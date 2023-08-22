過境美國的待遇「賴低蔡高」，是否代表「維持現狀」比「務實台獨」更受美方歡迎？
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賴清德本次訪美行算是「最低階的接待」，訪問地點少、見的官方層級也是最普通的層級。其背後政治意涵所呈現可能是，一方面民進黨的台獨立場不受美方青睞，也顯示美國對台獨立場的反對，賴「務實台獨」路線對台灣選舉、中美關係都會產生不利影響，美方戒慎深恐賴成為「麻煩製造者」。
民進黨主席暨副總統賴清德出訪巴拉圭過境美國前，相關政府官員即宣稱，中共可能在副總統出訪巴拉圭期間，在台灣周邊海域進行軍事演習，其政治動機在於企圖在2024年台灣大選前，塑造「戰爭恐懼感」，以此恫嚇台灣選民。此種說法不啻顯示民進黨認為，「中共因素」正在以某種形式介入台灣總統大選。
如同中共採取與今（2023）年4月環台軍演的類似手法，「威懾」台灣選民與「武嚇」周邊區域國家。或有論者以為民進黨政府指控中共當局，試圖「想要營造戰爭恐懼，讓台灣人做出北京想要的選擇。」換言之，軍事演習目的在於產生威懾作用，其目的即是產生威懾震撼台獨效果。
正值總統大選期間，賴清德這趟出訪受到外界高度關注，然其成效卻是十分有限，甚至被視為有史以來相對較低層級接待。中共也宣布在東海發動3天軍事演習，此實是「有的放矢」，「項莊舞劍意在沛公」。對照於2024年4月總統蔡英文過境美國洛杉磯期間，與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，中共對台展開為期3天的「聯合利劍」軍事演習，演練包含封鎖台灣在內的行動。
顯然，賴清德過境美國的政治效應，難與蔡英文總統相提並論。
美國低調處置賴訪美，中國則高調批判
儘管美國國務院則表態，這場出訪符合過去台灣高階官員過境美國的長期慣例，同時也符合美台非官方關係，及美國的「一個中國政策」。然而，中共當局顯然不是如此界定此次過境美國。8月13日中國外交部強烈譴責賴清德「過境竄美」、是「麻煩製造者」；黨媒《環球時報》更詛咒台灣即將失去南美唯一邦交國。
同時，中共當局也批評賴持「頑固堅持台獨分裂立場，是徹頭徹尾的『麻煩製造者』」，宣稱「當前台海局勢持續緊張的根本原因，是台灣當局企圖『倚美謀獨』，美方執意『以台制華」，要求美方「履行不支持『台獨』、不支持『兩個中國』或『一中一台』承諾，停止任何形式的美台官方往來。」賴清德過境美國非常低調，主要是迫於中共的威懾及美國對其嚴格限制，是在中美共管分歧下「權宜之計」。
「蔡高賴低」凸顯「維持現狀」與「務實台獨」分歧？
美國公開表示「反對台獨」、「不支持台獨」，而賴清德主張「務實的台獨工作者」，讓美國對其保持戒慎恐懼，儘管賴呼籲台灣民眾不應存有「疑美論」，但仍無法化解美國「疑賴論」。此次賴清德僅安排拜會AIT主席，訪美層級低，難以凸顯賴本次訪美的重要性。美方的接待層級有所差異，最高階的規格如蔡英文總統不但在當地參訪，也參加很多僑社歡迎場合。
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