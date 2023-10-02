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TNL+ 2023/10/02,
城鄉

「島內移居」指南：現代青年鄉下生活七步驟，首先你得存下10萬元啟動資金

「島內移居」指南：現代青年鄉下生活七步驟，首先你得存下10萬元啟動資金
Photo Credit: Coben liao CC BY-ND 2.0

我們想讓你知道的是

移居到鄉下初期，有太多事要忙、太多事要嘗試、太多錢要花了，你必須有一些積蓄，有一些能不工作好好探索的時間，才能在移居初期去大膽做事，不必為錢煩惱。那該存多少錢呢？錢是永遠不夠多的，不同財力有不同玩法，而個人認為最低的啟動資金約落在10萬元左右......

學生時期，老師詢問同學們出社會後的志願，由於大家已不是小孩子，志願多半已不再天馬行空，他們說出了令人尊敬或務實穩定的職業，直到我舉手。

「我要遠離人世喧囂，退隱山林。」

老師笑了，她說這是成就志願後的退休生活，並表示感到不解。我是一個表演欲旺盛，喜歡展現才華的孩子，成績又很優秀，在她眼中就是要成為社會菁英的苗子，因此老師好奇的詢問我，她認為鄉村是「沒出息」、「競爭力不足」的生活方式，為什麼要以此為志願。

「我的競爭力很強，但這不代表我必須花一生來證明、來榨乾它。」

接著，我講了一段很長的話，精確的詞語我忘了，但意思大致都還記得：「我可以講出20種符合我能力、特質，而且光鮮亮麗的職業，我可以在這些職業的基礎上一生殫精竭慮，被動地給金錢焦慮追著跑，或主動去追逐某些成就，但那些只是我這人力資源能為經濟體貢獻的方式，卻不是我的「志願」。我的志願是住在森林裡，幸福快樂的過日子。而我並不相信，這小小的願望必須在辦公室耗盡人生最精華的時光和精力，才得以在行將就木時體驗一下。」

當時「地方創生」的概念還很模糊，線上產業、遠端工作更是尚不存在，但我就是充滿謎樣自信，覺得自己做得到。我有一個夢，它敘說著一種美好的生活方式，就像課本上的陶淵明、桃花源記，但又更加現代、更加真實，它就存在於那裡，只要我能學會闡述它，讓世界看到它，就能給更多人帶來幸福。

20年後，我終於學會了，現在它的名字叫「島內移居」。

移居模式：如何讓「讀書長大的人」也能體會鄉下生活

近十多年來，大城市的生活負擔對青年而言太沉重，職涯發展上，階級流動的可能性也越來越低，不少人選擇躺平，另外有一些知識青年則開始探索「離開城市」的可能性，用長期旅行、打工換宿、駐點志工之類的方式，開始走出城市，去到山上、農村、海邊、島嶼，去體驗不同的生活方式。

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