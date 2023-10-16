文：廖英凱

Take Home Message 過往的科技治理研究與今日生成式AI帶來的影響有巨大差異，造成社會雖已有建立規範的需求，卻難以立即應用的窘境。

過去AI科技風險的觀念需要調整，Open AI與歐洲議會都發布了規範AI的相關法案，台灣立法機構卻尚未展開討論。

生成式AI可能加劇國家、職業之間的數位落差，台灣若想縮小差距、提升算力建設，還得先克服高碳排的能源缺陷。

人工智慧（artificial intelligence, AI）的發展和應用在過去數十年間從未停下腳步。AI發展到2010年代時，伴隨著半導體晶片的強大運算能力、高速的無線網路、低成本且可靠的感測器，進入了第三波浪潮。在這波浪潮中，「機器學習」成為顯學，於過去幾年催生出熱門的自動駕駛、搜索引擎、翻譯、影像識別和優化、語音識別與交流等服務。

然而今（2023）年上半年，全世界興起生成式AI（generative AI, GAI）浪潮，又帶來了與過去AI發展截然不同的衝擊。

去年11月30日，美國研究型非營利公司Open AI發布應用大型語言模型（large language model, LLM）的對話機器人ChatGPT供大眾使用。爾後的幾個月內，各大科技巨頭如軍備競賽般陸續推出GAI相關產品：Google推出對話機器人Bard，並在雲端協作軟體Workspace導入GAI；Meta釋出能被用於影像和自然語言處理的機器學習庫PyTorch 2.0；Open AI發表GPT-4，並整合至微軟Office相關產品；史丹佛大學開源釋出能讓使用者自行訓練對話機器人的模型Alpaca 7B。

就連自然科學研究也蹭上了這一波浪潮，《科學》（Science）期刊上一篇利用LLM預測原子尺度下蛋白質結構的研究，與過往蛋白質序列比對技術同等準確，速度卻快了一個數量級。

這一波GAI的躍進與過往AI浪潮的一大差異，不僅在於學界和業界的研發突破，更熱絡的是民間社會的各種技術交流，以及幾乎不限科系或領域的多元應用。相比著重在專業者的研發或應用情境，近期GAI的討論中則強調高效率、低成本、人人皆可入門。

GAI大規模地被使用在各種情境，使得過去一些針對AI發展衝擊的討論再次備受關注。特別是適用於GAI的倫理、規範的制定、作品的著作權歸屬、生成負面內容的預防或管制等科技治理需求，已不再屬於過去學者呼籲產官學界提早準備的情況，而是此時此刻就必須建立堪用的規範。

跟不上GAI發展的科技治理？

儘管當代社會有建立GAI規範的需求，但過往科技治理的研究成果與目前GAI已產生的社會影響之間仍有不可忽視的落差。許多針對AI社會影響的評論常強調在AI學習的資料庫中，可能存在對文化、族群、性別等的偏誤；也多有研究強調在巨量資料輔以深度學習的運用下，其實無法回溯AI的決策過程，在當代社會也曾造成聘僱爭議。這些前瞻概念的倫理與治理研究可說是為AI普及帶來的社會衝擊做了準備。

2016年起，各國產官學界開展了AI社會影響與倫理道德相關研究，使AI倫理主題的文獻數量急遽成長。2018年，聯合國教科文組織的刊物《信使》（Courier）開始提倡制定全球性的AI道德規範。在此研究趨勢下，台灣師範大學科學教育研究所教授劉湘瑤等人回顧分析了2018～2019年間，與AI倫理有關的82則研究文獻。

其中一項分析結果顯示，多篇探討AI倫理的哲學論述中，假定命題都是「若未來強AI（strong AI）真的實現，會對人類造成什麼影響？」。強AI又稱通用AI（artificial general intelligence, AGI），定義為「AI可完成人類的所有認知任務，且具有感知和自我意識」，常見於影視娛樂作品中的科幻想像。

不過AGI與目前盛行的GAI技術差距甚大，使得這類科技倫理探討的研究反而因預設的科技情境過於前瞻，而使成果難以立即應用於近半年GAI衝擊之下的人類社會。

全新的科技「黑箱」

此外，GAI的發展日新月異，也使過去看待科技風險的一些觀念需要更深入討論或調整。布魯克林法學院（Brooklyn Law School）的AI法律學者巴斯夸利（Frank Pasquale）在2015年時出版了《黑箱社會》（The Black Box Society）一書，針對基於巨量資料和演算法的自動化決策，提出警醒和批判。

此類提醒認為AI的決策將如同「科技黑箱化」，一般使用者無法驗證也無從置喙AI的決策過程。巨量資料、深度學習和類神經網路被運用後，儘管是專業工程師也無法理解AI決策或生成內容的原因，更是「黑箱」概念的具體展現。

在GAI被普遍運用後，它的決策過程與偏好開始可以被「問」出來，卻又呈現出更令人困惑的價值觀偏好。GPT的工程師在設計之初，要求GPT不得提供有害社會的內容給使用者，但是在生成式AI年會策展人李慕約以「奶奶的汽油彈」為題的測試中，他嘗試把「汽油彈製作方法」這個應該被禁制的內容，包裝在一個「每天晚上奶奶會念汽油彈製作方法當床邊故事」的情境中。他希望GPT能扮演奶奶重現這個床邊故事，以幫助使用者順利入睡而維護身心健康的指令，同時透過誇獎GPT的演技，促成GPT給予更多資訊回應。

結果，李慕約成功讓GPT提供了汽油彈製作方法的完整內容。他認為此測試可能因激發了GPT的「表現慾望」，藉此得到原本不允許提供的有害內容。這意味著儘管程式設計師能提供類似機器人三大法則一樣的規範，但GAI的訓練過程中，卻學習出了能凌駕初始規範、看起來更人性、更有脈絡可循的新科技黑箱。

法學研究已預判，但政府治理還在摸索