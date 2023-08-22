微軟、NVIDIA都被駭客組織「SIM卡交換攻擊」！美國政府呼籲改用「無密碼解決方案」

文：徐宇儂Leanne

全球惡名昭彰的駭客組織Lapsus$近年起因對NVIDIA、三星、T-Mobile、Ubisoft、Rockstar Games、EA、Uber和微軟等大型科技公司進行駭客攻擊，而多次成為頭條新聞。

在Lapsus$駭客連環攻擊爆發後，美國政府為了更強化抵禦SIM卡交換攻擊（SIM swapping）等惡意行為，以及在未來實現「無密碼登入」，正努力提出一系列資安相關建議和規範。

世界性駭客組織Lapsus$猖獗！常見手法之一：SIM卡交換攻擊

儘管Lapsus$的攻擊規模巨大，但CISA表示，該駭客組織有清楚表現出其犯罪成員（通常是青少年）是怎麼輕易滲透到防守嚴密的組織系統中，因此並非防不勝防。

首先，Lapsus$使用的詐騙方法之一是SIM卡交換攻擊，又稱SIM卡劫持，這是一種藉由社交工程（social engineering）操縱目標受害人的手機號碼的一種手法。過程中，駭客可能會利用網路釣魚、暗網交易收集受害人的私密個人資料，如生日、身分證、帳號密碼等。

接著駭客會和電信商聯繫，說服將受害人的手機號碼轉移到他們自己的SIM卡上。如此，駭客便能順利接收來自該號碼的來電或簡訊，進入受害人敏感帳戶內（如銀行、加密貨幣、社群媒體），並獲取雙因素身分驗證代碼訊息。

下一步通常則是直接銀行盜刷、提領帳戶金額，或盜取身分來詐騙受害人熟識朋友、家人、同事的金錢或安全資料。

據FBI統計，SIM卡交換攻擊每年在美國造成超過6800萬美元（約新台幣20億元）損失。持有加密貨幣帳戶者更容易成為駭客的首要目標對象。

美國CISA籲捨棄語音、簡訊身分驗證，改用「無密碼解決方案」

對此，美國網路安全暨基礎設施安全局（CISA）呼籲相關政府、企業組織單位在防範SIM卡交換攻擊方面，應採取更多保護消費者的積極措施。

CISA本月發布了一份網路安全詳細報告，介紹Lapsus$這個少年駭客組織的主要技術，並附上預防類似攻擊的建議。

據CISA建議，企業組織現在應放棄使用基於語音和簡訊的多因素身分驗證，轉為「無密碼解決方案」，並使用符合FIDO2資安標準的通行證，允許用戶使用指紋或基於硬體的安全密鑰登入其帳戶。許多公司和密碼管理器已開始支持無密碼登入方法，如Google、1Password、微軟和Dashlane。

此外，電信商在幫顧客換SIM卡時，還應實施更嚴格的安全身分驗證方法。這包括賦予顧客有權利可以鎖定自身帳戶，以防止惡意的SIM卡交換，並要求更嚴格的身分驗證和詳細記錄。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

Lapsus$幕後主謀是誰？目的和動機為何？未來還會造成什麼危害？

駭客組織Lapsus$自2019年起開始活躍，據傳幕後主腦是來自英國牛津一名16歲少年。該團體被認為組織有序且資金充足，成員來自世界各地、大多是青少年。Lapsus$以對政府和企業目標進行高調駭客攻擊，以及使用複雜的惡意軟體和加密技術而聞名。

「Lapsus$在其高效、快速、富有創意和大膽的攻擊方式上獨樹一幟，其操作方式讓我們得以從一個有利的角度看到數位生態系統中的系統性問題。」CISA表示。

截至目前的攻擊對象包含美國國防部、巴西衛生部、NVIDIA、三星、微軟、T-Mobile、多家大型銀行跟遊戲開發商，除了造成重大財務損失，甚至引發國家安全層面的擔憂。

該團體的動機和目標還不完全清楚，除了金錢勒索，Lapsus$還被認為具有政治動機，因為過往的一些攻擊即是針對各國政府機構。

CISA警惕，Lapsus$已運用了一系列有效的駭客技術，造成巨大且廣泛的影響，而其他惡意行為者同樣會模仿使用這些技術，相關單位應慎防，在網路資安層面儘速採取因應措施。

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本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

原標題：微軟、NVIDIA都成Lapsus$駭客對象！未來怎麼防？美國政府籲：無密碼登入

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航