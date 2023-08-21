安倍晉三去世逾一年，自民黨安倍派遲遲選不出新會長
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安倍派17日決定啟動新體制，這是安倍去世後，安倍派原本停滯的時針開始動起來，但實質上新體制是集體領導體制。73歲的眾議員鹽谷立，在領導力及在選舉及人事方面的交涉能力並非眾望所歸，今後有關安倍派的會長職務、黨總裁（黨主席）候選人的選出，外界認為可能將出現暗鬥。
（中央社）日本執政黨自民黨的最大派閥安倍派17日開會通過由會長代理鹽谷立擔任座長（相當於代表），成立「常任幹事會」的新體制。這是去（2022）年7月前首相安倍晉三遇刺身亡後，安倍派有新動作，但仍未選出新會長。
安倍派的正式名稱是清和政策研究會（清和研），目前有100位國會議員，是自民黨內規模及影響力最大的派閥，足以影響自民黨總裁、首相的人選。原本由安倍晉三擔任會長，安倍去年7月8日遇刺身亡後，由73歲的眾議員鹽谷立及69歲的眾議員下村博文擔任代理會長，並由與安倍較親的5位國會議員（5人眾）輔佐。
安倍派17日在自民黨總部召開大會，會長代理、前文部科學大臣鹽谷在會上說：「大家團結，一個都不能少，身為最大派閥支持岸田政府。」
鹽谷還提議，作為新的運作體制，目前不設會長一職，而是成立由主要成員參加的「常任幹事會」，由自己扮演統籌角色的「座長」（相當於代表）。對此，與會者有人認為「應該選出新會長才對」、「外界很難理解座長一詞」。
大會最後決定，成立「常任幹事會」，由鹽谷扮演統籌的角色。大會上也同意「常任幹事會」的規模、人選以及鹽谷的職稱等都委由鹽谷作決定。
會後，鹽谷對媒體表示，派閥的通稱可能仍沿用「安倍派」一詞，安倍猝逝，要選出會長人選真的很難，所以才提議成立可穩健運作的體制，基本上已獲認同，至於常任幹事會的成員，考慮以擔任過閣僚的人為主。
日本《產經新聞》報導，安倍派17日決定啟動新體制，這是安倍去世後，安倍派原本停滯的時針開始動起來，但實質上新體制是集體領導體制。鹽谷在領導力及在選舉及人事方面的交涉能力並非眾望所歸，今後有關安倍派的會長職務、黨總裁（黨主席）候選人的選出，外界認為可能將出現暗鬥，安倍派是否能發揮自民黨最大派閥的影響力，情況未明朗。
報導指出，日本首相岸田文雄最快今年9月將舉行內閣改組及黨主管人事更換。屆時，鹽谷將成為代表安倍派與岸田交涉的對口窗口。
一般認為，常任幹事會的成員，鹽谷可能指派與安倍較親近的5位國會議員，包括59歲的自民黨政調會長萩生田光一、60歲的參議院幹事長世耕弘成、60歲的官房長官松野博一、60歲的經濟產業大臣西村康稔、67歲的國會對策委員長高木毅，都曾擔任過閣僚，隨著世代交替，這5人將成安倍派的中心。
產經說，安倍派的新體制是否成為該派揭開亂鬥的序幕，值得關注。
日本放送協會（NHK）報導，清和政策研究會（清和研，目前俗稱安倍派）是由前首相福田赳夫發起成立的，屬自民黨內保守政策集團。西元2000年後，出了多位首相，包括森喜朗、小泉純一郎、安倍晉三、福田康夫等。
清和研過去曾出現分裂。1990年代，為了爭取繼第2任會長安倍晉太郎（前外務大臣，安倍晉三之父）之後的會長職務，三塚博（前大藏大臣）與加藤六月（前農林水產大臣）嚴重對立，結果由三塚當上會長，加藤離開清和研。
後來，為了爭取繼三塚之後擔任會長，森喜朗與龜井靜香（前政務調查會長）競爭激烈，結果由森喜朗當上會長，龜井帶著約20名國會議員離開清和研。
2012年自民黨總裁選舉，安倍第2度勝出，清和研避免分裂，但當時的清和研會長町村信孝（前眾議院議長）也參選自民黨總裁選舉，形成清和研有2人參選的局面。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。