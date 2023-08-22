【國際大風吹】夏威夷茂宜島遭遇世紀野火，居民可能再也住不起自己的家鄉了？
我們想讓你知道的是
茂宜島得天獨厚的環境，吸引觀光業者和大型建商的開發，包括貝佐斯、彼得提爾、歐普拉等人都有在茂宜島置產，也不斷推升房價。在火災發生前茂宜島已經有住房危機，本地人忙著服務外地人和遊客，卻快要買不起當地房子，而在火災之後，很多人世代相傳的家，如今卻毀於一旦。
過去這個星期的夏威夷茂宜島野火，死亡人數已經超過110人，成為美國百年來最慘重的野火，隨著搜救隊伍探索災區，這個數字恐怕還會上升。一場大火突然帶走親人、財產和家園，對居民來說也是難以適應的殘酷現實。
我們什麼都沒了，感謝上帝我們還有彼此，我們都還活著、安全，感覺我們就只剩這條命，因為以前有的一切通通沒了。
——拉海納鎮居民卡卡拉（Christie Gagala）
不過外界可能想不到的是，這場野火也燒出另一個潛在問題。夏威夷一向以度假天堂的形象，聞名全球，但是對當地居民，尤其是這次的受災戶來說，當地的物價和房價其實一直偏高，難以負擔。很多人擔心，重建工作如果落在財團手中，當地會被大肆開發，未來房價高不可攀，世世代代住在島上的本地人會被迫搬離家鄉。
野火措手不及，歷史名鎮付之一炬
這次發生世紀野火的茂宜島，是夏威夷群島當中的第二大島。火勢主要集中在島的中央以及西岸山區，擁有1萬2千多居民的歷史小鎮拉海納，遭到火勢波及，成為這場野火的重災區。
野火在茂宜島並不罕見，但回想起8月8號大火來襲的那天，很多人的反應是措手不及，因為茂宜島西岸的野火，是當天上午六點多被發現，到了九點，政府宣布已經百分之百獲得控制，雖然不表示已經撲滅了，但通常最後沒事。沒想到，到了下午火勢重新增強，而且朝拉海納市區延燒，最終摧毀大片房屋，甚至一路燒到港邊。有生還者說，他們被大火和濃煙逼到海邊，最後是跳進海裡才保住一命。
一位在當地的台灣人民宿老闆表示，這次火又大又急，兩、三小時就把小城燒光，住家、商店、加油站、港口、交通船都毀於一旦，而且因為風太大火勢太猛，消防隊也無從救起。在此同時，島上的電力、電視、電話、網路通訊也斷斷續續。
如今，火勢雖然已經獲得控制，但還有上千人失蹤，凶多吉少，由於搜救隊伍還在災區工作，截至17號拉海納鎮中心區域依然對外封閉，受災民眾只能在周遭看著大火後的家園。
不能去冰淇淋店，不能去超商，不能去以前去的酒吧。本來有賓果之夜、猜謎之夜，本來大家覺得歸屬感很強，雖然現在還是很團結，但短時間內不可能回到從前。
——拉海納受災戶
觀光客要不要來？茂宜島兩難
浩劫過後，夏威夷州政府和美國聯邦政府，急忙調度資源，協助救災與安置工作，而當地居民也秉持所謂竭盡所能互相幫忙。有人發起募款、有人幫忙運送物資、有人設立獨立的資源集散中心。一名飯店業者也打開大門，讓員工的家屬親友暫時住進旅館房間。這裡有水、有電，還有廚師照顧三餐。
很多冰箱斷電了，所以裡面的食物要先處理，我們就拿出來處理一下先給需要的人，或者煮一煮，早餐、午餐、晚餐，規劃幾天的份量給大家吃。我們讓大家知道，只要來這邊都有三餐。
——茂宜島威斯汀飯店廚師 馬尤嘉（J.P. Mayoga）
但就在島上居民在面對災難的同時，觀光業該怎麼辦，卻引發爭議。
夏威夷觀光局在野火來襲後二天就請島上的遊客先行離開，好讓所有資源可以集中在救災工作，結果雖然有4萬多名旅客聽從指示，但還有數千遊客不聽話。有人還是留在島上玩，有人則是在大火來襲後還是飛來度假，讓不少居民相當憤慨，說我們家都毀了，沒空理你，你還想來玩。
另外也傳出，有遊客在火災發生後，還打電話詢問在拉海納鎮的晚餐訂位需要取消嗎？另外，當地民眾也說，同一片海域，三天前才有人來不及逃難，成為海上浮屍，三天後就有觀光客來浮潛，心裡實在難以接受。
電影《水行俠》男主角，也是夏威夷出生的好萊塢演員傑森摩莫亞，在有1700多萬追蹤的個人Instagram帳號po文，呼籲大家不要再來茂宜島觀光了，因為野火災情慘重，當地居民需要時間來療傷止痛、重建家園，也歡迎各界捐款給當地人道組織。
不過這種請觀光客不要來的呼籲，也引發茂宜島上部分人士的反彈。
據統計，2022年有將近300萬名旅客造訪，對當地經濟貢獻57億美金。茂宜經濟發展委員會估計，島上收益的七成，都直接或間接跟觀光業有關。因此，很多中小企業主擔心，萬一觀光客真的不來，比起火災，長期觀光收入下滑，才真的會讓島上居民活不下去。茂宜郡政府的立場後來也急轉彎，改口說還是歡迎遊客來玩，只要不要到野火災區就好。
外人的度假天堂，本地人的房價地獄
觀光業是當地的經濟命脈，但也會帶來負面衝擊。茂宜島得天獨厚的環境，吸引觀光業者和大型建商的開發，尤其是美國其他州的有錢人，常常會在這裡置產，作為度假玩樂的第二房。例如，電商亞馬遜集團創辦人貝佐斯、矽谷創投教父彼得提爾，都有茂宜島的房子。而脫口秀天后歐普拉，更是茂宜島的最大地主。這些豪宅建案，長期以來不斷推升當地房價。
部分拉海納居民表示，這個歷史悠久的小城裡，很多人的家都是世代相傳，如今卻毀於一旦。火災發生前，茂宜島已經有住房危機，本地人忙著服務外地人和遊客，卻快要買不起當地房子。
他們擔心未來漫長的重建工作，如果交給建設財團，有可能新房子會貴到不行，說不定到時候連自己都買不起，恐怕會被迫搬走。更有人說，火災後沒幾天，還在擔心怎麼安頓家人，竟然就已經接到房地產仲介的電話，詢問要不要脫手地產，可見這些憂慮都不是空穴來風。而夏威夷州州長表示暫時不會批准相關交易。
大家還在受傷難過，請不要問他們要不要賣地，或跟他們說現在賣非常划算。因為我們不會許可，我自己，還有鎮長肯定也是，我們不會批准。
——夏威夷州長 葛林（Josh Green）
州長葛林視察拉海納的時候表示，絕不會讓重建後的住房，變成居民的經濟負擔，說希望拉海納永遠是夏威夷一部分，不希望又看到一個居民被高不可攀的房價趕出天堂的例子。當地政府估計，重建恐怕需要好幾年的時間，成本可能會超過55億美金、約合新台幣1763億元。一位失去房子的拉海納居民說，才剛從野火的惡夢中醒過來，如今又要面對買不起、甚至租不起房子的惡夢。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
超商取貨也是一種環保行動？減少網購碳足跡的生活小妙計
我們想讓你知道的是
你有想過網購會製造多少碳排放量嗎？疫後電商崛起，民眾不論網路購物或是外送的需求大幅增加，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量也越來越多。選擇聰明的消費方式，才能讓地球更好一點！
嘿，你有沒有網路購物的經驗？利用手機App，或者上購物網站點一點，不管是最新的衣服鞋包、家電傢俱、3C產品，甚至生鮮蔬果，任何你想要的東西，只要下單就可以直接配送到指定地點。除了簡單快速之外，不用自己扛、不用和店員打交道（社恐人含淚按讚）、可以瘋狂比價直到出現心目中的最佳優惠價；或者可以搶先親朋好友一步，更早入手國外才販售的最新或限定商品，網購的美好簡直說不完。不過，你有沒有注意到，比起自己出門採買一趟，網購所製造出來的垃圾，好像更多了？
一件網購商品，三樣包裝垃圾
中國是全球最大的電商市場，根據統計，中國每年僅僅因為網購而產生的包裝垃圾，就已經逼近千萬噸之譜。在一些特定的購物節，垃圾量更是驚人。回到台灣，其實我們也同樣面臨因為網購交易量增加，包裝垃圾增長速度加快的問題。根據環保署統計指出，去年（2022）全國的一般廢棄物，高達1185萬噸，不只創下統計以來的新高，更是繼2021年之後，垃圾量連續第二年突破1000萬噸。專家認為，在新冠肺炎最嚴重的時期，民眾多半利用網路購物、餐食外送，商家為了確保商品不會在運送的過程中受損，利用各種方式加以保護，使得不管是可回收或不可回收的垃圾量，都大幅增加。
這些因為網購而增加的垃圾量，使垃圾焚化爐、掩埋場等機構面臨了巨大的處理壓力。而無法即時處理的垃圾，更有可能因為各種疏失流入自然環境中，特別是塑膠類製品，它們不只需要數百年的時間，才能在自然環境中完全分解，在這段漫長的時間裡，還會對土壤和水質造成長期的污染，對其他生物造成直接或間接的傷害，例如2015年那張震撼了世界的照片——一支塑膠吸管，插在海龜的鼻子裡面。
從包材的製作原料開始，就往零廢棄努力
事實上，網購／電商的發展一直是世界趨勢，疫情的爆發只是催化了這個發展。以電商的成長率來看，東南亞地區在2015年至2020年間，增長率常常超過20%，全球電商的年交易金額，也從2013年的約1.2兆美元，增長到2020年的近4.3兆美元。更別提智慧型手機和平板電腦的普及、社群在行銷導購上的種種創新，這一切都反映出消費者在購物行為上的改變。但是，當網購成為未來，我們應該要思考的是，如何讓我們在享受這種購物方式所帶來的便利的同時，降低、減少對地球的傷害，甚至更進一步達到環境永續的目標。
包裝方式和包裝材料的改變是一個很好的開始。例如，使用最小化的包裝設計，不僅減少了包裝材料的使用，還可以減少運輸過程中的碳足跡。當然，如果能使用可再利用的包裝材料，或者循環再造的包裝原料，也都非常有幫助。前者是像環保容器的概念，提供消費者返還包材給商家的機會，讓商家可以重複利用包材，自然達到廢棄物減量；而後者則是優先使用回收再製的原料來製作包材，在減少製造包材所需的原物料之餘，還降低了生產過程中的碳排放。現在也有許多廠商，利用生物可分解，或者以植物為基礎的原料來製作包裝材料。這些新品種的包材，都能在一段時間之後自然分解，大幅度降低對環境的影響，而且在生產過程中的碳足跡也較低，是很好的塑膠替代品。
這樣取貨，地球和你都很快樂
包裝的方式、材料的選擇，作為消費者的你，可能會感到這些好像都不是你可以控制的事情，但又想要在「網購同時達到環境永續」這個議題上貢獻心力？你可以選擇超商取貨。
超商取貨如何對環境友善？首先，相較於將一份包裹送到一個指定地址，超商取貨代表著將許多包裹，集中送到同一個地點。這種集中配送的模式，可以減少貨運車輛的行駛路程，同時也讓貨運公司更好地去調整他們的運輸路線，提高運送效能，達到節省燃料和減少碳排放的目的。在包裹來到超商之後，消費者可以自己安排取貨的時間，這就避免了因為收件人不在家，或者地址錯誤等情形，所造成的多次配送問題，等於降低了不必要的運輸成本，更減少碳足跡。當消費者選擇使用超商取貨，也提高了店家以小包裝的方式出貨的機會，畢竟超商空間有限，會盡可能鼓勵簡單、緊湊的包裝，達到包裝材料減量的目的，是不是一舉兩得呢？
除此之外，超商取貨的實際好處也不少，如：更為安全，不怕包裹被鄰居誤拿，而且去一趟超商還可以同時辦完很多事情，繳費或是買午餐，只要一趟路程的功夫，就能在待辦事項上打好幾個勾勾，提高生活效率又減少耗能，真的非常划算。
或許你不知道，台灣人的環保意識其實是世界前段班。我們早在幾十年前，就開始進行垃圾分類和回收的工作，而近幾年在減塑、限塑政策的推動下，隨身攜帶並使用環保購物袋、餐具的人，也越來越多。換句話說，生長在台灣的我們是很習慣，也很樂於為友善環境付出努力。電商發展的腳步不會減緩，網購也將是未來世代的購物主流，如何享受這樣的生活方式，又不破壞環境的平衡，相信身為台灣人的我們都會願意從自己做起，選擇綠色的包裝和運輸方式，在開心收包裹的同時，也能減少垃圾和負擔，一起對地球好一點！