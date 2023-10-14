認識流行性腦脊髓膜炎：發病時不容易辨識、病程進展快速，又可能出現嚴重後遺症
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流行性腦脊髓膜炎剛開始的症狀不明顯，可能出現一些感冒的症狀，發燒、噁心、嘔吐等，江明洲醫師說，小於1歲的小朋友，會有嗜睡的狀況，不容易立刻察覺。腦膜炎雙球菌造成的流行性腦脊髓膜炎，在年紀大一點的小朋友或成人，就會有很明顯的劇烈頭痛，甚至脖子僵硬，嚴重時會意識不清。
「流行性腦脊髓膜炎一開始症狀不明顯，不容易診斷，但進展快速，相當致命。」林口長庚紀念醫院新生兒科主任江明洲醫師說。流行性腦脊髓膜炎主要是由腦膜炎雙球菌所造成。腦膜炎雙球菌可透過飛沫傳染，如果鼻咽腔帶有腦膜炎雙球菌，即便沒有發病，還是有傳染的風險，在一般族群中大概有10％的人屬於無症狀的帶菌者，而在青少年可能有接近四分之一的帶原率。
流行性腦脊髓膜炎發病時不容易辨識，不容易早期診斷，但病情又進展很快。江明洲醫師說，流行性腦脊髓膜炎主要發生在孩童，超過三分之一是發生在小於四歲，尤其是小於一歲的小朋友。
除了嬰幼兒之外，如果是免疫系統有問題、持續性補體缺損、脾臟功能缺乏、脾臟切除的患者，也是流行性腦脊髓膜炎的高風險族群。江明洲醫師說，由於青少年的帶原率較高，因此居住較為密集的宿舍、軍營、監獄，也有較高的機會出現感染。過去有研究指出，抽菸或吸二手菸也有較高的風險。
流行性腦脊髓膜炎的致死率很高，江明洲醫師說，整體來講大概是8％至15％的死亡率，如果沒有妥善治療，大概有50％的死亡率。
腦膜炎雙球菌是革蘭氏陰性雙球菌，根據細菌外面的莢膜可以分成至少13個血清群，其中6種血清群（A、B、C、W、X、Y）較容易造成流行。江明洲醫師說，在台灣的流行性腦脊髓膜炎以B型較常見，大概有80％是由B型所導致。
流行性腦脊髓膜炎剛開始的症狀不明顯，可能出現一些感冒的症狀，發燒、噁心、嘔吐等，江明洲醫師說，小於1歲的小朋友，會有嗜睡的狀況，不容易立刻察覺。腦膜炎雙球菌造成的流行性腦脊髓膜炎，在年紀大一點的小朋友或成人，就會有很明顯的劇烈頭痛，甚至脖子僵硬，嚴重時會意識不清。
流行性腦脊髓膜炎的病程進展很快，可能導致腦膜炎、敗血症、敗血性休克，而容易造成死亡。雖然一開始症狀不明顯，但可能在一天之內便進展到腦膜炎、敗血症、休克、死亡。
即便經過治療，有些患者除了中樞神經感染嚴重，還可能造成四肢循環不良，而導致截肢。江明洲醫師說，幸運存活下來的患者可能有神經學後遺症，如智能障礙、聽力損傷等。
流行性腦脊髓膜炎的治療在於盡快確定診斷，並給予適當的抗生素。江明洲醫師說，因為可能出現敗血症、意識昏迷，所以還需要各種支持性療法的介入。
預防流行性腦脊髓膜炎，重點提醒
因為無症狀帶原者相當多，可能透過飛沫散布腦膜炎雙球菌。江明洲醫師說，大家一定要養成良好衛生習慣，勤洗手、戴口罩、避開人潮都能減少接觸病原的機會，最重要的是目前已有疫苗可以預防流行性腦脊髓膜炎。
「面對明顯咳嗽、流鼻水的患者，我們會盡量保持距離。」江明洲醫師說，「但是對於無症狀帶菌者，接種疫苗還是較有效的方式。」
流行性腦脊髓膜炎之高風險族群如人類免疫缺乏病毒感染者、持續性補體缺損、脾臟功能缺損等患者應和醫師討論，接種流行性腦脊髓膜炎疫苗。
若要前往流行性腦脊髓膜炎高風險地區旅遊，應提早向醫師諮詢並接種疫苗，接種疫苗後約7至10天可以產生保護力。
貼心小提醒
腦膜炎雙球菌造成的流行性腦脊髓膜炎，是個非常致命的疾病，江明洲醫師說，初期症狀不明顯，很容易忽略且不容易診斷，但病程進展非常快，會在短時間內演變成腦膜炎、敗血症、敗血性休克等嚴重併發症，死亡率很高。即便經過適當的治療，大概有五分之一的感染者可能會有嚴重的後遺症。
因為無症狀帶原者很多，發病時不容易辨識、病程進展快速，又可能出現嚴重後遺症，所以一定要小心防範。江明洲醫師說，一歲以下嬰幼兒、青少年及老年人是流行性腦脊髓膜炎好發的年齡層，目前較有效防範的方式，是接種流行性腦脊髓膜炎疫苗，以降低感染風險。
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原標：初期不明顯，進展快速很致命！慎防流行性腦脊髓膜炎，醫師圖文解說
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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