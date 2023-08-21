賴清德出訪期間謠言不斷，台灣民主實驗室：輿論戰取代假訊息，將成中國對台認知作戰主力
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從去年九合一地方選舉到現在，觀察到中國現在「不會自己製造題目」，反而會從台灣已經吵得不可開交、已經對立的議題去做放大，比如台灣最近綠能政策結合民進黨高層貪污的討論，可能會與一些去年開始一直打綠能政策的可疑親中帳號，在網路上串連在一起。
副總統賴清德出訪友邦巴拉圭、過境美國期間，中國對台發動認知作戰，長期監測不實訊息傳播模式的「台灣民主實驗室」指出，賴副總統此次出訪，中國官方政治宣傳和台灣輿論「有機串接」，「錯假訊息」已不是未來認知作戰的主要戰場，反而是難以驗證真偽、但能影響民眾觀感的「輿論戰」，將會持續出現到明年總統大選以前。
賴清德副總統出訪期間，網路上出現詆毀台巴邦誼的謠言，包括疑似巴拉圭外交內部文件外流、聲稱台灣同意金援巴拉圭3.2億美元建社宅（約新台幣101億元）；X平台（原為推特）上也出現「台灣巴拉圭科技大學是騙取台灣外交部援助的空殼學校」等謠言。賴返台後、中國對台發動「海空聯合戰備警巡」期間，網路論壇更出現「金門二膽島士兵密謀逃跑」的爆料。
台灣民主實驗室分析師Jerry今（21）日接受《關鍵評論網》訪問，指出除了錯假訊息，該組織更關注中國如何透過「敘事」攻擊這次的出訪行程。
Jerry指出，總統府8月2日公開賴出訪行程，但在8月2日之前，網路上已經出現指稱賴是「麻煩製造者」、「要去白宮見美國爸爸」、「賴清德訪美是灰犀牛（指可預期、造成社會危害的事件）」等論述，來源主要是中國國台辦、官媒、外交部。
Jerry認為，在總統府還沒有發出訪問行程之前，這些論述比較傾向是政治宣傳（propaganda），而不是假訊息，更多像是臆測、個人意見，只要是反對民進黨的人都可以對此產生共鳴。8月2日總統府公布行程公布之後，再進入下一波輿論戰，稱賴清德訪美接待規格很低、沒有受到美方重視等。
特別的是，批評賴訪美「規格低」的聲音並非全來自中國，台灣也有人批評。Jerry分析，台灣批評聲浪與中國方面的「竄美說」，是兩股輿論，卻「有機合成」為一股聲浪，看起來並不是刻意操作。不過，由於賴清德剛結束出訪行程，此推論尚需一段時間觀察，才能有結論。
Jerry表示，到明年總統大選前，中國應該會持續對戰爭、兩岸和平、經濟等議題進行操作，類似去年8月美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台、總統蔡英文今年4月出訪貝里斯過境美國、副總統賴清德今年8月出訪巴拉圭過境美國，這三件事都引來中國發動軍演。此外，中國可能取消《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），這也勢必是炒作輿論的重點。
Jerry表示，未來台灣除了要因應假訊息，也要防備更多以意見、輿論的方式來進行的認知作戰。「這個威力非常大，因為用意見的方式，你查不到真偽，但是可以影響民眾的觀感。」比如以「竄美」形容賴清德赴美，這只是意見上的表述，但是就可以影響台灣民眾對於這件事的觀感。
Jerry也指出，中國的操作手法和往年很不一樣，前（2021）年可以從發現一些討論可以溯源到微博，後來才傳到台灣，但從去年九合一地方選舉到現在，已觀察到中國現在「不會自己製造題目」，反而會從台灣已經吵得不可開交、已經對立的議題去做放大。比如台灣最近將綠能政策結合民進黨高層貪污的討論，可能會與一些去年開始攻擊綠能政策的可疑親中帳號，在網路上串連在一起。
Jerry警告，能撇清輿論源頭不是來自中國，就很難說這是中國的操作，但中國可以透過在台的親中人士，也就是所謂的代理人，繼續散播輿論、影響台灣社會。
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核稿編輯：邱宜君
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