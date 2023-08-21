副總統賴清德過境美國、解放軍戰備警巡僅一天，學者：「快閃軍演」模式已成形

副總統賴清德出訪過境美國期間中國動作不斷，我國智庫國策研究院今（21）日舉辦「賴副總統過境美國與美日韓峰會」座談會，學者指出，比起去年8月和今年4月的兩輪繞台軍演，這次中國軍演已相對低調，規模和時間都減少，可見中國近期軍演效果遞減，形成一種「快閃式」的軍演模式。

副總統賴清德特使團本月出席巴拉圭新總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮，18日上午返抵國門，中國人民解放軍旋即在19日於台灣周邊展開「海空聯合戰備警巡」。我國國防部一天內就偵獲共機45架次，不過在20日後，偵獲共機僅2架次，規模明顯減少許多。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今日出席國策研究院座談，表示從去年8月美國眾議院時任議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台之後，中國就在進行聯合兵種的戰備警巡，去年更包含實戰化演練，「這是一種模式」。

不過蘇紫雲指出，不同於去年中國實施實戰化演練試射飛彈，這次賴副總統過境美國後，中國戰備警巡規模「相對有限」，性質比較接近今年1月中國頻繁軍演，為抗議美國去年12月23日簽署的「2023年度國防授權法案」。

蘇紫雲認為，中國在今年1月和8月「快閃式」的戰備警巡，可視為向國際社會表達不滿的政治工具，可將內部宣傳外部化、轉移內部問題（經濟狀況和高失業率，河北水災救災不力等），同時對外交事情表態。但近期軍演效果遞減，不僅沒有達到預期效果，在國際間又引起更多警覺與民主國家間的團結，對北京來講，反而不利。

媒體詢問，雖然這次軍演規模較小，但若明年賴清德當選，是否可預期中國將發動更大型的軍演？蘇紫雲表示，中國軍演都有多重目的，目前看起來都是政治目的大於軍事，符合中國「七分政治，三分軍事」的軍事文化基礎。他認為，可預期未來短期內，中國可能還有軍演，但其實「心理戰」的意義大於實質的攻擊。

國防大學中共軍事研究所教授馬振坤今日出席座談，也指出中國東部戰區此次演習執行的內容，和今年4月總統蔡英文出訪友邦貝里斯後的軍演「大同小異」。4月軍演有2天，這次只有1天，從昨（20）日上午6點到今（21）日上午6點，擾台共機只有2架次，可說是「雷聲大、雨點小」。

馬振坤進一步提出兩點分析。第一，賴清德這次低調出訪，美方為避免升高台海緊張情勢而作的安排規格，他都接受，這確實讓中共難找藉口大作文章，或對台發動高強度軍事恫嚇行動。第二，這次軍演也顯示北京當局了解當前台海情勢緊繃，任何冒進舉動都可能引發兩岸、美中、以及區域國家間的軍事連鎖效應，甚至導致戰爭。對北京當局來說，中國正面對嚴峻的經濟衰退、青年失業、房地產集團財務危機、地方債惡化等問題，更無意願主動挑起台海軍事衝突。

不過，淡江大學外交與國際關係助理教授、總統蔡英文前特助洪耀南看法略微不同。

洪耀南指出，不同於美國極力避免在選舉中展示「選邊站」，中國在賴清德出訪前，就對台展開文攻武嚇，包括對台灣貿易壁壘的調查結果，原則上今年10月就要公開，現在故意延到選前一天。洪耀南說，可見賴清德「還沒當選，北京就把他視為台灣的下一屆的總統在對待」，從這次過境美國就可看出，是有別於2000年陳水扁當選、甚至2016年蔡英文當選時中國對台展現的態度。

洪耀南會後接受媒體聯訪時補充，中國其實沒有能力整合其他在野黨候選人，只能要求他們承認一個中國、支持九二共識。但針對賴清德，他認為目前看來中國已在準備建置「賴清德當選後台灣的格局。」

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核稿編輯：邱宜君