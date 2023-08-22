TNL+ 2023/08/22,
影劇

《八尺門的辯護人》：語言的權力、血統的原罪，死刑這面鏡子究竟映照了誰？

《八尺門的辯護人》：語言的權力、血統的原罪，死刑這面鏡子究竟映照了誰？
Photo Credit: 鏡文學提供

我們想讓你知道的是

《八尺門的辯護人》導演曾說過，創作這個作品時先確認主題，再進行後續發想與延伸。死刑是整個影集討論的重點議題，但不同於直接呈現死刑立場的對立，導演更像是透過案件調查進度，還原死刑嫌犯的形成過程與原因，嘗試找出問題的癥結，而不單只是在死刑議題上進行扁平的討論。

「他殺了阿群」「那個是我的工作」「他是你的表哥」「我又沒得選」「比狗還不如」

「阿群一家三口都被那個外勞殺了，你沒來參加告別式，你還要幫那個外勞脫罪？」「那是我的工作」「你的工作比部落重要嗎？」「那他為什麼別人不殺，偏要殺阿群呢？想想！」

為什麼要幫外人？

對於這個問題，主角佟寶駒總是以工作為由回應父親與族人的質問。「Holy媽祖」他很清楚他的身份會為他帶來多少麻煩，所以對於即將申請退休的他來說，沒有打算要認真對待這個案子。但看似人證物證俱在，被檢察官以「簡單」來形容的案子卻隨著調查深入而被揭露出更多不為人知的秘密。

影片的第二個鏡頭，切換到主角佟寶駒與其父親佟守中在庭上用阿美族語鬥嘴的畫面。在開車回家的路上，他們討論起沿途景色。「如果這邊塗上地中海的顏色，可以多開幾家咖啡店」「為什麼不是阿美族的彩繪？」「阿美族？呵，連我都不想來。阿美族」佟寶駒帶著不屑的語氣。

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Photo Credit: 鏡文學提供
《八尺門的辯護人》劇照

誰的權力？當語言是權力的界定標準

阿美族語貫穿在整部影集裡，出現在佟寶駒與族人的對話，也出現在阿美族人與族人之間。印尼方言也因為是嫌犯的母語而成為影集裡非常重要的一部分，是通譯、女主角莉娜、印尼同鄉與嫌犯之間溝通的語言。

佟寶駒身為阿美族人，說著一口流利的漢語（中文），在法庭上為被告辯護，在公部門裡書寫公文，偶爾用台語說話。

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