【藝遊嚮導】8/22-8/29：雲門劇場《馬戲少年1+1》、台日工藝特展《心遊無界》、《七夕狂想》音樂會，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
雲門劇場《馬戲少年1+1》以「旋轉」為主題邀集馬戲藝術家 楊世豪與黃翊，詮釋旅遊闖蕩世界的年少故事。台日工藝文化展《心遊無界》隱喻莊子的逍遙遊思想，透過工藝之美展現在地工藝家「物我合一」。勝利交響樂團《七夕狂想》演奏巴洛克、古典、浪漫以及現代作曲家等作品，帶給觀眾豐富的音樂體驗。
【表演藝術】
名稱｜2023雲門劇場《馬戲少年1+1》
時間｜8/26（六）、8/27（日），下午2:00-3:00、下午5:00-6:00
地點｜雲門劇場 （新北市淡水區中正路一段6巷36號）
備註｜本活動為售票活動
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楊世豪：「大環像5歲小時候的自己，而帽子更像是初戀情人，某一個放不下的人」
黃翊：「旅行是成為自己的一種方式，扯鈴是一路上的旅伴」
2023年，雲門劇場邀集馬戲藝術家 楊世豪與黃翊，以「旋轉」為交集，使用不同馬戲物件，淬鍊青春歲月的碰撞，展現沉澱蛻變的兩篇作品。馬戲為少年打開冒險世界的鑰匙，歷經旅行的意外、獨處時的矛盾。
名稱｜【2023台北藝穗節】傷痛遊樂園
時間｜2023/8/21 （一） 14:30、19:30
地點｜一日弎時（台北市中山區民生東路一段3號4樓）
備註｜本活動為售票活動
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一男一女，三十年的生命之旅。
兩人的相逢是傷痕牽起的羈絆。他們相遇、陪伴、擁抱。在一切的盡頭，想起的仍是清晨公園的第一道光。
本演出將以「心之飛人」表演方法作為創作基底，通過動物性的身體，赤裸通透的內在，帶領觀眾進入劇場表演的遊樂園。
名稱｜新編好戲《精忠岳傳之王佐斷臂》
時間｜2023/8/26 （六） - 2023/8/27 （日）
地點｜合勝堂（台北市大同區迪化街一段144號）
備註｜本活動為售票活動
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《雙槍陸文龍》、《八大槌》、《王佐斷臂》．．．不論是出現在京劇、歌仔戲，抑或是傳統布袋戲中，這齣戲講的都是同一個故事，出自章回小說《精忠岳傳》中最著名的段落之一。
陳錫煌傳統掌中劇團於１１１年「駐團演訓計畫」中，以此劇碼作為年度傳習目標，在演出形式上保留傳統布袋戲重要的身段、文言文台語口白之外，前場演出上劇團重新設計了武打動作，劇情橋段也重新編排更加洗練，音樂上運用了更豐富的節奏樂器編制、宛如戰場上身歷其境的現場音效演奏，更加入了現場演唱的京劇唱腔「王佐斷臂」唱段，以更完整的設計，讓傳統布袋戲以更適合內台演出的敘事模式作呈現。
本劇製作精神也承襲陳錫煌師父一貫的創新，但不偏離傳統的精神，演出場地特地選在古色古香的合勝堂舉行，讓不論是否接觸過傳統布袋戲的觀眾，都有機會可以近距離欣賞到這次的作品。
【展覽】
名稱｜【在溫柔的風景裏 In that gentle scenery】林彥良、佐佐木千繪雙個展
時間｜2023/8/19（六）-2023/11/14（二）
地點｜堅山景仰（高雄市仁武區勇全路105號）
英國哲學家法蘭西斯培根說：「藝術，就是自然與人」。
藝術家們將他們的所見所聞，或者一瞬間的幻想畫面，作為創作的表達，保有純粹、天真的創作風格，用溫柔、親近的作品配合著在地的風景，有光、有風、有屬於自然的幸福。
名稱｜【心遊無界】2023台日工藝文化交流暨竹縣客家生活工藝特展
時間｜2023/8/17（四）-2023/9/24（日）
地點｜新竹縣文化局美術館 （新竹縣竹北市縣政九路149號）
木雕、陶瓷、金工、漆藝、石器、編織、染織
本展覽以「心遊無界」隱喻莊子的逍遙遊思想來理解工藝之美，空間規劃分別以「台日遊」介紹台日交流主題、以「知物遊」展現在地工藝家「物我合一」之境、以「知客遊」介紹竹縣客家食藝及茶藝體驗，讓在地民眾及遠從日本前來工藝家體驗客家庄主人誠意待客之道，藉此三大展區傳達超然之工藝精髓與生活美學，呼應好客竹縣多元共容的文化特色。
本展系列活動：工藝講座與論壇、日本工藝家導覽、日本工藝DIY、工藝生活文化輕旅行、五感茶席及客家食藝體驗等，讓民眾可藉由各項推廣活動享受豐盛藝術之旅。
名稱｜【流光洩影】王仁傑 翁明哲 油畫雙人展
時間｜2023/9/19 （六） - 2023/9/15 （五）
地點｜名山藝術台北館（台北市仁愛路二段48-6號）
王仁傑、翁明哲兩位藝術家在畫布展現觸動心緒的剎那景色，重現自然與生活的寧靜與生命力。
十三世紀喬托革新大舉，在宗教繪畫裡將「風景」的概念帶進世人視野，增添畫面的生動活力，亦是以風景展現人文關懷的啟示。當代藝術中對風景的思考、媒材、演譯已然昇華至探索藏匿於中的心靈感悟。
王仁傑的抒情抽象畫風成功結合中國哲學思維，在具象和抽象交聚間，更體現藝術家繪畫裡對感官氛圍的探索追求。山巖谷間的筆觸如草書線條般的飄逸挺拔，依附著真實的景色，油彩如潑墨渲染出山巒綿延，帶著東方繪畫的含蓄優雅，擴展出瑰麗優柔的心象風景。
翁明哲所關注的自然在於陽光下色彩變幻之美。無論鬧城或郊外風光、曙光乍現時分、暮色的瑰麗彩霞，「光線」便是翁明哲的創作靈光，以明亮的色彩抓住一閃即逝的片刻，反映景物的瞬間印象。
兩位傑出藝術家透過不同視野、心靈、風格觀察體現的風景，映證當代藝術的紛呈表現，並在品味天地間得到調解現實與理想的心緒解脫。
【影視】
名稱｜神選之地 Godland
上映時間｜2023/08/25（五）
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肩負著神之諭，踏上未知的冷酷異境；熾熱的生之慾，顯影前轉瞬化作永恆。
19世紀末，一名丹麥牧師為了在蠻荒異土蓋教堂、拍下異鄉人的照片，而泊旅至遙遠的屬地冰島。他們跋山涉水、旅途艱辛，還被疾病襲擊、遇見死亡，大自然的力量漸漸侵蝕牧師的信念與理想。即便在陌生的小鎮展開傳教任務，與居民親近並為他們拍肖像、蓋教堂，不料越深入當地生活，伴隨而來的人性和慾望，卻如同暗箱中顛倒的幻象，越令他偏離初衷而感到迷惘。眼看寒冬就要逼近，這趟旅程終將帶他去向何方？
《接近無限的白》冰島名導海納爾帕瑪頌第三部長片作品。靈感源於真實歷史照片，導演巧妙挪用「濕版攝影」作為電影中的凝視角度，一幕幕冰川、峽谷與熾流熔岩成為景框中懾人的絕景，人與自然的角力亦張弛而現。就在冷冽壯闊和激情殘酷之間，以外人異旅之姿，將丹麥與冰島的國族、政治，甚至宗教的複雜脈絡埋入影像裡。濕版上曝光的痕跡是歷史，也是牧師尋覓自我的記憶。
【音樂】
名稱｜《彈指群英》多鋼琴音樂會系列Ⅲ
時間｜2023-08-27（日）14:30
地點｜苗北藝文中心演藝廳（苗栗縣竹南鎮公園路206號）
備註｜本活動為售票活動
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『政德懷著極有天賦的指揮技巧與品味，不管在任何曲目或是樂團間都能夠展現最好、深刻動人的音樂』---新加坡交響樂團桂冠指揮Mo. Lan SHUI
《彈指群英》多鋼琴系列音樂會，以鋼琴為主題，聚集台灣多位知名鋼琴家同台飆技，由葉政德擔任策畫，邀請陳冠宇、盧易之、江宇婷、嚴俊傑、謝維庭、張凱閔、魏樂富、葉綠娜、林娟儀、汪奕聞等鋼琴家擔任演出，攜手全國音樂比賽表現優異的學子，李敏瑄、游岳雄、卓士喆、徐嘉禧、李昍㦉，一同演出，以獨奏、雙鋼琴、五重奏形式展現鋼琴多樣編制及豐富的藝術表現，讓觀眾體驗鋼琴音樂的多元面貌。
名稱｜七夕狂想
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我們想讓你知道的是
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