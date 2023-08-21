台大研究生遭指導教授性騷擾，多花一年重寫論文？立委批校方性平處理「不及格」
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立委范雲指出，對於「指導教授對學生」的性騷擾事件，「這是『論文指導關係』，指導老師的權力多大，對學生性騷擾不就是要立刻處理指導關係嗎？」范雲認為校方對於更換指導教授，應納入將性平事件納入考量，才能真正保障學生的權益。
被指導教授性騷擾後，研究生竟得在口試前夕放棄寫好的論文，再花一年重新撰寫？國立台灣大學公共衛生學院教授黃俊豪日前遭學生指控對他揉胸、揉臀、熊抱，被國立台灣大學性別平等教育委員會認定涉及性騷擾，黃俊豪卻要求受害學生要向他取得書面同意，才能使用曾受他指導的論文畢業。立委范雲今（21）日召開記者會表示，針對性平事件成立後的論文指導關係，台大應研擬相關規定。
台大健康行為與社區科學研究所林姓畢業生在臉書上發文指控，公衛學院教授黃俊豪在擔任他指導教授期間，對他長期言語及肢體性騷擾，具體行為包含講黃色笑話、強迫擁抱、大力揉捏臀部及胸部，甚至逼林生說愛他。
約在2020年9、10月間、林生碩二上學期時，黃俊豪遭知情人士檢舉性騷擾學生，隔天起被禁入校園。當時林生已經開始寫論文，主題關於台灣男同志使用愛滋預防藥物的行為意圖，林生做了涵蓋全台灣的網路大調查，取得將近1500份問卷，前後花了超過5萬元，2021年中寫完論文、訂下口試日期、找齊口試委員，卻等不到發表，這篇論文就從此不見天日。
口試前夕遭放話威脅，林生寫第二篇論文
林生告訴《關鍵評論網》，黃俊豪性騷擾案進入性平調查程序後，所方有協助黃的指導學生找到其他共同指導教授。原本他預計2021年6月份口試，卻遇上性平會調查出爐、教師評審委員會（下稱教評會）決議將黃俊豪停聘一年，在等教育部發公文核准停聘生效。由於停聘尚未生效，林生面臨一個空窗期，無時無刻擔心黃俊豪到校出席口試，「那個時候蠻害怕的」，因此他請求性平會撤除黃俊豪的指導身份，性平會也快速完成程序，口試訂在2021年9月初舉行。
然而，口試前幾天，黃俊豪放話稱林生的論文涉及「侵占智慧財產權」。
根據「國立台灣大學論文指導教授與研究生互動準則」（下稱指導教授與研究生互動準則），研究生於更換指導教授時應簽署聲明書，在未取得原指導教授之書面同意前，不得以與原指教授指導之研究計畫成果當作學位論文之主體。據了解，行社所還聯絡了台大研究誠信辦公室，得到的回覆也是，建議林生先取得原指導教授黃俊豪的書面同意。
林生受訪時表示，黃俊豪協助論文的部分，主要在論文前期的問卷設計，但文字都是林生親自撰寫，僅在討論時聽取黃俊豪的修改建議；問卷發放完、結束收案後，則都由另一名指導教授協助。
林生表示，黃俊豪要求他一定要和他取得書面同意，才可以口試畢業，但他認為「指導教授與研究生互動準則」只能用在教授和學生「可以面對面」的情況；若雙方難以面對面，例如有性平事件成立，似乎無法適用。林生為了爭取準時畢業，也曾自行諮詢法律專業人士，但了解到智慧財產權的認定複雜，走程序得花很多時間，最終他決定多花一年時間，寫了第2篇論文。
性平機制失靈，教授想幫也幫不了
「所有老師都對結果感到很惋惜，」台大行社所副教授官晨怡說，事發時所上所有教師、所辦人員都出動，翻遍法條，卻找不到任何一條可以讓林生全身而退、順利畢業。
官晨怡認為，這個過程反應台大的性平機制失靈，也沒有完整的配套支持方案，可以讓老師一起保護學生，同時讓學生保護自己。
立委范雲指出，學校在第一時間就應有相關措施。「這是『論文指導關係』，指導老師的權力多大！對學生性騷擾不就是要立刻處理指導關係嗎？」范雲批評，這讓行社所想幫忙也無法幫忙，學生得一而再、再而三主張自己的權益，因此校方對於「更換指導教授需原指導教授同意」的規定，應再納入「性平事件成立後」的規範，才能真正保障學生的權益。
《關鍵評論網》日前詢問台大校方，如果學生想要更換論文指導教授，就算更換原因是受到性騷擾，是否也要符合「教授與研究生互動準則」？台大僅說，更換指導教授的流程皆須依照該準則辦理，但若學生覺得權益受損，可依照準則，請系所申請召開協調會議；若對協調結果有疑義，可向校方尋求救濟。
面對范雲批評台大的性平處理「不及格」，台大表示，台大教評會已對黃俊豪案做出停聘一年處分，如果再有類似狀況，除了依照「教授與研究生互動準則」辦理外，性平會將請系所協助學生處理更換指導教授事宜。
不過，台大校評會當時決議的處分，其實比台大性平會的建議更輕。當時台大性平會調查後建議「停聘3年」，後經教評會討論，才決議停聘一年。
台大表示，會將范雲的建議列入日後檢討精進性平案作業的參考。若外界意見涉及法規制度，或是認為現行《教師法》對性平案件教師懲處過輕，台大亦會協助轉達有關單位作為未來修法的參考。
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核稿編輯：邱宜君
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活動地點：南港展覽館2館
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活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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