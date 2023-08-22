台灣交通議題最根本的解方是教育，你知道日本的駕照有多難考嗎？

文：Jiasin Yu

交通議題最根本的解方是教育，這一點我完全同意。

圖片來源：google map

上圖是日本福岡的自動車學校mymy school笹岡分校的google鳥瞰圖，比例尺在右下角。笹岡分校是規模比較大的分校，不過大家還是可以去找一下自己上過的駕訓班，比較一下規模和細節差距。

監察院審計部之前曾比較過台日兩國的普通重型機車考照流程，發現日本的路考考場規模達150公尺*150公尺，路線總長1.5公里，且必須於10分鐘內完成路線，重點是考試當天才會知道應考路線。

而台灣考場規模約30.5公尺*12公尺，路線總長約400公尺。有考過機車駕照的人都知道，順利的話大概三分鐘就結束了。

在日本，沒有上駕訓班的考生，平均要考15次才能通過。而駕訓班的學習時間平均大約35小時左右。

剛剛提到的mymy school，官方網站把價格寫得很清楚。沒有其他駕照的情況下，普通重型機車（排氣量小於250cc）的含稅價格是16萬2980日圓，以目前匯率換算大概是新台幣3萬5856元。而一般自小客車的駕訓班含稅價格是29萬4930日圓，大概是新台幣6萬4885元。

順帶一提，日本麥當勞的單點大麥克是450日圓（約新台幣99元），台灣則是75元。依此水準換算，機車駕訓費用為2萬7164元，汽車則是4萬9155元。

而前一陣子公路總局發布路監駕字第1120056614號函，調整國內駕訓班收費標準。普通重型機車部分下限2800元，上限3700元；汽車部分下限1萬元，上限1萬3500元。

所以不能怪駕訓班教練偷懶，學科好像只有簽到。這種價格要訓練出日本人的駕駛素質，有可能嗎？就算教練很專業，他也只會拿出相對應價格的刷子。

日本的駕照是「多項合一」，也就是所有考試合格的車種都印在一張駕照上。因此如果因駕駛某交通工具出現重大違規被吊扣駕照時，其他交通工具也不能駕駛。但台灣依然維持汽機車駕照分離，汽車駕照被吊扣，還是可以持機車駕照騎機車（除非是某一駕照被吊銷才會連坐）。

擁有監理單位丈量合格之私有停車位才能買車，記點累計時間延長為三年（今年修法從半年延長為一年）。駕照須每5年換照一次 ，而且要上一小時講習課程和繳交726元（3300日圓）費用（如果是五年內沒有違規紀錄的優良駕駛人，只要上30分鐘和繳交660元）。

以上這些，台灣人真的下定決心要來做了嗎？這真的不單是政府的責任。民主體制之下，政府的任何決定需要顧及當前民意。此任政府當然可以豪氣萬千說改就改，但下場很可能是被選民教訓，然後繼任政府「從善如流」改回來。

比方說我們以前曾經擁有換照制度，但是在朝野不分黨派與媒體的「努力」之下，以「為人民省荷包」為由取消了。以類似理由調整的項目還有「吊扣駕照不連坐」，因為「百姓討生活需要交通工具」。

因為這張駕照對我的生活維持很重要，所以不是我要調整心態謹慎駕駛，而是你不能隨便吊扣吊銷我的駕照。充分體現華國情理法順序的精神。

我還是同樣的想法，前進一步是一步，政府和立院這幾年確實一點一點的將交通推向好的方向。你當然可以覺得「沒有100分就是0分給我下台」，但你期望迎來的會是100分嗎？如果真是100分，那當年就不會有車種分流了。

考個駕照要快五萬，上路後動不動就可能被記點，還要三年才會歸零，每五年要回去上課一小時......這些才是教育的「本質」，說白了就是「這張駕照很貴，給我好好捧著」。

當台灣人真的下定決心要來做時，政府想擋都擋不住。而當多數人沒有改變的誘因時，換10個交通部長也沒用。

本文經Jiasin Yu授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航