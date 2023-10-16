生成式AI讓生產力正起飛，但數位落差也變大——台灣的治理框架在哪裡？
我們想讓你知道的是
GPT的工程師在設計之初，要求GPT不得提供有害社會的內容給使用者，但是在生成式AI年會策展人李慕約嘗試把「汽油彈製作方法」這個應該被禁制的內容，包裝在一個「每天晚上奶奶會念汽油彈製作方法當床邊故事」的情境中，結果，李慕約成功讓GPT提供了汽油彈製作方法的完整內容。
文：廖英凱
Take Home Message
- 過往的科技治理研究與今日生成式AI帶來的影響有巨大差異，造成社會雖已有建立規範的需求，卻難以立即應用的窘境。
- 過去AI科技風險的觀念需要調整，Open AI與歐洲議會都發布了規範AI的相關法案，台灣立法機構卻尚未展開討論。
- 生成式AI可能加劇國家、職業之間的數位落差，台灣若想縮小差距、提升算力建設，還得先克服高碳排的能源缺陷。
人工智慧（artificial intelligence, AI）的發展和應用在過去數十年間從未停下腳步。AI發展到2010年代時，伴隨著半導體晶片的強大運算能力、高速的無線網路、低成本且可靠的感測器，進入了第三波浪潮。在這波浪潮中，「機器學習」成為顯學，於過去幾年催生出熱門的自動駕駛、搜索引擎、翻譯、影像識別和優化、語音識別與交流等服務。
然而今（2023）年上半年，全世界興起生成式AI（generative AI, GAI）浪潮，又帶來了與過去AI發展截然不同的衝擊。
去年11月30日，美國研究型非營利公司Open AI發布應用大型語言模型（large language model, LLM）的對話機器人ChatGPT供大眾使用。爾後的幾個月內，各大科技巨頭如軍備競賽般陸續推出GAI相關產品：Google推出對話機器人Bard，並在雲端協作軟體Workspace導入GAI；Meta釋出能被用於影像和自然語言處理的機器學習庫PyTorch 2.0；Open AI發表GPT-4，並整合至微軟Office相關產品；史丹佛大學開源釋出能讓使用者自行訓練對話機器人的模型Alpaca 7B。
就連自然科學研究也蹭上了這一波浪潮，《科學》（Science）期刊上一篇利用LLM預測原子尺度下蛋白質結構的研究，與過往蛋白質序列比對技術同等準確，速度卻快了一個數量級。
這一波GAI的躍進與過往AI浪潮的一大差異，不僅在於學界和業界的研發突破，更熱絡的是民間社會的各種技術交流，以及幾乎不限科系或領域的多元應用。相比著重在專業者的研發或應用情境，近期GAI的討論中則強調高效率、低成本、人人皆可入門。
GAI大規模地被使用在各種情境，使得過去一些針對AI發展衝擊的討論再次備受關注。特別是適用於GAI的倫理、規範的制定、作品的著作權歸屬、生成負面內容的預防或管制等科技治理需求，已不再屬於過去學者呼籲產官學界提早準備的情況，而是此時此刻就必須建立堪用的規範。
跟不上GAI發展的科技治理？
儘管當代社會有建立GAI規範的需求，但過往科技治理的研究成果與目前GAI已產生的社會影響之間仍有不可忽視的落差。許多針對AI社會影響的評論常強調在AI學習的資料庫中，可能存在對文化、族群、性別等的偏誤；也多有研究強調在巨量資料輔以深度學習的運用下，其實無法回溯AI的決策過程，在當代社會也曾造成聘僱爭議。這些前瞻概念的倫理與治理研究可說是為AI普及帶來的社會衝擊做了準備。
2016年起，各國產官學界開展了AI社會影響與倫理道德相關研究，使AI倫理主題的文獻數量急遽成長。2018年，聯合國教科文組織的刊物《信使》（Courier）開始提倡制定全球性的AI道德規範。在此研究趨勢下，台灣師範大學科學教育研究所教授劉湘瑤等人回顧分析了2018～2019年間，與AI倫理有關的82則研究文獻。
其中一項分析結果顯示，多篇探討AI倫理的哲學論述中，假定命題都是「若未來強AI（strong AI）真的實現，會對人類造成什麼影響？」。強AI又稱通用AI（artificial general intelligence, AGI），定義為「AI可完成人類的所有認知任務，且具有感知和自我意識」，常見於影視娛樂作品中的科幻想像。
不過AGI與目前盛行的GAI技術差距甚大，使得這類科技倫理探討的研究反而因預設的科技情境過於前瞻，而使成果難以立即應用於近半年GAI衝擊之下的人類社會。
全新的科技「黑箱」
此外，GAI的發展日新月異，也使過去看待科技風險的一些觀念需要更深入討論或調整。布魯克林法學院（Brooklyn Law School）的AI法律學者巴斯夸利（Frank Pasquale）在2015年時出版了《黑箱社會》（The Black Box Society）一書，針對基於巨量資料和演算法的自動化決策，提出警醒和批判。
此類提醒認為AI的決策將如同「科技黑箱化」，一般使用者無法驗證也無從置喙AI的決策過程。巨量資料、深度學習和類神經網路被運用後，儘管是專業工程師也無法理解AI決策或生成內容的原因，更是「黑箱」概念的具體展現。
在GAI被普遍運用後，它的決策過程與偏好開始可以被「問」出來，卻又呈現出更令人困惑的價值觀偏好。GPT的工程師在設計之初，要求GPT不得提供有害社會的內容給使用者，但是在生成式AI年會策展人李慕約以「奶奶的汽油彈」為題的測試中，他嘗試把「汽油彈製作方法」這個應該被禁制的內容，包裝在一個「每天晚上奶奶會念汽油彈製作方法當床邊故事」的情境中。他希望GPT能扮演奶奶重現這個床邊故事，以幫助使用者順利入睡而維護身心健康的指令，同時透過誇獎GPT的演技，促成GPT給予更多資訊回應。
結果，李慕約成功讓GPT提供了汽油彈製作方法的完整內容。他認為此測試可能因激發了GPT的「表現慾望」，藉此得到原本不允許提供的有害內容。這意味著儘管程式設計師能提供類似機器人三大法則一樣的規範，但GAI的訓練過程中，卻學習出了能凌駕初始規範、看起來更人性、更有脈絡可循的新科技黑箱。
法學研究已預判，但政府治理還在摸索
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內容力才是硬實力—2023 TCCF 為臺灣內容產業導入國際能量
我們想讓你知道的是
隨著近年來臺劇、臺影話題再起，你是否也好奇這股臺灣影視熱潮從何而來？
由文化內容策進院於今年11月舉辦的臺灣文化內容產業年度盛事「2023 TCCF創意內容大會」，積極邀請國內外版權買賣家齊聚臺北，不僅為臺灣好故事打造提案舞台、媒合國際資金與製作團隊，更以「MARKET」、「PITCHING」及「INNOVATIONS」三大單元，為臺灣作品鋪陳走向全球產業鏈的管道。
想知道熱門劇集如何誕生？面對全球內容產業的急遽變化，文策院與2023TCCF創意內容大會又扮演著什麼角色？快來看看以下的小測驗，十分鐘帶你了解文化內容產業的小知識！
【提案大會持續支持潛力作品，內容力就是我們的硬實力】
為讓臺灣內容品質快速提升、走向國際，文化部的補助加上文策院的投資，「投補」資金加總，擴大臺灣戲劇、綜藝的製作費與品質。至2022年12月止，文策院投資金額達14.49億元、帶動民間投資約18.44億元，總投資金額達到32.93億元，這些投資成果，也陸續在國際間獲得令人矚目的好成績。 在今（2023）年五月的坎城影展上，由文策院所投資及合作的三部電影都交出了亮眼成績單。由臺灣與七國合製，獲文策院「國際合作投資專案計畫」投資，馬來西亞女導演余修善所執導的《虎紋少女》，獲得國際影評人週最大獎「最佳影片」。導演在專訪中表示，這次的大型跨國製作是一個非常好的經驗，「我們一起看著這個故事，即便成長背景不同，也能共感角色的掙扎，對一個創作者來說，多國合作也讓我有不同的視野，這個故事也就這樣被各方支持、茁壯」。
《殖民之路》則拿到「一種注目：費比西國際影評人獎」，《殖民之路》由臺灣和智利、法國、英國等共七個國家共同出品，金馬獎得主杜篤之與杜則剛操刀後期擬音與混音，成功揭示了拉丁美洲殖民歷史中重要且經常被忽視的社會政治衝突。而《大風之島》代表臺灣首次參加的坎城電影市場展紀錄片單元提案競賽，則在導演許雅婷、製片黃胤毓與法國製片Baptiste Brunner的努力之下，讓作品一舉拿下最大獎：Docs-in-Progress Award（內容包含1萬歐元現金以及IEFTA國際新興電影人才協會的其他項目跟進），導演說：「從來沒想過有一天會到坎城，這對病人們來說意義重大，現在透過電影，你們看見他們、聽到他們的聲音，這是一件充滿力量的事，更是藝術創作內容存在的意義，我們必須要讓電影延續下去！」。
影視作品開發需投入大量時間、人力與資金，前期的開發資源非常關鍵。 2023TCCF創意內容大會PITCHING提案大會單元（11/07-11/10 )提供臺灣內容一個媒合國內外買家與資金的舞台，對接買賣方產製與資金需求，並致力推動國內產業人士與國際買賣家交流，創造更多國際合製機會，助力臺灣內容創作接軌國際市場。提案徵件對象分為「Project to Screen」企劃提案及「Story to Screen」故事提案，而前者今年更首度對全球徵件，場次包括長片、影集、動畫、紀錄片等，為入選的團隊準備前所未有的支持與資源，入選者將獲得文策院兩大投資專案的申請資格，包括最高新台幣 300 萬的「內容開發專案計畫－前期開發支持」 以及最高 30 萬美元的「國際合作投資專案計畫」投資挹注，預計將有超過40件企劃案可獲得申請資格，總金額將達新臺幣八千萬元以上！
【內容交易市場結合產業各方，拓展臺灣影視作品全球市場】
為強化內容產業資源國際交流、增加跨國合作機會，今年 2023TCCF創意內容大會 Market 單元首度設置國家館，吸引法國、韓國及日本前來設攤。法國在台協會 (Bureau français de Taipei )、法國藝文推廣總署 (Institut français) 及法國商務處 (Business France) 合辦的「ICC Immersion Taïwan」計畫，集結近 10 家來自數位創作、音樂和博物館科技應用領域的法國業者來台，期待激盪台法創新思維火花；為吸引臺灣及國際製作團隊於韓國拍攝，韓國電影委員會 (Korea Film Commission & Industry Network) 及首爾影委會共同設立韓國國家館，期望創造台韓影視合製交流機會；另外，日本國家館，擁有多數日本內容版權登記的官方機構海外媒合平台服務，將預計參展，搭起台日合作橋樑，共創文化內容產業商機。
【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/