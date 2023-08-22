《山道猴子的一生》角色源自「Wojak」網路創作，這種迷因文化為何容易引發共鳴？
我們想讓你知道的是
像《山道猴子的一生》這類型的創作，其實是屬於「wojak」流派系列，最早可追溯自2010年一個德語網站。「wojak」影片透過社會底層的角度描寫各種屬性的角色所面對的現實，以及內心負面造成的處境，從而引起觀眾的共鳴。
什麼是「wojak」，它的意義是什麼？關於wojak流派背後的創作故事
今天的文章會是目前大眾早已廣為人知的存在，或是會直接有「這不是每個人都知道嗎」反映的概念。加上在實際層面上，這個主題在歷史上並未有太多久遠的地方。
只是在本次的資料中，我是想要用不同的角度去撰寫「wojak」迷因誕生的故事。
基本上就和大家最為喜愛的「波蘭球」一樣，「wojak」本身是屬於2000年代後期急速崛起，並在此後陸續重振2010年代迷因市場的存在。由於兩者都出身自德語貼圖網站「Krautchan.net」，某方面來說他們兩者其實是血親。
而自2009年開始，最早的已知「我希望我在家」迷因在Sad and Useless網站上刊登，其中「Wojak」角色站在聚會的角落。接著一位名叫「＠Wojak」的波蘭用戶，開始在Krautchan上發布簡單的黑色線條人物圖像，在貼文中經常伴隨著沒有女友的哀嘆。根據最早的存檔紀錄，「＠Wojak」在2010年4月26日發布了貼文，他在附有男子圖片的文章中，講述他個人在一次不太尋常的日常中所經歷的故事，大致狀況是這樣：
Wojak（用戶）在當時去了一家餐廳點了一份外帶，並意外地被一位同在餐廳的老人搭訕，問起是否需要一個工作。儘管Wojak並沒有特別喜歡這個想法，但他認為自己應該要社交，因為他最近已經變得不太能夠正常地和人交談了。於是他答應了老人，但前提要先吃完他點的食物。
老人是一位退休的波蘭空軍，他們一起搭乘電車穿越整個城市，途中，Wojak一直傾聽老人的敘述。並在到達一個工地後負責運送和清除大量的磚塊，Wojak在過程中感到特別辛苦。老人則在期間不停的撈叨他，事後，老人跟他提到關於自己過去的軍旅生涯。他向Wojak推薦去加入空軍的報名，因為那裡有不錯的薪水，可以聽從上級的命令，有著美好的冒險，而不是過著現在「艱難的生活」。
當Wojak回到家，向媽媽描述這個經歷時，雖然有些部分他選擇隱瞞，但他的媽媽仍然對他的兒子邁向新的一步感到驕傲。
將其圖片提交Krautchan後，Wojak發布的男子圖像在相關用戶的轉發下成為一個流行趨勢。由於男子的耐人尋味的「堅忍」情緒，使得該者在此後被稱為「Wojak's face」、「ciepla twarz（溫暖的臉）」迅速在網路上火紅。
至於目前最為流行的「Wojak Comic」則是自2019年開始走紅，並在Twitter、4chan、Reddit開始出現海量的二次創作，這個變體實質上也推動wojak的形象變得更加多元化。包括NPC、毀滅戰士、毀滅女孩等當前經常應用的迷因也是從此開始流行。
而Wojak Comic在YouTube上也進行了大規模的影片製作（與波蘭球類似），這類型的動畫頻道則以「millenniathinker」、「Bizonacci」、「Prince of Zimbabwe」、「Low Budget Stories」等西方創作者居多。通常最貼切的例子，可以拿來跟「類戲劇」相比，藉由角色模擬出社會方式描述悲劇的過程，而使觀眾對於該日常感到親近的處境。
對此最重要的一點便是「wojak」在此媒介體系，已經不再代表一個特定、只活在作品的角色，而是能夠大幅度涵蓋各種「代表社會上的任何一個人」的形象，不僅僅局限在某個具體的框架之中，構成這類創作的核心所在。
就如同對於各種國家社會議題所反映的特例一樣，「wojak」影片實質上以刻畫著所謂人性的一面，包括人心的惡、虛榮、自信、自我憎恨、貪婪、妒忌等等的內容展開。也許會有走向回頭路的機會，或者逐漸落空谷底而陷入困境，最終邁向更加衰敗的淒慘下場。
這種特殊條件，也使影片在多數情況下引起多數網友的共鳴，即使是屬於非觸及客群的人士，也許會有在角色們的交談中找到自己的縮影，部分是對生活的努力奮鬥、出社會後的挑戰，悲觀者及夢想破滅等等的內容，在影片作為觀眾的獨特視點，也能夠因而無視警示下，被所踏入的陷阱影響。
至於應用在二次創作等著名的影片上倒是還好，畢竟這種類型的「迷因素材」本身就是去網路共享資源，並不存在抄襲的問題。，若是可以看到更多「青出於藍」的例子，也許更能體現出「Wojak」更多元性的一面。
儘管也有發生過，因部分風向的誤導下導致的爭議性觀點和行為，這也是目前現在迷因文化所發展出許多通病。
好比說，包括「wojak」被製成NFT及加密貨幣股票、或是「wojak」被極端主義勢力利用，成為仇恨攻擊，製造兩極分化的犯罪手段，或是用戶因不懂格式跟用法，因而濫用圖片到曲解原意的風向等問題。這點其實也能夠更擴充，還有反映出網路平台已不友善的狀況。
但對於影響當代迷因可追溯的起源，「wojak」的存在並功不可沒。然而這股文化影響的關鍵，並不僅僅是在模仿潮流或炫耀自我的優越。
藉由諷刺或荒誕中所蘊含的內涵成為引人深思的要因，並在探入警世的結果化成世代的感觸，無論是漫畫、動畫等媒介，「wojak」在背後呈現的獨特形象也是其不可替代的所在，這也是風格最具吸引觀眾的所在魅力。
本文經Mʀ.Mᴀʀᴋᴇʀ. 麥克筆先生授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。