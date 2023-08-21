菲律賓前外長陸辛曾辱罵中國，為何小馬可仕還要委任為總統中國特使？

文：林柏宏

正當菲律賓與中國在南中國海的主權爭端持續升級之際，對華態度一貫強硬的前菲律賓外長陸辛被任命為總統的中國特使。觀察人士分析，這顯示馬尼拉將堅定在南中國海維護其主權的立場，雖然北京很可能不會因此而過度反應，但兩國的海上對峙，有可能衝擊雙邊的經貿合作。

8月16日，菲律賓政府表示，現任菲律賓駐英國和愛爾蘭大使、前外交部長特奧多羅・陸辛（Teodoro Locsin Jr.） ，獲任命為菲律賓總統小馬可仕（ Ferdinand Marcos Jr.）的中國特使。

菲律賓總統通訊主管切羅伊・嘎拉菲爾（Cheloy Garafil）對記者說，陸辛出任中國特使「旨在改善中菲關係」，不過是兼職身分任職，仍將繼續留任目前的大使職務。菲律賓外交部則拒絕對陸辛的意外任命發表評論。

在菲律賓宣布這項新人事案之際，其跟中國在南中國海的主權爭端近期愈發激烈。菲律賓海岸警衛隊（PCG）準將傑伊・塔里埃拉（Jay Tarriela）稍早才表示，已不再使用與中國海岸警衛隊的熱線，因為「它沒有給我們帶來多少好處」，而菲律賓也「從中一無所獲」。本月初，中國海警船對菲律賓補給船隻發射水砲，引來馬尼拉當局再次抗議。

向來直言不諱的陸辛曾在擔任菲律賓前總統羅德里戈・杜特蒂（Rodrigo Duterte）外交部長期間，就南中國海爭端辱罵中國，像是他在2021年5月在現更名為X平台的推特（Twitter）上，使用髒話要中國的船隻「滾出去」，還把中國比作「一個醜陋的蠢貨迫使你把注意力集中在一個想成為朋友的帥哥上」，即便他在北京譴責這些言論後就此致歉。

對此，觀察人士分析，馬尼拉這項最新舉措顯示，其將堅定在南中國海議題上維護其主權的立場，以致需要任命一位中國特使與北京持續商討海域邊界爭議，雖然希望與中國共同管控好南中國海分歧，但若北京持續侵擾其主權，馬尼拉也希望陸辛能適時表達其在領土上寸土不讓的決心。

陸辛走馬上任分析：堅持主權兼調和菲中關係

菲律賓大學迪里曼分校政治學助理教授吳安平（Jan Robert R. Go） 告訴美國之音：「我想這是一個跡象，讓中方知道菲律賓認真看待海上主權議題。基本上，菲律賓的立場是，我們不會與包括中國在內的任何國家為敵。然而，（菲律賓）總統也發表了非常強烈的聲明，表示他不承認在南中國海上，任何損害菲律賓主權和權利的協議。因此，至少與菲律賓前任總統杜特蒂相比，小馬可仕在南中國海這個特定議題上，採取了更激進的立場。」

部分菲律賓海軍陸戰隊員以一艘名為「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）的二戰時期老軍艦為基地，駐守在南中國海的第二托馬斯淺灘（Second Thomas Shoal，中國稱仁愛礁、菲律賓稱阿雲礁），但中國認為菲律賓藉由「馬德雷山號」，實際控制主權屬於中國的第二托馬斯淺灘，不斷試圖阻止前往菲律賓船艦運補在淺灘上的守軍，並稱菲律賓過去已承諾拖走軍艦。

不過，菲律賓總統小馬可仕稍早已否認兩國有這項協議，並說「如果這樣的協議確實存在，我現在就廢止」。

即便菲律賓在南中國海議題上看似對中國態度強硬，但一名因議題敏感而不願透露姓名的台灣學者觀察，在美國、日本、印度及澳洲於本月11日起，於澳洲雪梨近海舉辦為期10天的「馬拉巴爾2023」聯合海軍演習（Exercise Malabar 2023），展現美日印澳「四方安全對話」（Quad）國家，對自由與開放印太地區的承諾、及劍指中國日益擴大的威脅之際，馬尼拉的這項人事任命，反而是在為近期美國主導的「天下圍中」戰略、及日益緊張的菲中關係下尋求緩衝，展現其願意與北京進行對話的態度。

這名台灣學者以書面回覆美國之音：「菲律賓在這個時候派任立場較為親中的菲國前總統杜特蒂的外交部長陸辛，是對中國釋放某種友善的外交信號。目前菲中南中國海局勢確實緊張，但是我認為陸辛此行後，可能會盡力減緩中菲兩國在仁愛礁（第二托馬斯淺灘）周邊的海事衝突，協調出一個雙方可以接受的機制....一方面對國內有所交代、其背後還有美國因素。」

學者：疑受中共資助團體刻意分化菲越

然而，這名台灣學者補充表示，菲中關係未來是否能獲得改善，還是得觀察這名新中國特使上任後的發言、以及中方對於他的對應方式。

菲律賓大學的吳安平指出，陸辛先前曾擔任過外長、也有與現任中國外長王毅接觸過的經歷，目前又是菲律賓駐英國大使，國際事務經驗相當豐富，馬尼拉也希望藉用陸辛的長才來明確表示菲律賓政府的立場，因此即便陸辛曾對中國有過「戰狼」發言，中方不至於過度解讀，而刻意在南中國海爭端上，立即採取比以往更強硬的方式回應菲律賓。

吳安平說：「陸辛被任命為中國特使的其中一項原因，就是因為他有與中國交涉過的經驗，他可以明確就菲律賓的立場進行溝通，並直接對王毅表達他想說的，這可能讓北京將其視為菲律賓就西菲律賓海議題上，表達相同立場的一位特使而已。」

雖然觀察人士認為，北京在今年與馬尼拉發生數次海上沖突後，軍事擴張的行徑可能稍有克制，但《菲律賓每日問詢報》（Philippine Daily Inquirer ）本週五報導，北京可能悄悄在背後挑撥，與中國在南中國海主權爭端上最為劇烈的菲律賓與越南，以「分而治之」策略，轉移中菲海上沖突。

菲律賓大學法學院海事和海洋法研究所教授巴通巴寇（Jay L.Batongbacal）、菲律賓前最高法院大法官卡皮奧（Antonio Carpio），及菲律賓德拉薩列大學國際研究教授雷納托・德・卡斯特羅（Renato De Castro）向《菲律賓每日問詢報》表示，數名身分無法獲得核實的人在上月分別與他們聯繫，要求他們撰寫有關越南將南中國海軍事化的文章。