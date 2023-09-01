《1分鐘讓人敞開心房，100％博得好感的聆聽對話術》：聆聽煩惱時，不要劈頭說答案和解決對策

文：永松茂久

不被討厭的聆聽方式：不急著得到結論

有人擅長說話，也有人不擅長說話。每個人的說話能力是不一樣的。

舉例來說，有人擅長用說的把內心的想法表達清楚，有人擅長說話逗人笑；同樣地，也有人不擅長說話，說了半天還是詞不達意。

這跟有人擅長跑步、有人不擅長跑步；有人擅長讀書、有人不擅長讀書是相同道理。

在日常生活的人際上，若是遇到不擅長說話的人，也要留意一件事。千萬不要急著想得到結論，更不要在臉上露出「你到底想說什麼？」的厭煩表情。

一旦用「簡單來說」、「重點就是」等自己的方式來幫別人下結論，會讓不擅長說話的人加倍不知所措。

日常對話大可以放輕鬆一點，不用說得句句到位。

不過，如果換做職場上呢？你正忙著趕手邊的工作。此時，不擅長說話的下屬來找你商量事情。這位下屬平時說話就沒有重點，常常一說就停不下來，屬於耗時間的類型。

在此提供一個解決時間問題的好方法：開宗明義地告訴對方，自己有幾分鐘可以聽。

例如：

「我還有三十分鐘，我先用十五分鐘把事情做完，你可以先等我一下嗎？」

如此一來，對方心裡就會大概有個底「我有十五分鐘可以說」。

如果這樣還是說不完，可以用比較軟性的方式提醒：

「你希望表達什麼呢？」

需要小心避免的句型是：

「所以，你到底想說什麼？」 「我很忙，直接告訴我結論吧。」

因為這樣會給對方造成壓力。每個人都有不擅長的事情。請把這件事放在心裡，和部下一起慢慢成長吧。

不被討厭的聆聽方式：不要劈頭說答案和解決對策

有人來找你商量事情時，如果你劈頭就說：

「這樣做不就解決了嗎？」

我想接下來，整個話題的走向通常都不會是太好的結果。

當然，對方是想解決問題才來找你商量，但多數時候，別人只是希望你「了解他的心情」。

事實上，他的心中早就知道該怎麼做，只是希望聽你說聲「沒事」，並且推他一把。

這種時候，要做的不是告訴他「該怎麼做」，用問的會更有效。

有一個問法很容易讓人找到答案，那就是：「怎麼做你會比較開心？」

乍聽之下，這句話跟「你想怎麼做？」很相似，其實不一樣。

「怎麼做你會比較開心？」問的是心情；「你想怎麼做？」問的是期望。

和期望相比，人更容易表達心情。

藉由詢問：「怎麼做你會比較開心？」人會從心中找到自己真正想做的事及期望的方向。

如此一來，就不是受人命令交出解決對策，而是自行從心中找出答案。

尤其面對重要的對象時，一定要把這件事放在心上，仔細聽他怎麼說。

例如，當你成為父母、當上主管時，或是想為重要的人帶來指引時。

很多時候，人會出於關愛，而把自己的答案強加於人。

請忍住這股心情，聆聽煩惱時，切記只能扮演協助的角色。

當事者真正的心情，要由當事者自行發現。

書籍介紹

本文摘錄自《1分鐘讓人敞開心房，100％博得好感的聆聽對話術》，商周出版

作者：永松茂久

譯者：韓宛庭

日本熱銷第1的聆聽 對話技巧書

★著作累銷突破300萬冊／日本暢銷作家最新作

★最受日本青壯年上班族支持的人生導師

與人對話時，你是在「聽字句」還是在「聽心情」？事實上，聆聽是溝通對話時最重要也最有用的技術。話說得越多，越有可能禍從口出。藉由聆聽，能更加了解別人要的是什麼，也更有機會拓展對方感興趣的話題。

好評推薦：王介安 GAS口語魅力培訓® 創辦人｜李河泉老師 「跨世代溝通」權威講師｜鄭緯筌 《1分鐘驚豔ChatGPT爆款文案寫作聖經》作者｜游梓翔 世新大學特聘教授

掌握聆聽技巧，對話上遇到的煩惱都會煙消雲散。不再害怕說錯話，不再擔心被討厭，輕鬆締結良好人際關係。

害羞或不善於說話也OK！工作、戀愛、人際關係、職場、主管/下屬、夫妻、家庭、親子、友人、線上對話……所有人際關係都能順利推進。成為一個「好的傾聽者」，就能創造一個讓雙方都能感到安心的空間，你會更容易與人交談，人際關係和生活都會開始進入更好的方向。

Photo Credit: 商周

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航