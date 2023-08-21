《藍甲蟲》首週末北美擠下《Barbie芭比》，但全球不到5000萬美元，DC超級英雄電影再度慘遭滑鐵盧

《Barbie芭比》在北美連續蟬聯4週票房冠軍之後，上週總算掉出第一名的位置，改由同為華納兄弟的作品，旗下DC影業的《藍甲蟲》以2540萬美元登頂，不過，此數字仍舊低於《藍甲蟲》的首映預期，而且《藍甲蟲》的全球票房也不盡理想，再度成為DC影業的弱勢開局作品之一。

Photo Credit: 華納兄弟

對於DC影業旗下的英雄系列電影而言，今（2023）年並不順利。尤其是華納與探索頻道合併之後，許多爭議接連爆發，而在宣傳階段被各界視為是DCEU最終章，作為指標性作品的《閃電俠》也出師不利。

《閃電俠》6月於全球盛大上映，首週北美僅獲得5500萬票房，最終北美僅進帳1.08億美元，除了北美之外的國際市場則是1.60億美元，總累積為2.68億美元，對於一部製作成本2億美元，行銷成本1億美元的超級商業鉅片而言，此成績遠低於預期成績，與戲院拆完帳之後，宣告製片廠華納兄弟對於《閃電俠》是賠本作收。

而這也不是DC首度失敗，《閃電俠》加入《黑亞當》、《沙贊：眾神之怒》等片的行列，成為華納兄弟併入探索頻道後的連續第三部票房慘敗。

來到暑期8月底推出的《藍甲蟲》，首週末於北美的票房為2540萬美元，低於《雷霆沙贊：眾神之怒》首週末的3010萬美元以及《閃電俠》首週末的5500萬美元，甚至在新冠疫情期間，2021年華納採取電影院和串流平台HBO Max同步上映的《自殺突擊隊：集結》，也都擁有2620萬美元的首週末票房，而且，上述這些英雄，都是比「藍甲蟲」更受到注目的角色。

離開北美市場之後，《藍甲蟲》在非北美之外的63個國際市場獲得1800萬美元，加上北美票房，全球總累計為4300萬美元，此成績幾乎成為DC電影宇宙最糟糕的開局之一。

至於《藍甲蟲》的製作成本超過1億美元，宣傳成本則高達數百萬美元，而目前的口碑評價也相對普通，在CinemaScore的評分為B+，爛番茄則為76%，從此疲軟的開局來看，未來也相對黯淡。

根據綜藝報指出，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）就表示：「 在經歷了近乎完美的十幾年之後，漫畫類型在過去的三年半中表現參差不齊，我們將在11月和12月了解更多關於超級英雄的狀況。」

大衛格羅斯提及的，就是即將於年底上映，DC影業的《水行俠2》以及漫威影業的《驚奇隊長2》，此兩部片子的首集全球票房都非常優異，前者擁有11.48億美元；後者則是11.31億美元，都是突破10億美元大關的熱賣鉅作。而在今年超級英雄電影相對疲軟的狀況，《水行俠2》以及《驚奇隊長2》在票房市場會擁有何種表現，恐怕也將影響未來超級電影的走向。

《藍甲蟲》由導演安傑爾曼努爾索托（Angel Manuel Soto）執導，故事敘述由索洛馬里達那（Xolo Maridueña）飾演的畢業生，偶然碰上一個外星生物科技的古遺物——聖甲蟲，並成為其共生宿主，而後開展一段英雄之旅。

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核稿編輯：翁世航