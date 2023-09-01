《雖然想瘦，但不想再只吃雞胸肉了》：一想到一天只能吃一餐，就更激起我的食慾
我們想讓你知道的是
隨著約會變多，我漸漸不太能堅守自己的簡單原則。為了維持四十八公斤的體重，我需要其他方法。於是，我展開了一天一餐的計畫。我心想：「一天吃一餐應該就沒問題了吧？」沒想到那一餐竟演變成吃好吃滿的一餐。一想到一天只能吃一餐，就更激起我的食慾。
文：秀娟
照片裡的人真的是我嗎？
大學一年級的暑假，發生了真正促使我減重的事件，我變得不再只是嘴巴上說說而已。
某天我和朋友相約見面，我化了妝、穿了裙子和高跟鞋，精心打扮之後赴約。朋友看我特地打扮，便幫我拍照，我看著那張照片，頓時有種五雷轟頂的感覺。
「這是我嗎？這真的是我嗎？」好像是我，又感覺不太像我。我知道自己有點胖，但沒想到是這麼胖，我簡直無法相信。
這件事迫使我面對自己一直以來瞇著眼睛逃避、不想承認的真實模樣。別人眼中的我就是這個樣子吧！我意識到自己真的沒有退路了。
和朋友道別後回到家，我立刻把衣服脫光，只穿著內衣拍照。我想要留下對照減重前後的照片。
那時不知道為什麼，我莫名有種「一定會成功」的自信。心情上與其說是「我要減重」，不如說是「我一定可以減重」。我的意志力大爆發，沒有人可以阻止，到目前為止只是嘴巴上說要減重的我，終於要付諸行動了。
我開始訂定減重計畫，因為這次一定要成功，所以我設計了慎重且理性的計畫。
首先，我把之前失敗的方法羅列出來，一一分析。每一個都要大幅減少吃的分量，同時進行高強度的運動。我對自己的認知是「貪吃又不愛動」，所以那些計畫實際上連一天都持續不下去。根據過去的經驗，我很清楚自己撐不了幾天又會放棄和暴走，總是立下無法實現的計畫也沒有用。
「好，我得立下自己可以實踐的計畫。」
依循這樣的想法，我寫下了兩個重點。
- 一、每天「只」吃三餐。
- 二、在家門口的公園走一個小時。
這是我的第一個減重計畫。一天吃三餐看起來如此理所當然，但對當時我這個愛吃鬼來說，一天只吃三餐沒那麼容易。再加上討厭運動的我，只能立下做得到的運動計畫。不過看似簡單的計畫，成效卻意外地好。
就那樣，我瘦到了四十八公斤。
一天一餐，錯誤的開始
我在大一暑假減掉十公斤，那之後又瘦了一點，總共瘦了十四公斤。
放假前的六一．八公斤，開學後變成四十八公斤。
我以嶄新的面貌回到學校，雖然一開始不是為了讓大家眼睛一亮才減重的，但那時我真的很期待，一直以來肉肉的我，變成四十八公斤的苗條身材，我甚至認為人生會一百八十度大轉變，跟其他寒暑假成功減重的人一樣，獲得「開學女神」的封號，我幻想著自己人氣爆棚、回頭率爆表，那種猶如連續劇般的場景。
然而驚人的是，什麼都沒發生，甚至有同學根本沒發現我瘦下來。還得我先說：「不覺得我瘦了嗎？」對方才回說：「喔，是嗎？」
當下我意識到一件事，不論我是胖是瘦，別人都不感興趣。我突然覺得自己為了身材而情緒低落，根本毫無意義。
之後我把長髮剪成妹妹頭，挑戰了減重之前不太敢嘗試的短髮。成功減重讓我對外表產生自信，不只是外在，連個性也明顯變得活潑許多，不論做什麼都積極主動。
雖然沒有發生像連續劇般的劇情，但因為態度轉變，也有一些人發現我瘦了。我可以盡情穿喜歡的衣服，每天都覺得很新鮮，很幸福。
我當時的心情就像是「擁有了全世界」，聯誼機會也多了，我經常參加朋友的聚會。到此為止一切都很完美。
然而，隨著約會變多，我漸漸不太能堅守自己的簡單原則。為了維持四十八公斤的體重，我需要其他方法。於是，我展開了一天一餐的計畫。我心想：「一天吃一餐應該就沒問題了吧？」沒想到那一餐竟演變成吃好吃滿的一餐。
一想到一天只能吃一餐，就更激起我的食慾。我想要盡可能在一餐中吃下更多美食，不想留下沒吃到的遺憾。一天中吃東西的機會只有一次，但我想吃的東西實在太多了，因此我選擇吃到飽餐廳，把重點放在「一次可以吃到各種食物」上。從連鎖吃到飽餐廳到不知名的小店，我遊走於各種吃到飽餐廳，把自己吃到撐。
一開始怕太早吃睡前會肚子餓，所以決定四、五點吃，但後來越來越難等到那個時間，所以我提前到三點，再後來提前到兩點，然後又提前到一點。就這樣慢慢地把一天一餐的時間提前，最後變成中午十二點吃一餐。
問題是，十二點吃了那一餐後，我根本沒辦法撐到晚上睡覺。一到晚餐時間就無法按捺想吃的慾望，最終我沒有遵守一天一餐的計畫，到了晚上總是忍不住喝酒和吃宵夜。
想當然耳，隔天無法避免地被罪惡感和不安籠罩。就這麼度過了一、兩年，我復胖了四公斤。
書籍介紹
本文摘錄自《雖然想瘦 但不想再只吃雞胸肉了：從「心」開始 脫離減重強迫症、飲食障礙與暴食 陪你最後一次減重》，高寶出版
作者：秀娟
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獻給一輩子都在減肥的你，人生不再復胖的最後一次瘦身！「食慾爆發到難以忍耐、痛苦到難以置信，甚至暴吃一頓之後再哭著跳繩，我都經歷過。相信我，這不是你的意志力不夠堅強。」
幫助數千人瘦身成功的高人氣減重教練，克服暴食，從61.8公斤瘦到45公斤，不控制食慾、不限制飲食、不大量運動的減重心法。
「吃這麼多，我真的是沒救了。」「我怎麼會胖成這副德性？」「我到底要吃瘦身餐到什麼時候，才能瘦下來？」一直努力減重的你，是不是也曾絕望地對自己這麼說？
照鏡子時總對身材感到自卑，減重的壓力與無力24小時糾纏著你。吃著曾經喜歡的食物，卻不再感到快樂，取而代之的是深深的罪惡感與羞愧感……你要知道，減重失敗並不是你的錯，因為，沒有人能一輩子只吃地瓜和雞胸肉。
本書作者秀娟從二十歲就開始減重，她嘗試過各種減重方法、飲食菜單，卻總是無法堅持，經歷無數次復胖，甚至飲食失調，罹患了暴食症。她從慘痛的經驗中學習到，想減掉身上的贅肉，首先必須減掉心裡的負擔。放下折磨自己的減重方法，不限制飲食，持續養成適量用餐的習慣，就能自然瘦下來。
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我們想讓你知道的是
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集結四場主題議程及六大精選雲端技術分場專題 全面剖析數位轉型關鍵
本次Google Cloud Summit Taipei活動為期兩天，集結四場主題議程、六大精選雲端技術分場專題、多家企業雲端應用分享、HIVE開發者實作工作坊及GCP合作夥伴解決方案等多元活動，全面性剖析創新策略及數位轉型過程中面臨的挑戰與寶貴經驗，帶領大家開創未來格局，運用雲端科技力量完成轉型重大任務。此外，我們也特別規劃開發者系列活動，包含HIVE開發者實作工作坊及開發者之夜等，打造開發者專屬的社群空間，讓與會的開發者互動交流。
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本文章內容由 「Google Cloud」 提供。