金磚國家峰會將登場，聚焦轉變全球地緣政治，南非總統：不會被迫在強權間選邊站

金磚五國峰會將登場，聚焦轉變全球地緣政治

（中央社）「金磚五國」（BRICS）領導人本週將在南非大城約翰尼斯堡會面，著眼於擴大自身影響力，以及推動全球地緣政治的轉變。這個新興經濟體集團總財富占了全球約四分之一。

《法新社》報導，為期3天的金磚五國年度峰會將於22日展開，預料東道主南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）將接待中國國家主席習近平、印度總理莫迪（Narendra Modi）和巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）也會透過遠端方式與會。

普亭決定不親自出席，因為他被國際刑事法院（International Criminal Court）下達逮捕令，如果他入境南非，理論上南非必須執行逮捕。

俄羅斯將派外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）前往約翰尼斯堡（Johannesburg）與會。

金磚五國橫跨3大洲，人口有數十億人，經濟成長程度不一，但它們之間有個共識，那就是鄙視它們眼裡服務西方富裕強國利益的世界秩序。

中國駐南非大使陳曉東18日在簡報會上表示，當前「傳統的全球治理體系表現出失常、失能、缺位」，金磚五國「日益成為捍衛國際公平正義的中堅力量。」

外界對這個集團的興趣愈來愈濃厚，至少40個國家表達有興趣加入，其中23國已正式提交申請，盼能成為集團成員。

南非駐亞洲和金磚五國無任所大使蘇克拉爾（Anil Sooklal）18日告訴《法新社》，各國排隊加入集團的理由之一，是「我們居住的世界非常兩極化，已因俄羅斯－烏克蘭危機被進一步分化，且各國被迫選邊站。」

他說：「南方國家不想被要求該支持誰、該怎麼做、該怎麼處理自己的主權事務。它們現在足夠強大，可以堅持自身的個別立場。」

南非林波波大學（University of Limpopo）國際政治學講師李格迪（Lebogang Legodi）也認為，許多亟思加入集團的國家「把金磚五國視為當前（全球事務）霸權的替代選項。」

根據蘇克拉爾的說法，峰會結束時，預料就會宣布擴大金磚集團的決定。

但一些密切關注金磚五國的專家對這次峰會的結果並不是非常樂觀。

南非國際事務研究中心（South African Institute of International Affairs）成員格魯澤（Steven Gruzd）表示：「我不認為這場峰會將產生戲劇性的結果，因為現在掌權的還是西方國家，中國正在崛起，但還不是頭號強權。」

佐科威前往南非出席金磚國家峰會，傳印尼可能加入

印尼總統佐科威（Joko Widodo）20日啟程前往南非，出席在約翰尼斯堡舉辦的金磚國家峰會，外界猜測，印尼有可能成為這個組織的最新成員。

《法新社》報導，這場會議聚集了以巴西、俄羅斯、印度、中國和南非為首的主要新興經濟體，將從22日開始舉行為期3天的峰會。

佐科威在出發前告訴媒體記者：「印尼獲邀參與金磚國家峰會，當然，在金磚國家峰會期間，將會與其他世界領袖會晤。」

這是佐科威首次以東南亞最大經濟體領導人的身分出訪非洲。

佐科威本週表示，他的政府尚未決定印尼是否加入金磚國家。

金磚國家2009年正式成立，旨在制衡西方在全球事務的經濟主導地位。這個組織的國內生產毛額（GDP）占全球23％，人口占全球42％。

除了參與金磚國家峰會，佐科威表示，為加強合作，他也將訪問肯亞、坦尚尼亞以及莫三比克。坦尚尼亞和肯亞去（2022）年在印尼首都雅加達開設大使館，而莫三比克是首個與印尼簽署優惠貿易協定的非洲國家。

主辦金磚峰會，南非總統：不會被迫在強權間選邊

準備主辦一項主要新興經濟體高峰會的南非總統拉瑪佛沙20日表示，南非不會被迫在全球強權國家之間選邊。

《法新社》報導，巴西、俄羅斯、印度、中國、南非組成的金磚國家本週在約翰尼斯堡召開高峰會時，將尋求擴大影響力、推動全球地緣政治轉變。

尤其因為拒絕譴責俄羅斯侵略烏克蘭，東道主南非與克里姆林宮的關係廣受矚目。

拉瑪佛沙在電視轉播的演說中指出：「一些批評我們的人喜歡公然支持他們的政治和意識形態選擇，我們不會被拖進全球強權競爭之中。」

「我們抗拒了與任何全球強權或是具影響力國家集團結盟的壓力。」

為期3天的金磚五國年度峰會22日起展開，拉瑪佛沙將接待中國國家主席習近平、印度總理莫迪和巴西總統魯拉。俄羅斯總統普亭也會透過遠端方式與會。

普亭決定不親自出席，因為他被國際刑事法院下達逮捕令，如果他入境南非，理論上南非必須執行逮捕。俄羅斯將派外交部長拉夫羅夫與會。

約50位非金磚五國成員國領袖已經證實將會出席峰會，包括伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）和印尼總統佐科威。

金磚五國橫跨3大洲，擁有數十億人口，經濟成長程度不一，但它們之間有個共識，那就是鄙視它們眼裡服務西方富裕強國利益的世界秩序。金磚國家約占世界經濟總量四分之一，加入這個集團的興趣今年有激增的趨勢。

至少40個國家表達有興趣加入這個集團，其中23國已正式提交申請，盼能成為成員。南非對於開放會籍的呼籲表達支持的立場。