2023/08/21,
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中國又一房地產商爆雷，SOHO中國欠稅87億，中國人行要求金融部門支持化解地方債務風險

中國又一房地產商爆雷，SOHO中國欠稅87億，中國人行要求金融部門支持化解地方債務風險
北京望京SOHO大樓。Photo Credit: 由 钉钉 - 自己的作品, CC BY-SA 4.0/a>

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SOHO中國在公告中稱，土地增值稅的滯納，導致集團於2023年6月30日合計42.32億元的銀行借款本金可能出現交叉違約。交叉違約借款本金為42.32億元，利息為1057.6萬元，其中包括原合約約定還款日2024年6月30日之後到期的借款。

中國又一房地產商爆雷，SOHO中國欠稅87億

（中央社）中國房地產商接連爆雷，SOHO中國在中期業績公告中表示，其子公司「北京望京搜候房地產」拖欠土地增值稅連相關滯納金人民幣19.86億元（約新台幣87億元），導致集團部份借款可能出現交叉違約。

中國媒體《上觀新聞》報導，18日SOHO中國發布2023年度中期業績公告，指旗下「北京望京搜候房地產有限公司」2022年8月收到當地稅務機關的稅項繳納通知，要求在2022年9月1日前支付望京SOHO項目塔1和塔2的相關土地增值稅17.33億元，自稅款滯納之日起，按日加收滯納稅款萬分之5的滯納金。

公告表示，於2023年6月30日已支付土地增值稅3060萬元，尚有19.86億元的土地增值稅和相關滯納金未被償付。

SOHO中國在公告中稱，土地增值稅的滯納，導致集團於2023年6月30日合計42.32億元的銀行借款本金可能出現交叉違約。交叉違約借款本金為42.32億元，利息為1057.6萬元，其中包括原合約約定還款日2024年6月30日之後到期的借款。

由於可能會被各自的借款人要求立即償還，因此於2023年6月30日將其重新分類為流動負債。

SOHO中國還在公告中提到，根據稅收徵收管理法，當地稅務機關可能採取其他強制措施，包括但不限於扣押、查封、依法拍賣或變賣相關物業，以及就滯納土地增值稅處以不繳或者少繳的稅款50%以上、5倍以下的罰款。

SOHO中國稱，集團已持續與當地稅務機關就尚未償付的土地增值稅和相關滯納金展開溝通，並就具體償付計劃達成一致，將繼續處置若干商業物業，用以償付部分土地增值稅。

SOHO中國表示，在相關政府機構和稅務機構的支持與配合下，已完成25套商業物業的銷售，並會在之後的指定時間內進一步償付700萬元稅款。

截至今（2023）年6月30日，SOHO中國的現金及現金等價物約6.27億元，銀行貸款及其他貸款約160.46億元，總負債約315.19億元，總資產約689.2億元。

SOHO中國稱，2023年下半年機遇與挑戰並存，集團將繼續貫徹穩健的經營策略，加大力度與措施，提升集團整體物業出租率和經營性現金流穩定。隨著政府推出各項促進經濟發展政策措施，市場活躍度將逐步回升，重振下半年寫字樓市場。

截至8月18日收盤，SOHO中國港股股價為每股1.16港元，最新市值為60.31億港元（約新台幣246億元）。

中國人行要求金融部門，支持化解地方債務風險

（中央社）中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會日前召開會議，在地方政府債務嚴峻下，會議要求金融部門支持化解地方債務風險，以及要求主要金融機構要「主動擔當作為」，加大貸款投放力度。

中國人民銀行官網昨（20）日公布，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會18日聯合召開電視會議，研究落實金融支持實體經濟發展和防範化解金融風險相關工作。中國人民銀行行長潘功勝，金融監管總局副局長肖遠企，中國證監會副主席李超出席會議並講話，部分金融機構主要負責人也有出席。

會議提到，中國經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式的前進過程，金融支持實體經濟力度要夠、節奏要穩、結構要優、價格要可持續。

會議強調，「主要金融機構要主動擔當作為，加大貸款投放力度，國有大行要繼續發揮支柱作用」，要保持貸款平穩成長，挖掘新的信貸成長點，大力支持中小微企業、綠色發展、科技創新、製造業等重點領域，積極推動城中村改造、「平急兩用」公共基礎設施建設。

會議要求，要調整優化房地產信貸政策，繼續推動實體經濟融資成本穩中有降，規範貸款利率定價秩序，發揮存款利率市場化調整機制的重要作用，以及發揮金融在促消費、穩投資、擴內需中的積極作用。

會議要求，金融部門要統籌協調金融支持地方債務風險化解工作，豐富防範化解債務風險的工具和手段，強化風險監測、評估和防控機制，推動重點地區風險處置，「牢牢守住不發生系統性風險的底線」。

《金融時報》此前引述高盛集團（Goldman Sachs）估計，中國地方政府債務高達人民幣94兆元（約新台幣414兆元），中國國務院已派出工作組到超過10個財政最差的省分查帳，以及尋找削減債務的方法，直接向國務院總理李強匯報。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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