俄國「月球25號」探測器墜毀，睽違47年登月任務失敗，凸顯自冷戰後太空實力衰退

探測器「月球25號」出狀況，俄羅斯登月計畫現隱憂

（中央社）俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）昨（20）日表示，「月球25號」（Luna-25）探測器在登月前的飛行期間出現「緊急」狀況。

《法新社》報導，俄羅斯聯邦太空總署在聲明中表示：「我們釋放推進動力，把探測器送往預定登陸的軌道。」

「在操作過程中，自動站發生了緊急情況，因此無法在指定狀況下執行操作。」

這是俄羅斯近50年來首次執行登月任務，一枚攜帶「月球25號」的聯合號2.1v（Soyuz 2.1v）型火箭11日於莫斯科以東5550公里的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）發射升空後，「月球25號」16日成功進入月球軌道。

俄羅斯聯邦太空總署並未說明，此事是否會讓原定21日在月球正面南部極地區博古斯瓦夫斯基環形山（Boguslawsky）北部進行的著陸計畫受到影響。

「月球25號」大小相當於一輛小型汽車，預計在月球南部極地區運作1年。美國國家航空暨太空總署（NASA）和其他太空機構的科學家團隊，近年在這個地區處於陰影中的隕石坑裡發現水冰的蹤跡。

俄國「月球25號」探測器墜毀，睽違47年登月任務失敗

（中央社）俄羅斯睽違47年首次進行登月任務，但隨著「月球25號」探測器失控撞上月球，任務以失敗告終。

《路透社》報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roskosmos）表示，「月球25號」昨天進入預降軌道時發生問題，不久後便與「月球25號」失去聯絡。

俄羅斯聯邦太空總署在聲明中表示：「這個裝置進入了不可預測的軌道，並因與月球表面發生碰撞，不復存在。」

這次任務的失敗凸顯自冷戰時期的輝煌歲月以來，俄國太空實力的衰退。莫斯科於1957年發射了第一枚繞地球人造衛星「史普尼克1號」（Sputnik 1），蘇聯太空人加加林（Yuri Gagarin）則在1961年成為進入太空的第一人。

自1976年布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）領導克里姆林宮（Kremlin）時的「月球24號」（Luna-24）任務以後，俄國未再試圖進行月球任務。根據俄國航太官員，「月球25號」原定21日在月球南極軟著陸。

印度上月發射的「月球飛船3號」（Chandrayaan-3）預計將於本週登陸月球南極，而俄國正與印度在探索月球目標上相互競爭，更廣泛地說，俄國也和同樣對月球有進一步探勘計畫的美國及中國競爭。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航