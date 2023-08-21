阿雷巴洛當選瓜地馬拉總統，曾表示維繫對台邦交與發展對中貿易並不衝突
我們想讓你知道的是
阿雷巴洛上個月26日視訊參與美國華府智庫「大西洋理事會」談論政見時曾表示，他的陣營已經在與台灣政府對話，討論如何開發利用台灣合作來推動瓜國發展計畫。阿雷巴洛當時強調，他沒有興趣改變台瓜邦交關係。阿雷巴洛曾在1994年擔任外交部次長時訪問台灣，但在這場選舉被視為相對親中。
（中央社）台灣在中美洲友邦瓜地馬拉昨（20）日舉行第2輪總統決選，種子黨候選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）以反貪訴求激起選民熱情，爆冷贏得大選。
《法新社》報導，根據瓜地馬拉選務機構的官方結果，根據95%計票結果，種子黨（Semilla）候選人阿雷巴洛拿下59%選票。
而他的競爭對手、全國團結希望黨（UNE）候選人托瑞斯（Sandra Torres）目前得票率36%。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，阿雷巴洛在社群網站X（舊稱推特）發文說：「瓜地馬拉萬歲。」
阿雷巴洛在6月首輪大選的表現打破選前民調數據，以第2高票之姿闖進第2輪決選，跌破各界眼鏡。
阿雷巴洛選前曾表示，他無意改變台瓜邦交，但維繫與台灣邦交及發展與中國的經貿關係並不衝突。
《中央社》報導，阿雷巴洛上個月26日視訊參與美國華府智庫「大西洋理事會」談論政見時曾表示，他的陣營已經在與台灣政府對話，討論如何開發利用台灣合作來推動瓜國發展計畫。阿雷巴洛當時強調，他沒有興趣改變台瓜邦交關係。
阿雷巴洛曾在1994年擔任外交部次長時訪問台灣，但在這場選舉被視為相對親中。
《CNN》報導，阿雷巴洛在競選過程中承諾遏制犯罪和貪腐，解決營養不良，並帶來經濟成長。瓜地馬拉的不平等情況在中美洲地區是數一數二高的。
兌現前述承諾對阿雷巴洛而言並非易事，阿雷巴洛的父親曾是瓜地馬拉首位民主選出的總統，而議會將由包括托瑞斯所屬的「全國團結希望黨」在內的建制政黨控制。
《路透社》報導，瓜地馬拉現任總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）於當地時間18日曾表示，他將確保政權能有序移交。賈麥岱在一場全國演說中重申了這項承諾，表示他將確保政權轉移過程有序、透明且有效率。
身為保守派的賈麥岱説，明年1月14日一到他就會下台，「一分鐘」都不戀棧，並將政權移交其繼任者。
根據中華民國駐瓜地馬拉大使館資訊，瓜地馬拉總統為最高行政首長，任期4年且終身不得再選。
瓜地馬拉教育尚未普及，文盲率達21%。馬雅原住民占總人口53%，多數居住於鄉村山地，教育程度較低，經濟資源主要由少數企業集團掌控。
台灣對瓜地馬拉輸出柴油、混合烷基苯、聚苯乙烯、聚丙烯、噴射機燃油等項目，瓜地馬拉則對台灣輸出蔗糖、咖啡、鋼鐵廢料、白蝦、菸草等品項。
新聞來源
- 反貪訴求獲選民認同 阿雷巴洛當選瓜地馬拉總統（中央社）
- 瓜地馬拉總統候選人阿雷巴洛：無意改變與台灣邦交關係[影]（中央社）
- Guatemalan president vouches for Sunday vote, promises orderly transition（Reuters）
- Anti-corruption candidate Bernardo Arévalo wins Guatemala’s presidential election（CNN）
- 中華民國駐瓜地馬拉大使館資訊
延伸閱讀
- 選前遭質疑為「親中派」，瓜地馬拉總統候選人阿雷巴洛：如當選不會改變和台邦交關係
- 瓜地馬拉總統大選再爆爭議，中左派候選人政黨突遭停權，可能牽動台灣邦交
- 瓜地馬拉總統選舉爭議可能牽動台灣邦交，大選重點一次看
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
我們想讓你知道的是
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。