TNL+ 2023/08/21,
教育

全美高達五分之一人口缺乏基礎讀寫能力，「閱讀科學」教學法蔚為風潮但教師深陷泥淖

全美高達五分之一人口缺乏基礎讀寫能力，「閱讀科學」教學法蔚為風潮但教師深陷泥淖
Photo Credit: GettyImages

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無論使用何種方式，讀寫能力的缺乏代表著無法跟上社會步調的起點，也意味著個人在未來必須面對的無數社會、經濟和生理挑戰。疫情結束後，學生們加緊腳步跟上進度的同時，美國政府也意識到制定全新掃盲政策的迫切需求。

文：黃皓筠

美國全國考試權威機構「國家教育進步評估」（NAEP）6月新公布的「全國成績單」（Nation’s Report Card）指出，學生在疫情期間蒙受的教育損失，即實體課程改為線上教學、身心健康低落所造成的學習情況惡化，直至今（2023）年仍無復原現象，而該國竟然有高達三分之二的小四學生無法精通閱讀能力。

此外，美國如今約有五分之一的成年人在基本讀寫能力上苦苦掙扎，顯示著經過25年的教育改革，兒童仍面臨閱讀障礙。數據也顯示，美國國二生的閱讀能力，也比1998年的同齡人還要差

《紐約時報》專欄作家克里斯多夫（Nicholas Kristof）指出，是教育政策搞砸了孩子們的閱讀能力。許多神經科學研究顯示，美國過去採用的閱讀政策成效並不好，且缺乏一個簡單、有效的起點開啟學生們的閱讀生涯。

「許多教學方法並未受到研究證據支持，美國至少有一半的學生沒有得到有效的閱讀指導。」美國約翰霍普金斯大學早期識字專家梅登（Nancy Madden）指出。

針對該議題，美國教育界一直存在著一場名為「閱讀戰爭（the Reading Wars）」的論辯。戰火的一邊是自然發音（phonics）的支持者，強調以聲音為基礎來學習拼字，終極目的是在字母與發音之間建立直接聯繫，達到「見字能讀，聽音能寫」的能力（如台灣的注音、日本的假名等）。另一種則是全語言教育法（whole language），鼓勵兒童猜測發音，認為語言應該是在完整情境中、真實事件中學習而來。

值得注意的是，上述兩種方法相抗多年無果後，一項以發音作為基礎的教學方法——「閱讀科學（science of reading）」開始在美國蔚為風潮。該方法是依據科學研究了解閱讀技巧是如何在大腦中發展，並綜合認知心理學、教育學及神經科學等領域，創造出閱讀教育的最佳實踐。

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