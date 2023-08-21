阿雷巴洛當選瓜地馬拉總統，曾表示維繫對台邦交與發展對中貿易並不衝突

（中央社）台灣在中美洲友邦瓜地馬拉昨（20）日舉行第2輪總統決選，種子黨候選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）以反貪訴求激起選民熱情，爆冷贏得大選。

《法新社》報導，根據瓜地馬拉選務機構的官方結果，根據95%計票結果，種子黨（Semilla）候選人阿雷巴洛拿下59%選票。

而他的競爭對手、全國團結希望黨（UNE）候選人托瑞斯（Sandra Torres）目前得票率36%。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，阿雷巴洛在社群網站X（舊稱推特）發文說：「瓜地馬拉萬歲。」

阿雷巴洛在6月首輪大選的表現打破選前民調數據，以第2高票之姿闖進第2輪決選，跌破各界眼鏡。

阿雷巴洛選前曾表示，他無意改變台瓜邦交，但維繫與台灣邦交及發展與中國的經貿關係並不衝突。

《中央社》報導，阿雷巴洛上個月26日視訊參與美國華府智庫「大西洋理事會」談論政見時曾表示，他的陣營已經在與台灣政府對話，討論如何開發利用台灣合作來推動瓜國發展計畫。阿雷巴洛當時強調，他沒有興趣改變台瓜邦交關係。

阿雷巴洛曾在1994年擔任外交部次長時訪問台灣，但在這場選舉被視為相對親中。

《CNN》報導，阿雷巴洛在競選過程中承諾遏制犯罪和貪腐，解決營養不良，並帶來經濟成長。瓜地馬拉的不平等情況在中美洲地區是數一數二高的。

兌現前述承諾對阿雷巴洛而言並非易事，阿雷巴洛的父親曾是瓜地馬拉首位民主選出的總統，而議會將由包括托瑞斯所屬的「全國團結希望黨」在內的建制政黨控制。

《路透社》報導，瓜地馬拉現任總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）於當地時間18日曾表示，他將確保政權能有序移交。賈麥岱在一場全國演說中重申了這項承諾，表示他將確保政權轉移過程有序、透明且有效率。

身為保守派的賈麥岱説，明年1月14日一到他就會下台，「一分鐘」都不戀棧，並將政權移交其繼任者。

根據中華民國駐瓜地馬拉大使館資訊，瓜地馬拉總統為最高行政首長，任期4年且終身不得再選。

瓜地馬拉教育尚未普及，文盲率達21%。馬雅原住民占總人口53%，多數居住於鄉村山地，教育程度較低，經濟資源主要由少數企業集團掌控。

台灣對瓜地馬拉輸出柴油、混合烷基苯、聚苯乙烯、聚丙烯、噴射機燃油等項目，瓜地馬拉則對台灣輸出蔗糖、咖啡、鋼鐵廢料、白蝦、菸草等品項。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航