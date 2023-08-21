2023/08/21,
歐洲

荷蘭、丹麥承諾向烏克蘭提供F-16戰機，澤倫斯基盛讚「絕對具有歷史性意義」

荷蘭、丹麥承諾向烏克蘭提供F-16戰機，澤倫斯基盛讚「絕對具有歷史性意義」
烏克蘭總統澤倫斯基坐在F-16戰機上｜Photo Credit: GettyImages

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烏克蘭總統澤倫斯基20日對於荷蘭和丹麥作出對烏克蘭提供F-16戰鬥噴射機的「歷史性」決定表示歡迎。這是西方盟友致力提升基輔抵禦俄羅斯侵略的最新舉措。

澤倫斯基抵荷蘭，推動強化烏克蘭防空能力

（中央社）正在持續推動加強烏克蘭防空能力的烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）20日抵達荷蘭，數天前，美國批准荷蘭和丹麥將F-16戰機移交烏克蘭。

《路透社》報導，丹麥和荷蘭近幾個月來一直主導國際間培訓烏克蘭飛行員操作F-16戰機的工作，目的是讓烏克蘭最終能取得F-16戰機，以協助反制俄國的空中優勢。俄軍於2022年2月全面入侵烏克蘭。

澤倫斯基在通訊應用程式Telegram寫道：「主要的問題是為烏克蘭提供F-16戰機，以保護我們的人民免於遭受俄羅斯恐怖攻擊。我們正越來越強大。」

澤倫斯基表示，還要關注全球和平峰會（Global Peace Summit），以及將俄國繩之以法等問題。

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）辦公室表示，澤倫斯基會與即將卸任的呂特於愛因霍芬（Eindhoven）一座空軍基地會面，但未提供更多細節。

呂特5月曾表示，荷蘭正在認真考慮移交F-16戰機一事，但不確定他們可移交多少架，以及何時移交。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）19日表示，烏克蘭飛行員操作F-16戰機的培訓已開始，他還說道，培訓工程師和機械士也至少需要6個月或更長的時間。

由11國組成聯盟的官員表示，培訓將在丹麥和羅馬尼亞進行。

烏克蘭預計有數十名飛行員接受培訓，但上週坦言，將無法在今（2023）年秋季或冬季用上F-16戰機。

由於荷蘭武裝部隊將以更新的F-35戰機取代F-16戰機，將能提供F-16戰機。

根據荷蘭國防部數據，荷蘭目前有24架可操作的F-16戰機將在2024年年中前退役。另有18架由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）製造的F-16戰機可供出售，其中12架已初步售出。

澤倫斯基昨天訪問瑞典，討論接收獅鷲（Gripen）戰機的可能性。

荷蘭首相：荷蘭、丹麥承諾向烏克蘭提供F-16戰機

荷蘭首相呂特20日在烏克蘭總統澤倫斯基來訪時表示，一旦滿足移交條件，荷蘭和丹麥確定會向烏克蘭提供F-16戰機。

《路透社》報導，呂特表示，荷蘭共有42架F-16戰機可提供，但現在談論是否將他們全部捐贈給烏克蘭還為時過早。

呂特在愛因霍芬一座空軍基地與澤倫斯基舉行聯合記者會，他說道：「今天我們可以宣布，在滿足移交條件後，荷蘭和丹麥承諾向烏克蘭和烏克蘭空軍移交F-16戰機，包括與美國和其他夥伴的合作。」

澤倫斯基稱這項協議為「突破性協議」，並表示戰機的確切數量將在「稍後」討論。

這是烏克蘭武裝部隊首次獲得交付F-16戰機的實際承諾。美國在數天前批准荷蘭和丹麥向烏克蘭移交F-16戰機。

荷蘭丹麥將提供F-16，澤倫斯基檢閱戰機讚歷史性決定

烏克蘭總統澤倫斯基20日對於荷蘭和丹麥作出對烏克蘭提供F-16戰鬥噴射機的「歷史性」決定表示歡迎。這是西方盟友致力提升基輔抵禦俄羅斯侵略的最新舉措。

數月以來，澤倫斯基尋求先進噴射機，盼於繼續在烏東對俄展開激烈反攻之際，能夠提升以前蘇聯時代戰鬥機機種為主力的烏克蘭空軍。

華府18日宣布批准對基輔移交F-16，訓練烏克蘭飛員的工作計劃本月著手展開，這可能讓烏克蘭得以於明（2024）年初開始部署這款噴射機。

澤倫斯基20日在荷蘭南部愛因霍芬一座空軍基地與荷蘭首相呂特的聯合記者會中說，這項決定「絕對具有歷史性意義、深具影響力並且激勵了我們。」

《法新社》報導，澤倫斯基於當地時間約下午4時30分抵達丹麥史克里斯楚普（Skrydstrup），丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）、國防部長艾里曼－顏森（Jakob Ellemann-Jensen）到場迎接。

丹麥首相辦公室指出，一行人將檢閱F-16戰鬥機，並且就訓練烏克蘭飛行員事宜進行商討。

美聯社報導，訪問荷蘭數小時後，抵達丹麥的澤倫斯基與佛瑞德里克森進入一架F-16機艙試坐駕駛座位。

佛瑞德里克森表示，丹麥將對烏克蘭提供19架F-16，並說她「希望」可於新年左右先交付6架、明年再交付8架，其餘於2025年交付。

她告訴澤倫斯基：「請將這項捐贈當作是丹麥堅定不移支持貴國為自由奮鬥的象徵。」

稍早呂特在與澤倫斯基的聯合記者會中沒有提供交付戰機時間表，強調這端視烏克蘭人員和基礎設施何時就緒。呂特和澤倫斯基檢閱停放機棚內的兩架灰色的F-16。

荷蘭也沒有明確表示計劃對烏克蘭移交的戰機數量，但是澤倫斯基在加密通訊軟體Telegram上宣布，烏克蘭將會獲得42架噴射機。

澤倫斯基抵達丹麥之前，佛瑞德里克森在聲明中指出：「丹麥完全支持烏克蘭，『只要有其必要』就準備繼續如此。」

澤倫斯基在Telegram上發布訊息稱，「在F-16議題上我們取得進展」，並說「我們正準備對烏克蘭戰士們提供額外的好消息」。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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