【2023女足世界盃】西班牙1比0氣走英格蘭首度奪冠，足協主席唇吻女球員被罵翻

女足世界盃西班牙氣走英格蘭，首度登上冠軍寶座

（中央社）同樣是首度挺進世界盃女子足球賽決賽的西班牙與英格蘭昨（20）日對決爭冠，西班牙隊長卡孟納（Olga Carmona）上半場率先破門建功，西班牙就以1比0氣走英格蘭，締造歷史成為世界女足新科霸主。

此役西班牙自始即掌握控球優勢，雙方僵持到第29分鐘時，英格蘭在中場失球，西班牙發動快攻，後衛卡孟納率先攻門破網，助球隊搶得領先優勢。

終場前20分鐘，英格蘭球員華爾希（Keira Walsh）被判手球犯規，西班牙獲判罰球，大有機會拉開比數，但負責操刀的艾爾莫索（Jennifer Hermoso）射出的球勁道不足，讓英格蘭門將厄普斯（Mary Earps）輕鬆救下。

後來雙方雖都不乏攻勢，但始終欠缺臨門一腳，西班牙以1比0領先到終場，捧回冠軍金盃。

西班牙這屆世界盃共攻進19球，火力傲視各隊，控球率更高於大多數對手，依仗卓越的傳控球一路擊敗強敵。這由此役數據徹底顯現，西班牙全場射門13次，射正5次，優於英格蘭的射門8次和射正3次；西班牙的控球率達到58％，勝過英格蘭的42％。

西班牙在賽前就是獲看好的爭冠勁旅，雖然在小組賽意外以0比4慘敗給日本，但進入淘汰賽後連過瑞士、荷蘭和瑞典幾關，搶到爭冠機會，憑藉優秀傳球技巧和攻門火力，終於首度登上冠軍寶座。

🇪🇸 ¡¡¡CAMPEONAS DEL MUNDO!!! 🇪🇸



Thanks to a clinical left-footed strike from Captain Carmona, Spain stand tall as #FIFAWWC champions!



The first star is on the shirt, and the #SpotlightOfTheDay is all hers. Felicidades, Olga!@Budweiser pic.twitter.com/tg5jtywtG4 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 20, 2023

這場比賽在澳洲大城雪梨的澳洲體育場（Stadium Australia）舉行，吸引爆滿的7萬5000球迷觀戰。由澳洲和紐西蘭共同主辦的這屆女足世界盃有32隊參賽，規模為歷來最大，一個月來的62場比賽共吸引約200萬觀眾入場，平均每場可望超過3萬人，將刷新歷來紀錄。

《法新社》報導，英格蘭和西班牙女足隊分別排名世界第4和第6，兩隊都是首次挺進世界盃決賽，上次遭遇是在去（2022）年夏天的歐洲國家盃（European Championship）8強賽，當時英格蘭在延長賽以2比1獲勝晉級4強，最終贏得冠軍。

女足世界盃自1991年開始舉行以來，先前8屆只有美國、德國、日本和挪威4隊得過冠軍，這4隊今年都在4強賽前就遭到淘汰，其中尋求3連霸、隊史第5冠的美國更是在16強賽就出局。

廣獲看好有奪冠希望的英格蘭來勢洶洶，小組賽以3戰全勝晉級，16強賽遭奈及利亞攔路，兩隊以0比0僵持到最後，直到PK大戰英格蘭才勝出，隨後順利擊退哥倫比亞和地主澳洲，挺進決賽。

英格蘭曾在1966年的男子世界盃得過一次冠軍，過去兩屆女足世界盃都止步4強，這次終於首度進入決賽，全國都期望女將們捧回冠軍盃。就連英國國王查爾斯（King Charles）也上社群媒體發文，祝福球隊為國家贏得暌違逾半世紀的世界盃冠軍，但最後仍美夢破滅。

這場比賽上半場曾因球迷衝入場內短暫中斷，這名球迷穿著有「解放烏克蘭」字樣的上衣，不久就被安全人員帶出場。

女足世界盃擊敗英格蘭奪冠，西班牙舉國歡騰

（中央社）西班牙昨天在世界盃女子足球賽以1比0擊敗英格蘭，首度贏得女足世界盃冠軍，舉國歡騰，許多興奮的民眾在街頭揮舞國旗，開心歡呼。王室也發文慶賀。

《路透社》報導，這場在澳洲雪梨舉行的比賽終場哨聲響起後，許多球迷聚集在首都馬德里的馬德里自治區體育中心（WiZink Center），興奮地蹦蹦跳跳，揮舞國旗並高聲合唱。

西班牙是靠隊長卡孟納在上半場第29分鐘射門建功，就此一路領先到底，贏得勝利。這場比賽西班牙展現強勁攻擊火力，掌握大半攻勢，明顯優於英格蘭。

西班牙王后雷蒂西亞（Queen Letizia）親赴雪梨觀戰，為西班牙隊加油。賽後頒獎前，她擁抱每位球員致意。

西班牙王室也很快在社群平台X貼文祝賀女足國家隊說：「妳們是世界最棒的足球員，這締造了歷史。」

獲勝功臣卡孟納獲推崇是國家英雄，她則讚揚西班牙隊是「所向無敵」的勁旅。她在賽後告訴西班牙電視台：「這確實是場硬仗，我們知道會很艱難，英格蘭是支很棒的球隊，但我想我們掌控了這場比賽。」

西班牙隊教頭比爾達（Jorge Vilda）則表示，他深以自己的球隊為榮。比爾達在這屆世界盃前和比賽期間遭到嚴厲批評，因為他和一些球員關係緊張，有些球員退出國家隊，以示對教練和西班牙足球協會不滿。

西班牙足協主席唇吻女球員被罵翻，世界盃奪冠蒙塵

（中央社）西班牙《先鋒報》報導，西班牙昨天抱回世界盃女子足球賽金盃，但是西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）卻在社群媒體上被罵翻，因為他在頒獎台上雙手緊抱球隊中場艾爾莫索的頭、親吻對方嘴唇。

西班牙昨天以1比0擊敗英格蘭，首度贏得女足世界盃冠軍，但是這場勝利卻因賽後不久的這起風波而蒙塵。

艾爾莫索在Instagram直播中說：「我不喜歡這樣。」儘管她說這話時帶著笑臉。

西班牙皇家足球協會（RFEF）發言人告訴《法新社》：「那是即興慶祝，就這麼發生了，他們兩人是好友。」

🔴 Spain's Jenni Hermoso has spoken of how uncomfortable she felt when she was kissed on the lips by Spanish football federation president Luis Rubiales after their World Cup final victoryhttps://t.co/h8hORxSIjx — The Telegraph (@Telegraph) August 20, 2023

西班牙皇家足球協會和國家代表隊教頭比爾達（Jorge Vilda）與本屆世足賽陣中球員的關係早已招人物議。

15位西班牙女足球員去年曾對比爾達的管理方式聯名抗議，其中包括數位頂尖球星。

盧比亞雷斯堅定支持比爾達，西班牙皇家足球協會因對15名抗議球員採取強硬立場而挨轟。