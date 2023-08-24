TNL+ 2023/08/24,
歐洲

I am from here——我們需要國家嗎？

I am from here——我們需要國家嗎？
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我們想讓你知道的是

要是問住在外地的德國人，是否需要強大的德國作後盾，他們都會覺得這問題很特別，兼有點奇怪。除了要求助大使館的情況外，德國人應該不用靠德國，平時都不會想到要德國作後援。

近年常有種論調，說到人在海外都需要國家做後盾，特別是一個強大的國家。

人是否需要國家，何時需要國家，值得探討。在外地生活，大部分時間都不需自己國家幫忙。只是遇上問題，例如旅遊時滯留、法律上爭議、結婚註冊需要母國的文件，才會求助大使館或領事館。之外就是護照續期，或是為新生子女申請護照，才會去使領館一趟。

可以說，在外地生活的人大部分時間都不需要母國。沒有母國幫助，都可以找到理想工作，入讀理想學府，住上理想住宅。

要是問住在外地的德國人，是否需要強大的德國作後盾，他們都會覺得這問題很特別，兼有點奇怪。除了要求助大使館的情況外，德國人應該不用靠德國，平時都不會想到要德國作後援。

當然，德國這個名字，在外地本身就是名牌，是可靠和高質的代名詞。尤其在亞洲，德國人這身分，就已經加分不少；而德國的學歷，在中東歐亦非常吸引，是受過優質教育的象徵。一句「我是德國人」，可以打開無數門路，這亦可以算是有賴國家實力和名望。

人需要國家，亦與國族主義息息相關。國族主義源起於十八世紀末，法國大革命被視為重要起點。之後美國建國，德國和意大利統一，確立了現代國族主義。俄羅斯亦受到影響，開始了一套泛斯拉夫主義，像意大利人和日耳曼人般建構斯拉夫國族思想。

到了近代，雖然泛日耳曼和泛斯拉夫主義都以失敗告終，還有兩次大戰慘痛教訓，但人以國家為本位已經成形，每人都有一個國民身分。在外地介紹自己，大部分人都會先說自己的國家名字。當然，亦有部分人是以地區為本位，例如蘇格蘭、威爾斯人和北愛爾蘭人、法羅群島人，還有美國人都愛以來自的州份作介紹。

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