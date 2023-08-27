那些將錯就錯的字：拼命就拼命吧，學者不用再拚命揪錯了

文：果子離

常念錯的字有兩種，一種是發音錯了，例如吸吮，「吮」， ㄕㄨㄣˇ，只有一音，不能讀成「允」；鞭笞的「笞」，讀音ㄔ，不是「台」。

又如：愜意的「愜」，讀音ㄑ一ㄝˋ，徜徉的「徜」，讀音ㄔㄤˊ。很多人念錯。 或有破音字而沒念對，如間隙的「間」，第四聲，ㄐㄧㄢˋ。

另外一種是用錯字，寫別字，讀出來的當然就跟著錯了。以下說的就是這個狀況——

平日對話，聽到人家念錯字，不必那麼機車去糾正，聽懂就好。何況誰不曾念錯幾個字呢？但最是尷尬就在唱KTV時，若開啟原唱功能，與歌手合唱，他唱錯的字，錯得很明顯的字，我們要不要跟著那樣唱？不同的發音，合音起來有點刺耳。

例如，鎩羽而歸。

歌手是羅大佑，歌名是〈傾城之雨〉，唱起來好鼻酸。歌詞的燕，指白曉燕，白冰冰的女兒。

白曉燕被綁架遭殺害，台灣治安史上最轟動最殘忍最離奇的犯罪案件。白曉燕下落不明期間，鄭進一作了一首歌〈燕仔你是飛去叨〉，唱出思念與掛念，在白曉燕不幸消息傳出後，羅大佑寫出〈傾城之雨〉，其中這句：「一生就這麼一次 喔燕子呀／傾城之雨傾城之雨／傾盆在鍛羽之下。」

「傾盆在鍛羽之下」，反覆唱了四次。但是不對啊，是「鎩羽」，不是「鍛羽」。

鎩，音「殺」，是摧殘的意思；「鎩羽」是鳥類翅膀受傷，以致羽毛脫落。「鎩羽而歸」比喻失意或受挫而回。

鍛，是把金屬放入火裡燒紅，再用鐵錘搥打，「鍛羽」等於是把鳥類羽毛放入火裡燒紅，再用鐵錘搥打，這說不通。

鎩，鍛，形近，發音差多。羅大佑可能長期看錯這個字，寫進歌詞時怎麼也沒想到應該是鎩羽，而不是鍛羽。

於是如果跟著原唱高歌，唱到這四個字，我總不自覺的用力，想把鍛羽給覆蓋過去。不然兩個不同的音，疊在一起，聽起來刺耳。

鎩羽而歸這詞比較艱深，出現在歌詞裡的機會不多，幸好鍛羽的似乎只有羅大佑，其他無誤，像周杰倫〈將軍〉：「時間的箭頭都指向你鎩羽而歸的地方」；房東的貓〈不知歸期的故人〉「我是那遲遲不肯啓航的一江水，以為明日扣門而來，是你鎩羽而歸」；粉紅噪音 〈夢失落〉「一路走來風雨飄盪，奈何鎩羽而歸，只能迷惘。」都對。

「鎩羽而歸」出現在詞曲裡的數量不多，「不能自已」就多了，而且用成「不能自己」。不知多少人因為唱歌而不能自己，不知道詞裡的自己其實是自已。

變成自己的詞，最紅的一首應是〈飄洋過海來看你〉吧：「在漫天風沙裡望著你遠去／我竟悲傷得不能自己。」

「不能自已」是什麼意思？已，是停止，造詞如：「心痛不已」、「鞠躬盡瘁，死而後已」、「風雨如晦，雞鳴不已」。「不能自已」指無法控制自己激動的情緒。

可能含有無法控制自己的意思吧，不少人望文生義，望義生字，就演變成不能自己，想當自己也不能了。

飄洋過海來看的人，從創作者李宗盛，到原唱金智娟，全部不能自己。偶有唱對者，如周深，如周華健／阿雲嘎合唱。可嘆後者的影片下方還有人留言糾正應為「自己」。

用字，該哪個字就是哪個字，不能用錯字，錯別字不宜出現在文章裡，正確的字被張冠李戴成另一個字，因為用錯而跟著讀錯，也不好，這事沒得商量。但一個字的念法，卻有點約定俗成的味道。水至清則無魚。

近年屢見報導，教育部公布一些字詞辨正，媒體好像在做人咬狗的新聞一樣，大做文章，家長憂心考試會考，增加孩子負擔，嘀嘀咕咕，罵教育單位的語文政策改來改去。其實若不考試，怎麼念也不致憂心了。

我們早已習慣很多錯讀的字，真的念對了，反而人家不知你在講啥？

例如我說丟ㄊㄡˊ子，什麼丟頭子，懂嗎？不懂。我說的是丟骰子，偏偏骰這個字，音頭，你我讀慣的ㄕㄞˇ子，正確寫法是「色子」。那麼以後我要說骰子這個詞，會說什麼子？還是ㄕㄞˇ子嘛，不是頭子。我不會講丟頭子，雖然我知道，骰，念成頭。

不過說到用正確的字，有時候還真尷尬，例如從小用到大都寫「拼命」，有朝一日聽說「拚命」才對，更詭異的是「拚」要念 ㄆㄢˋ，依此類推，我們要說：我和你 ㄆㄢˋ了／愛ㄆㄢˋ才會贏／ㄆㄢˋ死ㄆㄢˋ活。而「拼」，只能用在「拼圖」、「拼音」等詞。

拼與拚，是不同的兩個字，讀音也不一樣，但正本清源強調寫成拚，念成ㄆㄢˋ，大家都受不了。

語言是約定俗成的產物，起初教育部辭典把以訛傳訛眾人念錯的音列為又讀，讓錯誤發音扶正，將錯就錯，起初我很不以為然，後來想想就這樣吧，一個字被眾人讀成另一個音，一定是它的樣子、它的字形讓人家想到某個音，眾望所歸，也就又讀。

於是拼命就拼命吧，學者不需強調拚命。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰