TNL+ 2023/08/22,
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日美韓大衛營峰會：宛如「小北約」在東亞成形，在俄中北韓看來更加刺眼

日美韓大衛營峰會：宛如「小北約」在東亞成形，在俄中北韓看來更加刺眼
從左至右：韓國總統尹錫悅、美國總統拜登、日本首相岸田文雄｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美日韓團結一致於大衛營召開峰會，並重新做出宣誓的動作，在俄羅斯、中國與北韓看來自然會更加刺眼。美日韓已經宛如「小北約」般，開始在東亞成形。但須注意的是，美日與美韓是有軍事同盟，但是日韓並未有軍事同盟，且兩國對中國的貿易依舊深厚，經濟命脈尚未完全切割。

日美韓首度大衛營會師

美國東岸時間18日午後，位於美國首都華盛頓西北100公里處的總統度假別墅「大衛營」，出現美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄與韓國總統尹錫悅的身影。三人不約而同地穿上西裝、但都沒有戴上領帶，在樹林環繞的環境下召開記者會，暢談美日韓三國的新願景與強化安全保障的決心。

這也是這三個國家，首次在非其他峰會期間挪出時間一同會晤，而是真正特別找時間一起召開領袖峰會。在這個過去許多歷史人物都曾造訪的知名度假勝地，三位領袖並在用過午餐、商討約兩個多小時後，笑容滿面地應對媒體。拜登並稱「這是相當具歷史場面的會談、相當歷史的時刻，也是美日韓共同合作的新時代。」

美日韓三國並磋商出新的「大衛營原則」（Camp David Principles），但內容不外乎是延續過去的「自由開放的印度太平洋架構」，在輔佐以俄羅斯侵略烏克蘭、中國不斷擴大武力威脅與海洋支配等，希望能回歸到國際法秩序的宣言。

比較不同的，是在隨後共同聲明中，三國將會遵循「大衛營精神」（Spirit of Camp David）。未來在每一年，三國的領袖除了將至少召開峰會一次外，包括外交部長、國防部長等各層級官員也要定期召開會議。美韓兩國的軍隊與日本的自衛隊也將定期實施演習，三國的經濟供應鏈也將進一步整併，並加強網路活動上的合作。

韓國態度轉變成關鍵

這次的美日韓三國能夠於大衛營舉行峰會，其中很大的因素是韓國態度的轉變。在今（2023）年3月時，尹錫悅總統就過去日韓間的「徵用勞工」等歷史議題做出決議，將由韓國財團成立的基金給予補助。隨後尹錫悅也於3月中訪問日本，岸田文雄也於5月初回訪韓國，並於G7廣島峰會期間邀請尹錫悅，和解氣氛濃厚。

兩國合作上，韓國尹錫悅則是在這段期間，包括把暫時中止的日韓秘密軍事情報保護協定（GSOMIA）重新回復正常化外，也將日本重新列入合作夥伴國家的優惠出口國名單。日本也從善如流，解禁了過去因為勞工徵用問題而限制的部分半導體原材料出口，兩國在經濟與軍事上都開始恢復互信。

其中，日韓兩國雖然在過去因許多議題有所爭執，但是對於北韓的核武以及彈道飛彈威脅等，仍舊是一致。在美日韓峰會召開期間，依舊有情報指出北韓不排除試射飛彈來抗議，也因此造就此刻三國重新在大衛營「宣誓」，共同強化安保戰略來防衛來自極權國家威嚇的野心。

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