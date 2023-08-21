荷蘭、丹麥承諾向烏克蘭提供F-16戰機，澤倫斯基盛讚「絕對具有歷史性意義」
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烏克蘭總統澤倫斯基20日對於荷蘭和丹麥作出對烏克蘭提供F-16戰鬥噴射機的「歷史性」決定表示歡迎。這是西方盟友致力提升基輔抵禦俄羅斯侵略的最新舉措。
澤倫斯基抵荷蘭，推動強化烏克蘭防空能力
（中央社）正在持續推動加強烏克蘭防空能力的烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）20日抵達荷蘭，數天前，美國批准荷蘭和丹麥將F-16戰機移交烏克蘭。
《路透社》報導，丹麥和荷蘭近幾個月來一直主導國際間培訓烏克蘭飛行員操作F-16戰機的工作，目的是讓烏克蘭最終能取得F-16戰機，以協助反制俄國的空中優勢。俄軍於2022年2月全面入侵烏克蘭。
澤倫斯基在通訊應用程式Telegram寫道：「主要的問題是為烏克蘭提供F-16戰機，以保護我們的人民免於遭受俄羅斯恐怖攻擊。我們正越來越強大。」
澤倫斯基表示，還要關注全球和平峰會（Global Peace Summit），以及將俄國繩之以法等問題。
荷蘭首相呂特（Mark Rutte）辦公室表示，澤倫斯基會與即將卸任的呂特於愛因霍芬（Eindhoven）一座空軍基地會面，但未提供更多細節。
呂特5月曾表示，荷蘭正在認真考慮移交F-16戰機一事，但不確定他們可移交多少架，以及何時移交。
烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）19日表示，烏克蘭飛行員操作F-16戰機的培訓已開始，他還說道，培訓工程師和機械士也至少需要6個月或更長的時間。
由11國組成聯盟的官員表示，培訓將在丹麥和羅馬尼亞進行。
烏克蘭預計有數十名飛行員接受培訓，但上週坦言，將無法在今（2023）年秋季或冬季用上F-16戰機。
由於荷蘭武裝部隊將以更新的F-35戰機取代F-16戰機，將能提供F-16戰機。
根據荷蘭國防部數據，荷蘭目前有24架可操作的F-16戰機將在2024年年中前退役。另有18架由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）製造的F-16戰機可供出售，其中12架已初步售出。
澤倫斯基昨天訪問瑞典，討論接收獅鷲（Gripen）戰機的可能性。
荷蘭首相：荷蘭、丹麥承諾向烏克蘭提供F-16戰機
荷蘭首相呂特20日在烏克蘭總統澤倫斯基來訪時表示，一旦滿足移交條件，荷蘭和丹麥確定會向烏克蘭提供F-16戰機。
《路透社》報導，呂特表示，荷蘭共有42架F-16戰機可提供，但現在談論是否將他們全部捐贈給烏克蘭還為時過早。
呂特在愛因霍芬一座空軍基地與澤倫斯基舉行聯合記者會，他說道：「今天我們可以宣布，在滿足移交條件後，荷蘭和丹麥承諾向烏克蘭和烏克蘭空軍移交F-16戰機，包括與美國和其他夥伴的合作。」
澤倫斯基稱這項協議為「突破性協議」，並表示戰機的確切數量將在「稍後」討論。
這是烏克蘭武裝部隊首次獲得交付F-16戰機的實際承諾。美國在數天前批准荷蘭和丹麥向烏克蘭移交F-16戰機。
荷蘭丹麥將提供F-16，澤倫斯基檢閱戰機讚歷史性決定
烏克蘭總統澤倫斯基20日對於荷蘭和丹麥作出對烏克蘭提供F-16戰鬥噴射機的「歷史性」決定表示歡迎。這是西方盟友致力提升基輔抵禦俄羅斯侵略的最新舉措。
數月以來，澤倫斯基尋求先進噴射機，盼於繼續在烏東對俄展開激烈反攻之際，能夠提升以前蘇聯時代戰鬥機機種為主力的烏克蘭空軍。
華府18日宣布批准對基輔移交F-16，訓練烏克蘭飛員的工作計劃本月著手展開，這可能讓烏克蘭得以於明（2024）年初開始部署這款噴射機。
澤倫斯基20日在荷蘭南部愛因霍芬一座空軍基地與荷蘭首相呂特的聯合記者會中說，這項決定「絕對具有歷史性意義、深具影響力並且激勵了我們。」
《法新社》報導，澤倫斯基於當地時間約下午4時30分抵達丹麥史克里斯楚普（Skrydstrup），丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）、國防部長艾里曼－顏森（Jakob Ellemann-Jensen）到場迎接。
丹麥首相辦公室指出，一行人將檢閱F-16戰鬥機，並且就訓練烏克蘭飛行員事宜進行商討。
美聯社報導，訪問荷蘭數小時後，抵達丹麥的澤倫斯基與佛瑞德里克森進入一架F-16機艙試坐駕駛座位。
佛瑞德里克森表示，丹麥將對烏克蘭提供19架F-16，並說她「希望」可於新年左右先交付6架、明年再交付8架，其餘於2025年交付。
她告訴澤倫斯基：「請將這項捐贈當作是丹麥堅定不移支持貴國為自由奮鬥的象徵。」
稍早呂特在與澤倫斯基的聯合記者會中沒有提供交付戰機時間表，強調這端視烏克蘭人員和基礎設施何時就緒。呂特和澤倫斯基檢閱停放機棚內的兩架灰色的F-16。
荷蘭也沒有明確表示計劃對烏克蘭移交的戰機數量，但是澤倫斯基在加密通訊軟體Telegram上宣布，烏克蘭將會獲得42架噴射機。
澤倫斯基抵達丹麥之前，佛瑞德里克森在聲明中指出：「丹麥完全支持烏克蘭，『只要有其必要』就準備繼續如此。」
澤倫斯基在Telegram上發布訊息稱，「在F-16議題上我們取得進展」，並說「我們正準備對烏克蘭戰士們提供額外的好消息」。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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2023年最精華！市售優蛋白體力補充品推薦品牌大評比
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除了日常飲食，市面上也有許多營養品可以補充對的營養素，今天就告訴大家挑選優蛋白營養補充品時時應該注意哪些指標，才能在幫助長輩增加體力的同時也強化保護力！ （本文章推薦之產品資訊，資訊來源均為廠商販售網站。並請評估個人身體狀況或諮詢專業醫生建議後再行食用。）
隨著年紀漸長，肌肉流失、體力不足的問題難以避免，連帶導致樂齡族運動量減低；而能坐就不站、能躺就不坐的生活習慣，也造成新陳代謝緩慢、排便不順暢、保護力不足等問題。那麼，日常生活中，我們到底應該如何調整飲食、多攝取哪些營養素呢？事實上，除了日常飲食，市面上也有許多營養品可以補充對的營養素，今天就來替大家整理，一些健康資訊，並聊聊挑選時應該注意哪些指標，才能在幫助長輩增加體力的同時也強化保護力。
「優蛋白類營養品」補充體力最有效！挑選法則不藏私！如何判斷蛋白質優劣？
說到營養素，就不能不提「蛋白質」。開頭先說個有趣的冷知識，蛋白質的英文「protein」源於希臘文「proteios」，意指「最重要的物質」，這也正好象徵著蛋白質之於人體的意義。
蛋白質是構成人體的主要成分。無論肌肉、血液、毛髮、指甲，甚至是體內的酵素（反應酶）、抗體、賀爾蒙等，都是由蛋白質為主要構成；因此，蛋白質攝取量與肌肉生長、組織修復、生理機能調節等功能息息相關，可見蛋白質之於人體的重要性！
不過，我們常常能在優蛋白類營養品的營養說明中看見「黃豆蛋白」、「乳清蛋白」等「XX蛋白」，或是「優質蛋白質」的名稱，這些不同的蛋白質稱呼又是什麼意思、該如何挑選呢？
● 原來蛋白質也有優劣之分──什麼是優質蛋白質？
沒錯，蛋白質不只有區分品質高低的，評估方式還五花八門。目前世界上廣為接受的評估方法名為「蛋白質消化率校正胺基酸分數（Protein digestibility-corrected amino acid score，PDCAAS）」，PDCAAS分別從消化率、是否含有完整必需胺基酸，及能否滿足人體需求三方面評定蛋白質優劣，1為最高值，0為最低值，評分值越高代表越好消化吸收；而PDCAAS值為1的食物，就可以稱呼為優質蛋白質。
聽起來有些複雜，但其實沒那麼困難！簡單來說，每種食物都有固定的PDCAAS值，數值越接近1就越好。以日常最常接觸到的食品來說，牛奶、酪蛋白、雞蛋皆為滿分1，牛肉為0.92、四季豆為0.68、花生為0.52、米飯為0.47、玉米為0.42……，有發現嗎？其實多數「蛋豆魚肉類」含有的蛋白質，都是高品質的蛋白質喲！
● 小小蛋白質的大世界──動物蛋白、植物蛋白差別是什麼？
蛋白質是一種含氮物質，無論動物性或植物性蛋白質，它的基本單位是「胺基酸」。由於各種胺基酸的含量、比例及排列順序不同，自然界也有數萬種以上的不同蛋白質。在營養學定義中，包含9種必需胺基酸且比例均衡的蛋白質稱為「完全蛋白質」，動物性蛋白質如蛋類肉類多屬於此類；若缺乏某種必須胺基酸或必須胺基酸含量比例不均，則稱為「不完全蛋白質」，植物性蛋白大多為此類。
下面簡單比較幾種常見的蛋白來源，一起比較它們的差異及特性：
- 大豆蛋白：大豆蛋白屬於完全蛋白質，是由大豆經過脫脂、去除（部分）碳水化合物的蛋白質產品。其胺基酸的成分和牛奶蛋白質接近，但卻不含膽固醇，PDCAAS值等於1，是最具營養的植物性蛋白質之一。
- 乳清蛋白：乳清蛋白屬於完全蛋白質，是牛奶中的兩大蛋白質成分之一，占比約20%，是PDCAAS值等於1優質蛋白質。由於乳清蛋白是水溶性蛋白，能夠在攝入後的3小時內被人體吸收，提升血液中的氨基酸含量，因此適量補充乳清蛋白，在肌肉生長、促進代謝等方面都能發揮正向的幫助。
- 酪蛋白：酪蛋白屬於完全蛋白質，是牛奶中的兩大蛋白質成分之一，占比約80%，是PDCAAS值等於1的優質蛋白質。酪蛋白跟胃酸作用後會形成膠狀，需要7~8個小時才能緩慢地被腸胃吸收，有提供長時間的飽足感、幫助肌肉生長、提升睡眠時肌肉合成的效果。
● 怎麼攝取蛋白才全面？
其實，人類攝取蛋白質，是為了補充裡面組成蛋白質的基本單位──胺基酸。然而，胺基酸種類繁多，每一種蛋白質擁有的胺基酸的類別和比例也大不相同，所以才會有「蛋白質互補」的概念，就好比我們的日常飲食，講究的是「均衡」，攝取蛋白質也是相同的道理。所以在攝取蛋白質的時候，也要注意它內含各類胺基酸含量占比，並均衡攝取不同類別的蛋白質，使得整體攝取量可達人體所需胺基酸需求量，才能確保補充到最全面的營養。
● 成人蛋白質攝取量是多少？怎麼知道營養品提供的蛋白質足不足夠？
根據「國人膳食營養素參考攝取量建議（第八版）」，成年人蛋白質建議攝取量是每公斤體重0.9至1.2公克，若以平均體重60公斤計算，每天建議攝取約54公克~72公克的蛋白質，所以，想知道自己需要的蛋白質攝取量，直接計算「公克數」絕對是最直接的標準。坊間許多優蛋白類營養品時常主打「滿足一天所需蛋白質的多少百分比」之類的廣告標語，但事實上，它的計算標準及方式並不符合每一個人的實際需求。特別提醒消費者挑選時，需要多加比較、注意。
想避免肌肉流失、體力下滑，除了好的蛋白質，達成均衡營養，什麼成分的體力補充營養品能更夠加分？
● 支鏈胺基酸（BCAA）
前面提到的9種必需胺基酸，是人體無法製造，只能從飲食中攝取的胺基酸。支鏈胺基酸（Branched-Chain Amino Acids, BCAA），便屬於必需胺基酸中尤其重要的成員之一。在所有人體的必須胺基酸中，BCAA佔比約35~40%，而且它為蛋白質中幫助肌肉生長的主要成分之一，因此很適合在運動前後補充。消費者在挑選營養品的時候，可以多留意產品的BCAA含量，標示越清楚明確、含量克數越多對於使用者而言就越有幫助。
● 維生素及礦物質
除了胺基酸，維生素和礦物質也是人體必需的營養素，雖然需求量不多但也不可或缺；不過，維生素及礦物質來源眾多，若僅仰賴個人飲食，想要均衡攝取相當困難。國民營養健康狀況變遷調查就發現，台灣成人礦物質攝取缺乏的現象非常普遍，其中鈣質更有約9成以上的民眾攝取不足。
對於年過45歲的樂齡族而言，能夠促進骨骼健康的「鈣」，以及維持血鈣平衡、促進鈣吸收的「維生素D」絕對屬於最重要的營養素之一，若能藉由營養品補充，就會是非常方便的選擇。
還有什麼營養素，能夠幫助樂齡族促進新陳代謝，提升保護力？
除了骨骼、肌肉，消化系統也是樂齡族非常需要保健的要件之一。消化系統不只決定了所有營養素的吸收，也能透過攝取好菌幫助人體提高保護力，最重要的是，它更是與人體的新陳代謝有直接關係。那麼，哪些營養素可以幫助我們促進新陳代謝、提升消化道保護力呢？
● 膳食纖維
膳食纖維是一種無法被人體吸收消化的碳水化合物，吃下的膳食纖維會透過消化道進入小腸、大腸中，最後被人體排出。但是，這過程膳食纖維卻能為人體健康帶來如幫助排便順暢、促進新陳代謝等多種好處，調節人體的生理機能。
● 乳酸菌
乳酸菌指能夠代謝醣類、產生乳酸的細菌。生活在人類腸道中好的乳酸菌能夠幫助我們增加體內的好菌、維持消化道機能、提升營養成分的利用率；另一方面，乳酸菌也能調整體質、維持健康。
日常飲食與體力補充營養品有何不同？一定要使用體力補充營養品才有效嗎？
「一定要吃營養品才能攝取到均衡的營養嗎？」很多人都有類似的疑問，但問題並非使不使用營養品，而是你願意為「均衡營養」這件事情付出多少心力。人體所需的營養素百百種，光文章提到的蛋白質（胺基酸）、礦物質、維生素、膳食纖維、乳酸菌等，種類就已經相當多樣，想要在每天繁忙的生活中落實「均衡飲食」，一次補足人體所需營養，並同時補充體力、增強保護力是相當困難的。
一、飲食獲得的營養素通常無法有最好的吸收。以「優質蛋白質」為例，生活中常吃的肉類其實在PDCAAS的數值上就有所差異，牛肉為0.92、鱈魚為0.96、雞肉約為0.98，雖然肉類都算是高品質蛋白質，但距離優質蛋白值的標準總有些落差；而營養品可以透過技術特別挑選PDCAAS值等於1的酪蛋白、大豆蛋白等，將多種優質蛋白質整合在一起，幫助使用者輕鬆的攝取均衡營養，不用在飲食偏好與健康均衡之間拉扯。
二、「單項飲食」在營養素上通常都有侷限性，若缺乏良好搭配，難以完整獲得全面的營養。例如牛奶雖然富含鈣質，但缺乏部分維生素礦物質，而且對於體力的補充幫助也相當有限，這時就必須搭配其他相對應的飲食攝取，必須花費不少心思鑽研與實踐；但營養品就相對全面許多，一罐便能包含更多人體所需營養素。
市售體力補充營養品推薦品牌大評比
【亞培】安素原味（237ml）
「亞培安素」算是大家不太陌生的營養品牌吧？這款配方主打12種保護力營養，包含蛋白質、維生素A、維生素C、維生素D、維生素E、維生素B6、維生素B12、葉酸、硒、鋅、銅、鐵，能夠幫助補充營養及調節生理機能，並且亞培安素擁有多項營養領域的臨床實證，能提供均衡的營養素。
價格：2,123元／30入
單罐價格：70.76元
單罐容量：237毫升
口味：原味
【益富】益力壯給力優蛋白高鈣配方 原味無糖
由深耕台灣40年的營養品牌「益富」，推出的「益力壯給力」以優蛋白、高鈣特色著稱，其總蛋白質含量13.8公克，相當於提供2顆蛋的蛋白質，且主要由酪蛋白、黃豆蛋白、乳清蛋白的「優質三蛋白」組成，有效幫助肌肉生長、增強體力；同時還添加2856mgBCAA支鏈胺基酸，相當於5-6倍雞精的含量，有效增強體力，另有膳食纖維及鈣質、維生素D等27種以上維生素礦物質；此外，益力壯還首創添加日本專利乳酸菌KT-11，能夠幫助調整體質、維持消化道健康，促進新陳代謝，提升身體保護力。總的來說，益力壯的營養素相當全面，一罐就能補足國人飲食缺乏的營養素（甚至還有乳酸菌），喝起來順口清爽，相當推薦給需要增強體力或步入青壯年的樂齡族飲用。
價格：1,480元／28入（買24罐加送4罐）
單罐價格：52.85元
單罐容量：250毫升
口味：香草、無糖
【補體素】優蛋白 不甜（增強體力配方）
「補體素」也是時常在電視中出現的營養品品牌之一，這款優蛋白高鈣配方主打「優質蛋白質」和「高鈣」，蛋白質由牛奶中的動物性蛋白「酪蛋白」、「乳清蛋白」組成，總蛋白質含量12.8公克，屬於營養補充品的前段班。此外，它提供了BCAA、白胺酸等必需胺基酸，以及高達498毫克的鈣及多種維生素，幫助使用者守住流失的營養素，相當適合日常飲食追不上流失的銀髮族群使用。
價格：1,550元／26入
單罐價格：59.6元
單罐容量：237毫升
口味：清甜、不甜
【桂格】完膳 原味無糖營養素
桂格完善營養素含有酪蛋白及中鏈脂肪酸（MCT），並包含膳食纖維、維生素、礦物質等30多種營養素，不只優質蛋白質幫助肌肉生長、恢復體力，MCT也能夠高效率的補充身體能量，而無糖配方也能確保健康無負擔。
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單罐價格：59.16元
單罐容量：250毫升
口味：原味無糖
【雀巢】立攝適均康 | 優纖完整均衡營養新配方 原味
雀巢立攝適「均康優纖原味配方」為旗下非濃縮液體產品系列中蛋白質含量最高的品項，總蛋白質含量達11公克，且含有雀巢獨特的專利纖維IS50（豌豆纖維、阿拉伯膠、果寡糖、菊糖）、高單位的維生素，以及能夠快速提供能量的中鏈三酸甘油酯。不過，由於它的蛋白質種類只有動物性的濃縮牛奶蛋白，在胺基酸補充的互補性上就遜色了一些。
價格：1,880元／24入
單罐價格：78.33元
單罐容量：250毫升
口味：原味風味
【三多】補体康®C經典營養配方
三多的補體康®C經典營養配方經臨床實驗研究證明，每日使用6罐、持續使用8週能夠顯著提升營養狀況指標（白蛋白、前蛋白指標數值），其中的豌豆蛋白、大豆蛋白及酪蛋白能夠幫助蛋白質指數顯著提升；此外，補體康含有30種以上的定量營養素，營養均勻。
價格：1,210元／24入
單罐價格：50.41元
單罐容量：240毫升
口味：經典營養配方
【白蘭氏】鷄精
說到蛋白質營養補充品，「雞精」可能是大家最早接觸的類別吧？雞精其實是一種從雞肉中萃取出來的營養品，透過雞隻蒸煮、脫油、真空濃縮、過濾等手續後製作出的液體，主要成分是蛋白質中的小分子胜肽及胺基酸。也因為小分子的特性，讓雞精更有利人體吸收，能夠短時間帶來幫助消除疲勞、增加體力的感受。
價格：1,412元／24入
單罐容量：68毫升
單罐價格：58.83元
口味：原味
【統一】瑞穗鮮乳
提到蛋白質補充，許多人一定會聯想到牛奶。的確，牛奶PDCAAS值為一，同時含有80%的酪蛋白與20%的乳清蛋白，絕對是蛋白質補充的好選擇。但是相對的，儘管還含有豐富的乳脂肪及鈣質，對於人體來說牛奶的營養成分依然不夠全面，所以營養均衡和多樣化的重要性依然是第一位，攝取時也必須注重植物性、動物性的蛋白質配比。不過話說回來，單論營養補充品的話，對於蛋白質、鈣質的補充，牛奶絕對是非常好的選擇之一。
價格：27元／1入
單罐容量：230毫升
單罐價格：27元
口味：原味
市售體力補充營養品－綜合比較表
看完這一篇，對優蛋白類營養品有沒有更全面的了解與認識呢？其實啊，飲食講究的就是「均衡」，而營養品則是透過營養學等科學專業，幫助我們更方便的攝取充足且均衡的營養素。但除此之外，健康的生活還是必須搭配適當的飲食及規律運動，如此一來，身體才能好好的運用這些營養素，讓我們營養吸收更全面，維持體能、促進健康，好上加好！