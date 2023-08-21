4種人格易釀心血管疾病，醫師提醒：風險不亞於糖尿病
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林庭光表示，某種人格特質族群會比一般人更容易感受壓力，包含容易生氣的敵意人格、常有負向情緒，傾向社會抑制和自我封閉的D型人格，還有憂鬱以及焦慮人格，這些心理社會危險因子可直接影響心血管生理、病理機制。
（中央社）心血管疾病向來高居台灣主要死因前幾名，有多篇國內外文獻證實，敵意、焦慮、憂鬱及D型等4種人格容易被心血管疾病纏身，醫師提醒風險不亞於糖尿病，應積極尋求專業協助。
不同人格對心血管疾病確實有關聯性，根據一篇刊登在《內科學誌》、由國立中正大學心理學系教授翁嘉英及大林慈濟醫院醫務秘書林庭光等人合作發表的文章，不僅提供簡短測量工具，提高患者情緒壓力辨識度，還介紹8週冠狀動脈心臟病臨床心理介入方案「清心減壓營」。
敵意、焦慮、憂鬱及D型等人格為何產生「傷心，心傷」現象，以「心臟心理學家」自稱的林庭光告訴《中央社》記者，長達20年研究的總結是與遠古時代人類習性有關，當面臨野獸或大自然威脅，產生壓力、緊張情緒時，身體預設即將出現流血狀況，會自動產生血栓，以備大量出血，迅速凝血。
不只瞬間強化凝血功能，遠古人類面對威脅也會提升交感神經，準備逃跑、避免死亡。林庭光說，當今社會已不再如遠古時代需逃生，但現實生活仍有不同壓力或突發狀況，「這些大事就會像老虎要來吃我」，迫使血栓產生、血壓升高，進而傷害血管。
林庭光表示，某種人格特質族群會比一般人更容易感受壓力，包含容易生氣的敵意人格、常有負向情緒，傾向社會抑制和自我封閉的D型人格，還有憂鬱以及焦慮人格，這些心理社會危險因子可直接影響心血管生理、病理機制。
這些人格特質者也常有抽菸、喝酒或不遵從醫囑狀況，不太能照顧自己的生活，間接經由不健康行為習慣，造成心血管不良後果。林庭光說，江山易改，本性難移，導致即使愈來愈多人知道心理社會狀況是造成心血管疾病的危險因子，甚至風險等同於糖尿病，但仍然忽視。
這篇論文提供簡短測量工具，不僅讓醫護人員使用，民眾也可自行測驗。以台灣版D型人格量表為例，負向情感及社會抑制2方向，從正確、有點正確、不確定、不太正確、不正確，各別代表4至0分，當負向情感及社會抑制分量表得分皆大於或等於10分，即屬於D型人格。
負向情感分量表題項，分別為「我常為了小事情發牢騷」、「我常感到不快樂」、「我常感到煩躁」、「我用悲觀的角度看事情」、「我常心情不好」、「我常覺得自己在擔心一些事情」及「我的心情常跌到谷底」。
社會抑制分量表題項，則分別是「遇到人時，我很容易與人交談」、「我不喜歡跟很多人在一起」、「與人互動我常覺得不自在」、「我很難主動開口與人交談」、「我是個封閉的人」、「我寧願與其他人保持距離」及「與人互動時我不知道該說些什麼才好」。
林庭光表示，習慣成自然，之後就會形成人格，建議從認知改變習慣，進一步修正人格。當自我覺察有負向人格特質時，除了可增加外出活動、嘗試社會交流，情緒轉念有時類似戒菸，若不知如何改變，可尋求臨床心理師協助，由專業人員協助探詢壓力來源。
大林慈濟醫院曾攜手中正大學心理學系，推出「清心減壓營」，林庭光介紹，這項計畫透過8週課程，如正向行為、認知行為改變等，改善心理社會狀況；為強化學員與老師信賴感，採小班授課，執行起碼10年約上百人參與，參與者多認為有幫助，更願意配合醫囑。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
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你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！