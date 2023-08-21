《藍甲蟲》首週末北美擠下《Barbie芭比》，但全球不到5000萬美元，DC超級英雄電影再度慘遭滑鐵盧
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對於DC影業旗下的英雄系列電影而言，今年並不順利，其實從《黑亞當》、《沙贊：眾神之怒》到《閃電俠》，票房都是失敗作收，而上週上映的《藍甲蟲》更為黯淡，全球總累計目前為4300萬美元，幾乎成為DC電影宇宙最糟糕的開局之一。
《Barbie芭比》在北美連續蟬聯4週票房冠軍之後，上週總算掉出第一名的位置，改由同為華納兄弟的作品，旗下DC影業的《藍甲蟲》以2540萬美元登頂，不過，此數字仍舊低於《藍甲蟲》的首映預期，而且《藍甲蟲》的全球票房也不盡理想，再度成為DC影業的弱勢開局作品之一。
對於DC影業旗下的英雄系列電影而言，今（2023）年並不順利。尤其是華納與探索頻道合併之後，許多爭議接連爆發，而在宣傳階段被各界視為是DCEU最終章，作為指標性作品的《閃電俠》也出師不利。
《閃電俠》6月於全球盛大上映，首週北美僅獲得5500萬票房，最終北美僅進帳1.08億美元，除了北美之外的國際市場則是1.60億美元，總累積為2.68億美元，對於一部製作成本2億美元，行銷成本1億美元的超級商業鉅片而言，此成績遠低於預期成績，與戲院拆完帳之後，宣告製片廠華納兄弟對於《閃電俠》是賠本作收。
而這也不是DC首度失敗，《閃電俠》加入《黑亞當》、《沙贊：眾神之怒》等片的行列，成為華納兄弟併入探索頻道後的連續第三部票房慘敗。
來到暑期8月底推出的《藍甲蟲》，首週末於北美的票房為2540萬美元，低於《雷霆沙贊：眾神之怒》首週末的3010萬美元以及《閃電俠》首週末的5500萬美元，甚至在新冠疫情期間，2021年華納採取電影院和串流平台HBO Max同步上映的《自殺突擊隊：集結》，也都擁有2620萬美元的首週末票房，而且，上述這些英雄，都是比「藍甲蟲」更受到注目的角色。
離開北美市場之後，《藍甲蟲》在非北美之外的63個國際市場獲得1800萬美元，加上北美票房，全球總累計為4300萬美元，此成績幾乎成為DC電影宇宙最糟糕的開局之一。
至於《藍甲蟲》的製作成本超過1億美元，宣傳成本則高達數百萬美元，而目前的口碑評價也相對普通，在CinemaScore的評分為B+，爛番茄則為76%，從此疲軟的開局來看，未來也相對黯淡。
根據綜藝報指出，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）就表示：「在經歷了近乎完美的十幾年之後，漫畫類型在過去的三年半中表現參差不齊，我們將在11月和12月了解更多關於超級英雄的狀況。」
大衛格羅斯提及的，就是即將於年底上映，DC影業的《水行俠2》以及漫威影業的《驚奇隊長2》，此兩部片子的首集全球票房都非常優異，前者擁有11.48億美元；後者則是11.31億美元，都是突破10億美元大關的熱賣鉅作。而在今年超級英雄電影相對疲軟的狀況，《水行俠2》以及《驚奇隊長2》在票房市場會擁有何種表現，恐怕也將影響未來超級電影的走向。
《藍甲蟲》由導演安傑爾曼努爾索托（Angel Manuel Soto）執導，故事敘述由索洛馬里達那（Xolo Maridueña）飾演的畢業生，偶然碰上一個外星生物科技的古遺物——聖甲蟲，並成為其共生宿主，而後開展一段英雄之旅。
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核稿編輯：翁世航
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。