

如果這樣還是說不完，可以用比較軟性的方式提醒：

「你希望表達什麼呢？」

需要小心避免的句型是：

「所以，你到底想說什麼？」

「我很忙，直接告訴我結論吧。」

因為這樣會給對方造成壓力。每個人都有不擅長的事情。請把這件事放在心裡，和部下一起慢慢成長吧。

不被討厭的聆聽方式：不要劈頭說答案和解決對策

有人來找你商量事情時，如果你劈頭就說：

「這樣做不就解決了嗎？」

我想接下來，整個話題的走向通常都不會是太好的結果。

當然，對方是想解決問題才來找你商量，但多數時候，別人只是希望你「了解他的心情」。

事實上，他的心中早就知道該怎麼做，只是希望聽你說聲「沒事」，並且推他一把。

這種時候，要做的不是告訴他「該怎麼做」，用問的會更有效。

有一個問法很容易讓人找到答案，那就是：「怎麼做你會比較開心？」

乍聽之下，這句話跟「你想怎麼做？」很相似，其實不一樣。

「怎麼做你會比較開心？」問的是心情；「你想怎麼做？」問的是期望。

和期望相比，人更容易表達心情。

藉由詢問：「怎麼做你會比較開心？」人會從心中找到自己真正想做的事及期望的方向。

如此一來，就不是受人命令交出解決對策，而是自行從心中找出答案。

尤其面對重要的對象時，一定要把這件事放在心上，仔細聽他怎麼說。

例如，當你成為父母、當上主管時，或是想為重要的人帶來指引時。

很多時候，人會出於關愛，而把自己的答案強加於人。

請忍住這股心情，聆聽煩惱時，切記只能扮演協助的角色。

當事者真正的心情，要由當事者自行發現。

書籍介紹

本文摘錄自《1分鐘讓人敞開心房，100％博得好感的聆聽對話術》，商周出版

作者：永松茂久
譯者：韓宛庭

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1分鐘讓人敞開心房-立體書
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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