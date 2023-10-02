中山站變「搭訕熱區」嚇壞女性，什麼樣的搭訕會被認定為性騷擾？

有網友在網路上發文表示，常常會在台北捷運的中山站外，看到有男子不斷去搭訕落單的年輕女子，女子拒絕後甚至還會不斷跟著對方進到百貨公司。

警方對此表示，事情發生當下已有便衣警察上前制止，並告誡搭訕他人的男子這樣的行為可能會觸法，而在經過警方盤查後才得知男子並非怪人，而是酒店公關希望招募人才，因此才會去搭訕年輕女子。

這樣的行為可能會有觸法的風險，不僅會有違反《社維法》規定的可能，甚至嚴重還會觸犯《性騷擾防治法》。

怎麼樣的「搭訕」，會被認定為性騷擾？

對於這樣的爭議，讓我們先來看法規中對於性騷擾的定義究竟是什麼。

《性騷擾防治法》中有明確說明，只要是對他人去做出違反其意願，並且是與「性」或是「性別」相關的動作時，就會屬於是性騷擾的行為。這邊提到的動作，不僅限於直接碰觸對方身體隱私部位，像是以「調戲的言語」、「猥褻的動作」、「不雅的圖片文字」去給對方看，讓對方感到不舒服，甚至感到恐懼，就會是性騷擾的行為。

此外，像是在職場當中，同事或上司藉著討論工作為由，未經同意就勾肩搭背、任意觸碰你的手腳，雖然並非碰觸身體的私密部位，但仍會造成被觸碰者的不舒服，並且這樣的行為也不是工作上需要的動作，因此也會被認定是性騷擾。

假如今天在搭訕一個人時，你的言詞行為都有保持適當距離，並未造成對方不適，這樣的搭訕是不會有問題的，然而，若是在搭訕過程中你的言詞輕浮，帶有調戲的意味，甚至有出現毛手毛腳，隨便觸碰對方身體的情況，就算你只是去觸碰對方手部、肩膀，想藉由這些動作拉近距離，但嚴重造成對方恐懼及不舒服，這樣的動作就會有性騷擾的問題。

最後，除了性騷擾以外，開頭提到的情況不只有搭訕，甚至還會一直跟著對方到其他地方，這樣遭到拒絕還繼續不斷跟隨對方的行為，確實是會違反《社維法》的規定，依據《社會秩序維護法》第89條的規定，假如沒有正當理由就尾隨跟蹤他人，經過勸導還是不聽的話，就可能會被開罰三千元以下的罰鍰。

因此，該男子若是在經過警方告誡後還是繼續做出這樣的行為，就很有可能會遭到開罰。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀