【書評】夏目漱石《從此以後》：透過愛情和婚姻的抉擇，讓生命的悲劇性散發出希望之光

文：仰望自己的天星

（一）悖德的社會悲劇

《從此以後》（1909年）前承《三四郎》（1908年）後啟《門》（1910-1911年），是夏目漱石（Natsume Sōseki，1867-1916）前期三部曲中的第二部。

此著以三角戀情為主題，描述明治年間出身富裕的高級知識分子長井代助，與中學好友平岡夫婦於東京重逢後，面對新的相處關係以及老家方面的一再逼婚，原先悠哉無憂的享樂生活被迫改變，陷入遵從世俗道德或是崇尚自由意志的內心掙扎，終因悖德、拒婚而與家人和老友決裂，步上悲劇命運之路。

關於《從此以後》之命名，當年夏目漱石在報紙上的廣告詞如此寫道：「有各種意義上的從此以後。因為《三四郎》是描寫大學生，這部小說則是描寫接下來的人生階段，所以是從此以後。《三四郎》的主人公是那麼單純，因為這個主人公就是接下來小說的主人公，就這一點上，也是從此以後。最後這個主人公，陷入一種奇怪的命運。接下來他的日子是怎樣也沒寫出來。就這意義上，也是從此以後。」換言之，此著未明白敘說結局，而是運用象徵手法，讓讀者自行揣摩小說人物的心理，勾勒其未來生活的可能面貌。

（二）享樂主義者奇怪的命運

《從此以後》敘述的是三十歲的長井代助，父親是企業家，家境富裕，生活無虞，平時熱愛讀書，擁有豐富學識，但他不喜歡做自己沒興趣的工作，無業在家，賞花看戲買畫彈琴聽音樂，過著悠哉悠哉的雅痞生活，完完全全是享樂主義者。

代助未婚，父親給他安排許多相親的「好對象」，卻都被代助一一婉拒。他之所以不肯結婚，是因為他另有喜歡的對象。那是他過去學生時代結識的三千代，她是同學菅沼的妹妹。菅沼刻意安排，讓他們有相處的機會，代助和三千代也互有好感。然而，菅沼不幸病故，同遊的中學好友平岡先一步表明欲娶三千代為妻，代助基於朋友道義，認為犧牲自己的未來，完成朋友的願望，才是朋友應盡的本分，於是壓抑自己的情感，放棄了三千代，並且積極促成平岡與三千代的婚事。

婚後，平岡和三千代離開東京，轉往京阪銀行業工作。三年後，平岡事業受挫，返回東京另謀他就，請代助幫忙。《從此以後》藉著三人再次相聚，慢慢倒敘，漸漸呈現代助和三千代的感情變化。由於平岡不得志，經濟發生困難，加上三千代產子夭折，心臟病惡化，平岡不再體貼，開始出外玩樂，生活放蕩，致使夫妻關係生變。代助對平岡漸感厭惡，更加同情三千代的可憐，兩人之間那股一直壓抑的感情因而進一步催化。代助確知唯有三千代了解他的心，終於確認以前之促成平岡和三千代結婚根本是一大錯誤，感到非常後悔。

最後，代助面對真實的自己，正式向三千代告白，三千代也下決心跟隨代助，與整個世俗社會對抗，甚至於有一死的覺悟。代助忠於自我，不願欺騙，乃向平岡當面攤牌，落淚陪罪，兩人因此絕交，接著代助拒絕相親結婚，與父親決裂。當被老友和妻子背叛的平岡寫信向長井家投訴，兄長誠吾求證確認代助欲娶朋友之妻，父親和兄長憤而與之斷絕親人關係，不再提供金援，於是代助不得不改變原先的生活方式，開始出門找工作，嘗試自食其力，對完全信賴他的三千代整個負起責任。至於將來會否也陷入跟平岡一樣因經濟困窘而影響婚姻生活之幸福，尚在未定之天。

（三）代助為此書注入生命

個性決定命運，小說主人公長井代助由於特殊的個性，是以陷入一種「奇怪的命運」。《從此以後》代助的人物塑造，立體生動，可以說為此書注入了生命。

養尊處優、不必工作的代助，年過三十卻鎮日遊手好閒，生活費端賴父兄支援，他外貌瀟灑，頭髮烏黑，牙齒整齊，擁有令人羨慕的細緻皮膚，以及勞動者所沒有的柔韌肌肉。自他出生以來，不曾得過什麼叫得出病名的大病，一直享有健康的幸福。他的頭腦和身體一樣，也很健康，且思路敏銳，在學成績亦佳。照顧代助生活起居的老女傭，曾告訴羨慕代助能夠每天讀讀書、聽聽音樂過日子的侍從門野，以代助的資質，任何事都能做，不必替他操心。

事實上，父親「長井得」一再要求代助出去工作，畢竟受過高等教育的人，總不能一直以遊蕩為樂，而是應該發揮所學，貢獻國家社會，不要整天無所事事。對於父親的說教，代助深知無法說服對方，是以不願浪費唇舌予以反駁，始終敷衍了事，避免當面引起衝突，反而讓自己不快活，對此，父親莫可奈何，拿他沒辦法。

以文學為志業的同窗好友寺尾，質疑睡懶覺的代助，沒有工作的人也不能這樣偷懶，到底為何出生到這世上來？同樣的，中學老友平岡常次郎，為了生活，忙碌不堪，看代助生活之過度安逸，不知人間疾苦，批評身為有錢大少爺的他是對這個社會毫無用處的旁觀者。代助同樣並不反駁，因為他確實如平岡所說，打算什麼都不做。他堅持自己的生活不應受工作汙染，一切神聖的勞動都不該是為了麵包，為了吃飯糊口而工作，將無法誠實面對自己，這是不光榮的。代助認為，再沒有比所謂社會經驗更愚蠢的事，除了痛苦還能有什麼？但他不會去勸別人也依照這樣的想法來過日子。由於他的想法有別於世俗，彷如一個人佇立在荒野之中，充滿孤獨感。

代助就是這樣自認了不起，玩世不恭，什麼都不在乎，光接收世間所有好處，物質生活無虞，只跟其中最適合自己的事物接觸，重視精神生活的滿足。他崇尚自由，想做什麼就做什麼，總之自己愉快就好，自認過著有意義的生活。代助厭惡那些裝腔作勢的認真與熱誠，覺得虛偽，看不起世俗觀念的父親、兄嫂，難以信賴他人，不過代助也看不起自己，因為他察覺到自己缺乏一鼓作氣的勇氣和興趣來遂行自己的渴望，以致在過程中不由自主會去懷疑行動的意義。壓抑了那種向前衝的勇氣，他屢屢都是若即若離，畏縮地面對現狀。他看起來像純金，其實自己卻只是一塊鍍金，這層鍍金有一半以上都是被父親塗上去的。真的碰到需要幫助的人，代助根本毫無能力，正是他致命的弱點。