TNL+ 2023/08/23,
中國

今年北戴河會議無聲無息結束了，為何習近平遲遲拿不出辦法拯救中國經濟？

今年北戴河會議無聲無息結束了，為何習近平遲遲拿不出辦法拯救中國經濟？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國這次經濟危機，不是週期性的，而是制度性的。是中國國內的人們和世界各國對中共模式的反對、對中共政策失去信心。所以，中共如果僅僅從刺激消費等經濟政策上想辦法，是不會解決問題的。中共必須採取具體的步驟，改革政治體制，這才是中國經濟的根本出路。

中共高層每年夏季例行的在北戴河度假已經結束了。而且是在無聲無息的氣氛中結束的。所以可以合理推斷，他們沒有在北戴河做出什麼重大決議，那些期望中共會拿出大招拯救經濟的人，會大大失望了。

中國經濟怎麼了？

中國經濟基本情況非常糟糕。結合這幾天陸續發布的其他經濟資料，先是進出口資料，然後是融資資料，最後是統計局更全面的資料，這些資料至少是比預期還要壞。政府幾個月以來感覺也花了很大力氣宏觀調控，經濟不僅沒有反彈，反而向下跳空式走低。外國投資大幅度減少，「投資中國年」現在看起來神話破滅。

分析中國經濟，我們要搞清楚的最關鍵的問題是，這次經濟大幅度下滑，究竟在多大程度上是週期性的，在多大程度上是更深刻的，也就是制度性的原因。

如果是週期性的，如2008年的危機，那是可以預期和想辦法的，比如說中國政府拿出4兆救市，跟著美國的量化寬鬆後面，用刺激投資和消費的辦法解決。

如果是更根本的，比如說中國老百姓對一黨專政這種不可持久的模式開始有懷疑，特別是外國開始拒絕這個模式的時候，那就不是一個週期性的問題了。

現在看得越來越清楚了，就是它並不是一個真正週期性的問題，而是中共糊弄了全世界人民這麼多年，全世界一再容忍它，到現在恐怕到了一個臨界點，大夥說這不能再持續了，它不能再騙我們了。

我一直是告誡人們，不要低估了中共糊弄世界的能力，也不要低估了中國老百姓的承受力。特別是中共挾持全國的資源，把中國變成一個舉國大公司，在國與國的交往中，它能像公司一樣敏捷；在中國的企業跟國外競爭時，中國企業可以像國家一樣有資源。所以很多中國問題研究的同仁們認為，我是過於誇大中共舉國體制的力量。

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