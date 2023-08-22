【國際大風吹】夏威夷茂宜島遭遇世紀野火，居民可能再也住不起自己的家鄉了？

過去這個星期的夏威夷茂宜島野火，死亡人數已經超過110人，成為美國百年來最慘重的野火，隨著搜救隊伍探索災區，這個數字恐怕還會上升。一場大火突然帶走親人、財產和家園，對居民來說也是難以適應的殘酷現實。

我們什麼都沒了，感謝上帝我們還有彼此，我們都還活著、安全，感覺我們就只剩這條命，因為以前有的一切通通沒了。 ——拉海納鎮居民卡卡拉（Christie Gagala）

不過外界可能想不到的是，這場野火也燒出另一個潛在問題。夏威夷一向以度假天堂的形象，聞名全球，但是對當地居民，尤其是這次的受災戶來說，當地的物價和房價其實一直偏高，難以負擔。很多人擔心，重建工作如果落在財團手中，當地會被大肆開發，未來房價高不可攀，世世代代住在島上的本地人會被迫搬離家鄉。

野火措手不及，歷史名鎮付之一炬

這次發生世紀野火的茂宜島，是夏威夷群島當中的第二大島。火勢主要集中在島的中央以及西岸山區，擁有1萬2千多居民的歷史小鎮拉海納，遭到火勢波及，成為這場野火的重災區。

野火在茂宜島並不罕見，但回想起8月8號大火來襲的那天，很多人的反應是措手不及，因為茂宜島西岸的野火，是當天上午六點多被發現，到了九點，政府宣布已經百分之百獲得控制，雖然不表示已經撲滅了，但通常最後沒事。沒想到，到了下午火勢重新增強，而且朝拉海納市區延燒，最終摧毀大片房屋，甚至一路燒到港邊。有生還者說，他們被大火和濃煙逼到海邊，最後是跳進海裡才保住一命。

一位在當地的台灣人民宿老闆表示，這次火又大又急，兩、三小時就把小城燒光，住家、商店、加油站、港口、交通船都毀於一旦，而且因為風太大火勢太猛，消防隊也無從救起。在此同時，島上的電力、電視、電話、網路通訊也斷斷續續。

如今，火勢雖然已經獲得控制，但還有上千人失蹤，凶多吉少，由於搜救隊伍還在災區工作，截至17號拉海納鎮中心區域依然對外封閉，受災民眾只能在周遭看著大火後的家園。

不能去冰淇淋店，不能去超商，不能去以前去的酒吧。本來有賓果之夜、猜謎之夜，本來大家覺得歸屬感很強，雖然現在還是很團結，但短時間內不可能回到從前。 ——拉海納受災戶

Photo Credit: GettyImages 夏威夷毛伊島野火中被燒毀的汽車殘骸。

觀光客要不要來？茂宜島兩難

浩劫過後，夏威夷州政府和美國聯邦政府，急忙調度資源，協助救災與安置工作，而當地居民也秉持所謂竭盡所能互相幫忙。有人發起募款、有人幫忙運送物資、有人設立獨立的資源集散中心。一名飯店業者也打開大門，讓員工的家屬親友暫時住進旅館房間。這裡有水、有電，還有廚師照顧三餐。

很多冰箱斷電了，所以裡面的食物要先處理，我們就拿出來處理一下先給需要的人，或者煮一煮，早餐、午餐、晚餐，規劃幾天的份量給大家吃。我們讓大家知道，只要來這邊都有三餐。 ——茂宜島威斯汀飯店廚師 馬尤嘉（J.P. Mayoga）

但就在島上居民在面對災難的同時，觀光業該怎麼辦，卻引發爭議。

夏威夷觀光局在野火來襲後二天就請島上的遊客先行離開，好讓所有資源可以集中在救災工作，結果雖然有4萬多名旅客聽從指示，但還有數千遊客不聽話。有人還是留在島上玩，有人則是在大火來襲後還是飛來度假，讓不少居民相當憤慨，說我們家都毀了，沒空理你，你還想來玩。

另外也傳出，有遊客在火災發生後，還打電話詢問在拉海納鎮的晚餐訂位需要取消嗎？另外，當地民眾也說，同一片海域，三天前才有人來不及逃難，成為海上浮屍，三天後就有觀光客來浮潛，心裡實在難以接受。

電影《水行俠》男主角，也是夏威夷出生的好萊塢演員傑森摩莫亞，在有1700多萬追蹤的個人Instagram帳號po文，呼籲大家不要再來茂宜島觀光了，因為野火災情慘重，當地居民需要時間來療傷止痛、重建家園，也歡迎各界捐款給當地人道組織。

不過這種請觀光客不要來的呼籲，也引發茂宜島上部分人士的反彈。

據統計，2022年有將近300萬名旅客造訪，對當地經濟貢獻57億美金。茂宜經濟發展委員會估計，島上收益的七成，都直接或間接跟觀光業有關。因此，很多中小企業主擔心，萬一觀光客真的不來，比起火災，長期觀光收入下滑，才真的會讓島上居民活不下去。茂宜郡政府的立場後來也急轉彎，改口說還是歡迎遊客來玩，只要不要到野火災區就好。

外人的度假天堂，本地人的房價地獄

觀光業是當地的經濟命脈，但也會帶來負面衝擊。茂宜島得天獨厚的環境，吸引觀光業者和大型建商的開發，尤其是美國其他州的有錢人，常常會在這裡置產，作為度假玩樂的第二房。例如，電商亞馬遜集團創辦人貝佐斯、矽谷創投教父彼得提爾，都有茂宜島的房子。而脫口秀天后歐普拉，更是茂宜島的最大地主。這些豪宅建案，長期以來不斷推升當地房價。

部分拉海納居民表示，這個歷史悠久的小城裡，很多人的家都是世代相傳，如今卻毀於一旦。火災發生前，茂宜島已經有住房危機，本地人忙著服務外地人和遊客，卻快要買不起當地房子。

他們擔心未來漫長的重建工作，如果交給建設財團，有可能新房子會貴到不行，說不定到時候連自己都買不起，恐怕會被迫搬走。更有人說，火災後沒幾天，還在擔心怎麼安頓家人，竟然就已經接到房地產仲介的電話，詢問要不要脫手地產，可見這些憂慮都不是空穴來風。而夏威夷州州長表示暫時不會批准相關交易。

大家還在受傷難過，請不要問他們要不要賣地，或跟他們說現在賣非常划算。因為我們不會許可，我自己，還有鎮長肯定也是，我們不會批准。 ——夏威夷州長 葛林（Josh Green）

州長葛林視察拉海納的時候表示，絕不會讓重建後的住房，變成居民的經濟負擔，說希望拉海納永遠是夏威夷一部分，不希望又看到一個居民被高不可攀的房價趕出天堂的例子。當地政府估計，重建恐怕需要好幾年的時間，成本可能會超過55億美金、約合新台幣1763億元。一位失去房子的拉海納居民說，才剛從野火的惡夢中醒過來，如今又要面對買不起、甚至租不起房子的惡夢。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航