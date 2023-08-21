解剖看不到的「屍體」——《仇恨透視》的現實社會和超現實野獸
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電影改編自真實事件：2020年在羅馬小鎮Ditrău，村民投票驅逐三名來自斯里蘭卡的麵包廠工人。然而《仇恨透視》的「寫實」卻在變得超現實的結尾顯得模棱兩可，引起了美學上的爭議。
《仇恨透視》（R.M.N.）以小見大，以羅馬尼亞一個偏遠小鎮作為世界縮影，顯示了全球化與民族民粹主義之間難以化解的矛盾。最引人注目的是一場村民大會的戲，一鏡直落長達17分鐘，從族群政治說到階級衝突，諷刺宗教傳統和現代民主，質疑歐盟政策以致生態保育。主持會議的民選村長再三重複「不要離題」，其實導演Christian Mungiu正是要勾勒出這些事情怎樣環環相扣。
片名指磁力共振掃描，也是羅馬尼亞的縮寫。男主角馬提給他病重的父親檢查腦中病變，看著那幾幅掃描影像，也是束手無策。
若這是一個隱喻，明顯的意思就是，問題出於「內部」的狀況，和人們的思想有關，需要檢驗一下。《紐約時報》的評論人Manohla Dargis稱此片為「人類狀況之解剖」（an anatomy of the human condition）；而那一場村民大會，則更是一次「驗屍」（autopsy）。如果是驗屍，那死去的是甚麼呢？
Christian Mungiu以冷靜的、保持距離的現實主義美學為人稱頌，擅於運用中、長距離的鏡頭呈現社會狀況和人物的困境。電影改編自真實事件：2020年在羅馬小鎮Ditrău，村民投票驅逐三名來自斯里蘭卡的麵包廠工人。然而《仇恨透視》的「寫實」卻在變得超現實的結尾顯得模棱兩可，引起了美學上的爭議。但這結局正呼應著開場佈下的懸念：小男孩在樹林目睹可怕的事物，從此沉默失語。觀眾不知他看到了甚麼，在之後的情節中也難以確定——他的母親透過孩子的畫推斷他看到了一個被吊死了的人，卻無法印證（反成了另一人的死亡預兆）。直至結局，小男孩的父親馬提在樹林彷彿看到了一頭棕熊——但這頭熊是真實的嗎？馬提為何不逃命，只是靜靜轉身？
導演在離題與點題之間、實與虛之間，解剖一個看不到的「屍體」。
死去的，可能是歐洲一體化和全球化的願景，一個經濟活動和人自由流通，在健全的制度下運作良好，甚至可以兼顧生態平衡的「可持續發展」想像。這從來都不是現實，而村民的排外反應只是戳破了這個肥皂泡。因為環境和經濟狀況的轉變，這個小鎮的礦場停產，缺乏本地經濟活動，很多人外出打工。馬提去了德國工作，被歧視而傷人，才逃回家鄉。他的匈牙利裔情人在那裡管理麵包廠，是個自由派、受過良好教育、享受小資情趣的進步女子。麵包廠的工資太低，請不到當地工人，唯有聘請外勞，引起了風波。
村民大會最初在教堂舉行，之後遷到市政廳。其實沒有甚麼分別：傳統的基督宗教和現代民主都成了反諷的對象，脆弱不堪，美好的言辭都成了空話。即使斯里蘭卡工人是基督徒，來教堂參與禮拜卻被趕走。民主制度脫離了法治、人權和理性，也成了「多數人的暴政」。
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王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
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王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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