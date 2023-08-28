2023/08/28,
商業

歐洲汽車製造業生存迫在眉睫，中國電動車產業為何如此具備競爭力？

歐洲汽車製造業生存迫在眉睫，中國電動車產業為何如此具備競爭力？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

電動車核心「三電系統」分為電池系統（電池模組）、電驅系統（功率半導體）、電控系統；中國在電池上成本和技術擁有絕對優勢，另外在經過投資入主許多國際知名企業後，在電控的實力也已經不容小覷，可以區分成以下三點來進行說明：政策支持、市場競爭、創新能力。

文：Michael Tseng

美國總統拜登於今（2023）年8月9日簽署行政命令，在保護國家安全的理由下，不但要求美國公司必須披露其在中國對AI等高科技領域的投資，更禁止美國企業未來對中國的半導體、AI與量子科技等三大領域繼續投資；英國銷量最大的報紙——《每日電訊報》同日刊登「The alarming reality of cheap Chinese cars on British roads」的聳動標題，頓時市場上紛紛開始傳言，中國在電動車領域的發展成果讓全球在「減碳時程」、「產業保護」、「安全監控」上面臨無法兼顧和繞道的狀況，看起來電動車或許會是下一個美中對抗的戰場。

電動汽車產業在全球範圍內迅速崛起，而中國已經於2022年超過德國與日本，成為全世界最大的汽車輸出國，每年輸出超過107萬台汽車。目前中國出口的汽車中電動車占比超過25%，依照目前全球的發展趨勢這個數字會成長得越來越快。

全球禁售燃油車政策助攻中國電動車產業

淨零排放規則讓全球陸續公告將從2030年起在英國、2035年在歐洲其他國家禁止銷售傳統汽油車，雖然減碳政策及碳稅課徵等政策有機會建立歐洲產業的護城河，但是在歐洲傳統車廠尚未開發中低價位電動車款時，歐洲國家禁售燃油車的政策確實為上汽集團、比亞迪和吉利等中國品牌提供了市場上的鋼性需求及奪取市場份額的機會。

中國汽車品牌抓緊此次市場重組的機會，準備推出比歐洲、日本和美國競爭對手低1萬歐元（8600英鎊）的汽車，以超乎想像的價格傾銷至歐洲市場。專家、業內人士和高級政界人士表示，這種迫在眉睫的轉變威脅著歐洲汽車製造業的生存，也給各國政府帶來了令人擔憂的安全問題。

中國的電動車產業為何如此具備競爭力？

電動車核心「三電系統」分為電池系統（電池模組）、電驅系統（功率半導體）、電控系統；中國在電池上成本和技術擁有絕對優勢，另外在經過投資入主許多國際知名企業後，在電控的實力也已經不容小覷，可以區分成以下三點來進行說明：政策支持、市場競爭、創新能力。

  • 政策支持

政策支持是影響電動汽車產業競爭的關鍵因素。中國政府加大力度參與電動汽車汽車領域投入巨額資金，並實施嚴格的排放標準，推動汽車製造商轉向電動汽車生產。此外，中國的補貼政策長期存在，大幅降低了電動汽車的價格，促使市場需求增加，造就了全球電動車最普及的國家。

  • 市場競爭

中國是全球最早投入且最大的電動車市場，廣大的市場發展出許多中國品牌如蔚來、比亞迪、小鵬崛起，而且在中國政府積極推動電動車的發展，提供豐厚的補貼和優惠購車政策，讓電動車相關產業在中國大陸百家爭鳴，領先全球試驗了非常多電動車衍生服務及產業，即使是在全球大放異彩的特斯拉在中國市場也面臨許多競爭挑戰。

  • 創新能力

中國利用其在電池關鍵礦產——鋰的主導地位，創建了一條自上而下的供應鏈，並鼓勵外國公司也在那裡設立工廠。寧德時代新能源科技有限公司（CATL）總部位於福建省寧德市，目前是全球最大的鋰電池製造商，福特、大眾、寶馬和特斯拉都是其客戶。關鍵原物料的主導加上中國市場的巨大規模，有助於大幅降低純電動汽車的製造成本。

另外中國非常早就注意到電動車產業推展必須建立在基礎設施的完善，自好幾年前就投入大量人力與財力來優化電動車充電設施，建立一個非常好的電動車產業發展及試驗環境，使得中國在電池技術、充電基礎設施和智能車輛等方面取得了重大進展。

結語

中國電動車產業在質與量都已經通過市場驗證，實質地成為全球的領先者，老實說這真的很像當初華為的狀況，而華為後來的故事，我們大家也都親眼看到，因此未來幾年，或許全球會在電動車發展推展和產業保護主義的矛盾中看到一場全新的美中對抗賽。因此電動車產業競爭除了公司之間、協議規格之間，還多了國與國之間的競爭合作，真的是非常刺激和多變，準備投入相關領域的朋友們，真的要帶著保持開放積極學習的態度，要不然常常會被像藤原拓海過彎的產業轉向力道甩出賽道喔。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：美中對抗的下一個戰場：電動車？

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀


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