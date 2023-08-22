《山道猴子的一生》角色源自「Wojak」網路創作，這種迷因文化為何容易引發共鳴？

文：Mʀ.Mᴀʀᴋᴇʀ. 麥克筆先生

什麼是「wojak」，它的意義是什麼？關於wojak流派背後的創作故事

今天的文章會是目前大眾早已廣為人知的存在，或是會直接有「這不是每個人都知道嗎」反映的概念。加上在實際層面上，這個主題在歷史上並未有太多久遠的地方。

只是在本次的資料中，我是想要用不同的角度去撰寫「wojak」迷因誕生的故事。

Photo Credit: Mʀ.Mᴀʀᴋᴇʀ. 麥克筆先生

基本上就和大家最為喜愛的「波蘭球」一樣，「wojak」本身是屬於2000年代後期急速崛起，並在此後陸續重振2010年代迷因市場的存在。由於兩者都出身自德語貼圖網站「Krautchan.net」，某方面來說他們兩者其實是血親。

而自2009年開始，最早的已知「我希望我在家」迷因在Sad and Useless網站上刊登，其中「Wojak」角色站在聚會的角落。接著一位名叫「＠Wojak」的波蘭用戶，開始在Krautchan上發布簡單的黑色線條人物圖像，在貼文中經常伴隨著沒有女友的哀嘆。根據最早的存檔紀錄，「＠Wojak」在2010年4月26日發布了貼文，他在附有男子圖片的文章中，講述他個人在一次不太尋常的日常中所經歷的故事，大致狀況是這樣：

Wojak（用戶）在當時去了一家餐廳點了一份外帶，並意外地被一位同在餐廳的老人搭訕，問起是否需要一個工作。儘管Wojak並沒有特別喜歡這個想法，但他認為自己應該要社交，因為他最近已經變得不太能夠正常地和人交談了。於是他答應了老人，但前提要先吃完他點的食物。 老人是一位退休的波蘭空軍，他們一起搭乘電車穿越整個城市，途中，Wojak一直傾聽老人的敘述。並在到達一個工地後負責運送和清除大量的磚塊，Wojak在過程中感到特別辛苦。老人則在期間不停的撈叨他，事後，老人跟他提到關於自己過去的軍旅生涯。他向Wojak推薦去加入空軍的報名，因為那裡有不錯的薪水，可以聽從上級的命令，有著美好的冒險，而不是過著現在「艱難的生活」。 當Wojak回到家，向媽媽描述這個經歷時，雖然有些部分他選擇隱瞞，但他的媽媽仍然對他的兒子邁向新的一步感到驕傲。

將其圖片提交Krautchan後，Wojak發布的男子圖像在相關用戶的轉發下成為一個流行趨勢。由於男子的耐人尋味的「堅忍」情緒，使得該者在此後被稱為「Wojak's face」、「ciepla twarz（溫暖的臉）」迅速在網路上火紅。

至於目前最為流行的「Wojak Comic」則是自2019年開始走紅，並在Twitter、4chan、Reddit開始出現海量的二次創作，這個變體實質上也推動wojak的形象變得更加多元化。包括NPC、毀滅戰士、毀滅女孩等當前經常應用的迷因也是從此開始流行。

而Wojak Comic在YouTube上也進行了大規模的影片製作（與波蘭球類似），這類型的動畫頻道則以「millenniathinker」、「Bizonacci」、「Prince of Zimbabwe」、「Low Budget Stories」等西方創作者居多。通常最貼切的例子，可以拿來跟「類戲劇」相比，藉由角色模擬出社會方式描述悲劇的過程，而使觀眾對於該日常感到親近的處境。

對此最重要的一點便是「wojak」在此媒介體系，已經不再代表一個特定、只活在作品的角色，而是能夠大幅度涵蓋各種「代表社會上的任何一個人」的形象，不僅僅局限在某個具體的框架之中，構成這類創作的核心所在。

就如同對於各種國家社會議題所反映的特例一樣，「wojak」影片實質上以刻畫著所謂人性的一面，包括人心的惡、虛榮、自信、自我憎恨、貪婪、妒忌等等的內容展開。也許會有走向回頭路的機會，或者逐漸落空谷底而陷入困境，最終邁向更加衰敗的淒慘下場。

這種特殊條件，也使影片在多數情況下引起多數網友的共鳴，即使是屬於非觸及客群的人士，也許會有在角色們的交談中找到自己的縮影，部分是對生活的努力奮鬥、出社會後的挑戰，悲觀者及夢想破滅等等的內容，在影片作為觀眾的獨特視點，也能夠因而無視警示下，被所踏入的陷阱影響。

至於應用在二次創作等著名的影片上倒是還好，畢竟這種類型的「迷因素材」本身就是去網路共享資源，並不存在抄襲的問題。，若是可以看到更多「青出於藍」的例子，也許更能體現出「Wojak」更多元性的一面。

儘管也有發生過，因部分風向的誤導下導致的爭議性觀點和行為，這也是目前現在迷因文化所發展出許多通病。

好比說，包括「wojak」被製成NFT及加密貨幣股票、或是「wojak」被極端主義勢力利用，成為仇恨攻擊，製造兩極分化的犯罪手段，或是用戶因不懂格式跟用法，因而濫用圖片到曲解原意的風向等問題。這點其實也能夠更擴充，還有反映出網路平台已不友善的狀況。

但對於影響當代迷因可追溯的起源，「wojak」的存在並功不可沒。然而這股文化影響的關鍵，並不僅僅是在模仿潮流或炫耀自我的優越。

藉由諷刺或荒誕中所蘊含的內涵成為引人深思的要因，並在探入警世的結果化成世代的感觸，無論是漫畫、動畫等媒介，「wojak」在背後呈現的獨特形象也是其不可替代的所在，這也是風格最具吸引觀眾的所在魅力。

本文經Mʀ.Mᴀʀᴋᴇʀ. 麥克筆先生授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航