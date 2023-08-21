艾奎諾二世遇刺40週年， 孫子佛朗西斯提醒：小馬可仕政府須尊重少數人聲音

（中央社）21日是菲律賓民主鬥士艾奎諾二世在馬尼拉國際機場遇刺40週年。艾奎諾之孫佛朗西斯說，艾奎諾犧牲是個轉捩點，讓菲律賓有機會重回民主，他在菲律賓人的認知裡「是個英雄」。

菲律賓前獨裁統治者馬可仕（Ferdinand Marcos）1972年宣布戒嚴，反對派領袖艾奎諾二世（Benigno Aquino Jr.）隨即被捕。艾奎諾於1980年獲准赴美治療心臟病，雖然了解返國可能面臨生命危險，他仍決定於1983年8月21日自台北搭乘中華航空班機返回菲律賓，下機時遭暗殺身亡。

左翼政黨「並肩黨」（Akbayan）昨天（20日）在馬尼拉都會區艾奎諾二世紀念碑前舉辦紀念活動，題為「在機場被槍殺的男人：你願意為自由付出什麼代價」。

現場繫滿代表艾奎諾家族的黃絲帶，艾奎諾之孫佛朗西斯．艾奎諾-李（Francis Aquino Dee）到場發表演說，民眾身穿黃衣高唱愛國歌曲「我的祖國」（Bayan Ko），並在紀念碑前獻上雛菊，緬懷艾奎諾對菲國民主的貢獻。

佛朗西斯告訴中央社，艾奎諾遇刺40週年之際，希望大家記住「一個人的犧牲可以帶來改變」。

Photo Credit: 中央社 2023年8月21日是菲律賓民主鬥士艾奎諾二世在馬尼拉國際機場遇刺40週年。艾奎諾之孫佛朗西斯20日說，艾奎諾的犧牲是個轉捩點，讓菲律賓有機會重回民主。

佛朗西斯說：「是什麼讓他成為菲律賓人認知的英雄？菲律賓語的英雄是bayani，跟bayan有關連，bayan這個字可以指國家，也可以指人民。因此，菲律賓人認知的英雄跟西方認知的英雄不同。」

他表示，在菲律賓人看來，英雄是跟人民站在一起，為人民受苦的人。雖然菲律賓重回民主之前艾奎諾就去世了，但1986年2月「人民力量革命」的勝利，讓艾奎諾的犧牲有了回報。

艾奎諾二世遇刺後，遺孀艾奎諾夫人（Corazon Aquino）參加1986年的總統大選，卻疑因馬可仕當局涉嫌舞弊而敗選。隨後，數百萬菲律賓人在天主教會號召下齊聚乙沙大道（EDSA），以肉身抵擋坦克和軍隊，不流血推翻執政20年的馬可仕，被稱為「人民力量革命」。

艾奎諾夫人和其子艾奎諾三世（Benigno Aquino III）分別於1986年和2010年登上總統大位。

Photo Credit: 中央社 民眾20日身穿黃衣齊聚艾奎諾二世紀念碑前，緬懷他對菲國民主的貢獻。

佛朗西斯表示，艾奎諾遭暗殺「刺激人們覺得『真的夠了，我們必須對此做些什麼』。雖然3年後菲律賓才真正重回民主，但不能否認，那是引導我們走向民主篇章的火花」。

艾奎諾遇刺40週年之際，現任總統卻是前獨裁統治者之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。佛朗西斯說，他想對政府傳達的訊息是，雖然多數人在總統大選做出他們的決定，但少數人的聲音仍然必須獲得尊重。「我的祖父母主張的原則：人權、民主、人類尊嚴，這一切都必須被捍衛。」

他表示，希望艾奎諾遇刺40週年和9月21日戒嚴紀念日之際，人們的呼聲可以讓馬尼拉當局關注到他們可能並未真正關切的這些議題和原則。

Photo Credit: 中央社 民眾20日在艾奎諾二世紀念碑前獻上雛菊，緬懷他對菲國民主的貢獻。

Photo Credit: 中央社 民眾20日手持雛菊高唱愛國歌曲「我的祖國」，緬懷艾奎諾為民主的貢獻。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範