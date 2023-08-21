日本議員柴口征寬來台同婚登記，台籍伴侶感觸深：我的家鄉支持我的存在

（中央社）內政部今年1月放寬跨國同婚範圍，日本議員柴口征寬與他來自台灣的伴侶劉靈均日前在台北登記結婚，2人身著T-Shirt、長褲，沒有盛大儀式仍閃瞎眾人。

劉靈均在苗栗出生、台北長大，旅居日本多年，在大學擔任兼職講師，同時從事性別運動；柴口征寬則在今年4月當選日本愛知縣高濱市議員。2人在8月11日前往大同戶政事務所登記結婚。

當天協助拍照的戶所人員表示，劉靈均與柴口很低調，都穿著簡單的T-Shirt配長褲，默默走完登記程序，2人雖然話不多，但不時帶著笑容凝視另一半，看起來非常甜蜜。

戶所人員指出，他們當天沒有準備鋪張的儀式，只有拿著2支彩虹手搖旗，其餘工作人員還出借自己的大面彩虹旗，讓他們披在身上合照。

知道2人身分後，戶所人員非常開心，在臉書粉絲專頁「台北市大同區戶政事務所」上發布照片，祝福他們相知相守一生、幸福美滿，這篇貼文也迅速在網路上引發迴響，觸及與互動數量創粉專新高。

戶所人員提及，在與劉靈均、柴口閒聊的過程中，劉靈均一直感覺很不真實，因為他爭取同志權益多年，一直期待能與伴侶結婚，如今美夢成真，讓他認為「台灣沒有把我忘記拋棄」。

內政部1月19日發函各縣市放寬跨國同婚範圍，除了兩岸同性伴侶不能適用，其他無法同婚國家包含港澳人士皆可來台登記結婚。台北市民政局統計，截至7月為止，共有1523對至少其中一方設籍北市的同性伴侶辦理結婚登記。

談同婚合法化後的台灣，劉靈均深切感受到歧視變少

（中央社）旅居日本的劉靈均日前帶著日本議員伴侶柴口征寬回台北市登記結婚，他說，台灣對同志的包容讓柴口感到很新鮮，他也發現社會對同志的歧視變少了，他的存在被自己的家鄉支持。

今年4月當選日本愛知縣高濱市議員的柴口征寬，與他來自台灣的伴侶劉靈均，11日現身台北市大同區戶政事務所，身著簡單的T-Shirt、長褲，拿著彩虹手搖旗，低調完成結婚登記。

回顧當天心情，劉靈均向《中央社》記者笑著表示，他其實還沒有認真規劃過要跟柴口結婚，就是突然「福至心靈」。

三言兩語帶過決定人生大事的過程，劉靈均在電訪中卻不時提到柴口的體貼、對伴侶自主性的尊重、服務社會的熱情，「人不應該是『好像該結婚了』就結婚，而是真的愛上這個人，無論男女。」

劉靈均在苗栗出生、台北長大，旅居日本多年，與柴口在高濱市已有登記「伴侶關係宣誓制度」，但劉靈均指出，這個關係只要任何一方離開高濱市就會消失，相比在台灣結婚是中華民國政府掛保證，完全不一樣。

他說，結婚後柴口就多了一個家人，而且柴口上次出國是20幾年前、上個世紀的事情了，就順便帶柴口來台灣玩，看看台灣人的親切與包容，而且街上時不時可以看到勾手的男男、女女，讓柴口覺得很新鮮。

不過，劉靈均說明，日本政府不承認國民與任何國籍者的同婚關係，所以即便2人在台灣已經結婚，他也無法因此獲得居留權、繼承權或醫療照護權，甚至連告知病情都有可能被拒絕，「在法律上2個人就是陌生人」。

談到台灣同婚合法後的改變，劉靈均表示，他深切感受到歧視變少了，現在對台灣社會而言，同性別的2個人能結婚彷彿是理所當然的事情，「好像我沒有被這個國家拋棄，我的家鄉支持我的存在」。

他指出，一方面柴口要服務高濱市民，再來是台灣已經有很多與他具備相似專業的人在努力，他在日本反而更能為同志族群發揮貢獻，並分享台灣的自由經驗，所以他暫時不考慮搬回台灣，但台灣是他的家鄉，也是他的依歸。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航