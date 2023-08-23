《駭客入侵免驚，不是高手也會的WordPress資安防禦大全》：如何創建安全密碼與雙重驗證？

文：林建睿

預防WordPress受到暴力攻擊，創建安全密碼與雙重驗證！

在駭客的攻擊手法中，最常見的就是暴力破解，也就是破解登入帳號與密碼，包括WordPress的管理員帳號/密碼、FTP帳號/密碼、伺服器管理後台帳號/密碼，因此最基本的防護方式，就是更改預設的管理員帳號，以及設定難以破解的密碼。

一、改掉預設的管理員名稱

通常WordPress 預設的管理員名稱大多為「admin」，一般的用戶多半不會去更改管理員帳號，這使得駭客不必花費太大的力氣就可以得知管理員帳號，再加上密碼設定過於簡單的話，被駭客入侵網站就變得輕而易舉的事了。

那麼，要怎麼更改管理員帳號呢？

在一開始要安裝WordPress的時候，在設定管理員名稱的欄位上，不要使用預設的「admin」，而是以難以猜測的英文和數字混合命名，且所使用的名稱不要使用任何含有意義的英文單詞，而是無意義的隨機編碼，如：Jf2kh8iR10dg4sGh3kd5iT9S1。

而要是WordPress已經安裝好，並且使用了「admin」作為管理員名稱的話，那麼就需要先新增一個帳號，將其設置為管理員角色，再刪除原始的「管理員」用戶。

通常駭客會從管理員帳號攻擊，如果網站設有多位使用者，則需分配不同的權限，如：編輯、作者。其中，管理員最好只設定一個。

二、使用高強度密碼

許多用戶對於密碼的安全性不太重視， 常選擇「1234567」或「abcdefgh」， 或是使用自己的生日作為密碼， 根據美國安全應用程式Splashdata的調查，最容易被駭客破解的前25個密碼為：

Photo Credit: 深智數位 前25名最易被破解的密碼；資料來源：splashdata

另外還有風險過大的密碼，包括：生日、週年紀念日、親人的姓名、寵物名字、暱稱、電話號碼、手機號碼⋯等基於個人習慣的密碼，都不能使用。

還有很重要的一點是，不要在所有的網站上都使用同一組密碼，否則一旦駭客知道其中某一組帳號/密碼，那麼就很容易知道在其他網站上的帳號/密碼。

在設定密碼時，切勿使用簡單、與習慣相關的密碼，因為駭客通常會根據個人資料去破解可能產生的組合，雖然WordPress會將密碼以md5的加密技術進行處理，但太過簡單的密碼，仍然不夠安全，而一組具有安全性的密碼，應該遵循以下幾項原則：

Photo Credit: 深智數位 強度密碼設定原則

使用高強度密碼的缺點，就是過於複雜而不好記憶，因此比較好的方式是使用密碼管理器來記錄，如線上密碼管理器：1Password、LastPass，免費密碼管理工具：KeePass。

三、啟用雙重登入驗證功能，保護用戶帳號安全

雙重登入驗證是目前許多大型公司所信任的安全方式，像是Facebook也有這樣的機制。

雙重登入驗證就是讓管理員登入時，除了輸入登入的密碼以外，還需要輸入一個有時間限制的安全驗證碼，而每個用戶的驗證碼都是不一樣的，通常每60秒會更換一次，所以也不容易被破解。即使身邊沒有手機的話，也可以安裝 Chrome擴展外掛來進行驗證功能。

結語

面對資訊社會時代下的數位安全，能夠預先防患，提高被破解的困難度，才是正確的因應之道。想瞭解修改WordPress管理員名稱的操作步驟？想知道密碼管理器LastPass要怎麼樣使用？或是如何將雙重驗證的機制，添加進WordPress管理登入的流程裡？《駭客入侵免驚，不是高手也會的WordPress資安防禦大全》本書將一次完整告訴你！現在就為自己的網站安全把關，學習如何防禦駭客吧！

書籍介紹

本文摘錄自《駭客入侵免驚，不是高手也會的WordPress資安防禦大全》，深智數位出版

作者：林建睿

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Photo Credit: 深智數位出版

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航