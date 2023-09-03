《你要努力生活，也要善待自己》：有自愛的能力，才會收獲理想的愛情
我們想讓你知道的是
二刷電影《植物圖鑑》，我再一次深刻地感受到：無論愛與被愛，都是一種能力。這部電影的情節很簡單，甚至有著一種童話色彩，但每每令我動容的，是這部影片想要傳達的理念：唯有自愛，才有能力去愛別人，才能收獲圓滿的愛情。
文：芃芃
有自愛的能力，才會收獲理想的愛情
01
二刷電影《植物圖鑑》，我再一次深刻地感受到：無論愛與被愛，都是一種能力。
在愛情中，只有先學會自愛的人，才能更好地去愛別人。
正如心理學家艾里希・弗洛姆所說：「成熟的愛是在保持自己的尊嚴和個性條件下的結合。愛是人的一種主動能力，是一種突破使人與人分離的那些屏障的能力，一種把他與他人聯合起來的能力。愛使人克服孤獨和分離感，但愛承認人自身的價值，保持自身的尊嚴。在愛之中，存在著這樣的矛盾狀態：兩個人成為一體而仍然保留著個人尊嚴和個性。」
也就是說，先有成熟的個體，才會有成熟的愛。而所謂成熟的個體，一定是具有愛與被愛的主動力。
《植物圖鑑》中的女主角彩香是一個內心異常孤獨的女子。
彩香二十四歲，在一家房地產仲介公司上班，居住的房子是已有三十多年歷史的一房一廳，距離地鐵站步行不過十五分鐘。
在工作上，她經常遇到一些不講道理、帶有騷擾目的的顧客，還會因此被老闆不分青紅皂白地責罵。在生活上，她一個人的一日三餐皆是便利商店的速食。走在馬路上，她會羨慕牽手的情侶。每天下班時，她害怕回去面對空無一人的住處。
彩香與男主角的相遇完全是一場意外。她毫無猜忌地收留了男主角半年，並且會因為男主角做的再簡單不過的一頓早飯而直言不諱地表達自己的幸福。在這半年裡，男主角每天會為彩香準備早飯、上班時的午飯便當，還會提前做好晚餐。到後來，兩人相處越來越融洽，他們每隔一星期都會去野外採摘各種植物做食材......
時間越長，彩香越貪戀這種有人陪伴的溫暖。
02
當男主角離開之後，彩香發了瘋地尋找他。到他工作的便利商店，甚至跟蹤和男主角一起工作過的女同事，企圖從她獲得即使只有一點點男友的消息。
彩香的生活回到了原先的狀態。一日三餐又開始是便利商店的速食，每天下班之後繼續面對空無一人的住處。
在某一個時刻，彩香突然意識到自己不能再這樣生活下去了。她收拾心情，重新開始自己的生活。她拿出男主角留給她的食譜，製作男主角曾經為她做過的飯菜，並學會了獨自一人去野外採摘食材。
漸漸地，彩香學會了一個人生活，也學會了適應孤獨。
一年後，彩香收到了男主角寄來的包裹，裡面是一本男主角拍攝的植物圖鑑以及他的展覽邀請函。彩香一個人去了展覽，在宴會人群中，她看見了臺上神采奕奕的男主角，也瞭解了男主角的家世背景。未等活動結束，她就提前退出會場，一個人走上了回家的路。
到家時，彩香發現了正在家門口等待她的男主角。他向她解釋了自己離去的緣由，並表達了自己希望在往後的日子裡，一直守候在她身邊。
03
這部電影的情節很簡單，甚至有著一種童話色彩，但每每令我動容的，是這部影片想要傳達的理念：唯有自愛，才有能力去愛別人，才能收獲圓滿的愛情。
一開始，女主角彩香內心是懼怕孤獨的，她在生活中不能夠好好地照顧自己。
和男主角在一起的半年，雖然從表面上看她的生活狀態在一天天變好，整個人越來越開朗，但這種開朗不是因為她克服了內心對孤獨的恐懼，而是外部的力量——男主角的出現，使她得到了暫時的幸福。當男主角由於某些原因離開之後，在後來慢慢地調整生活狀態後，彩香才真正克服了一直潛藏在內心的對孤獨的恐懼。
所以，即便到最後男主角沒有回來，彩香那時也已經成了一個真正的個體，她有能力好好地照顧自己。
而在與彩香的相處中，男主角也漸漸懂得了責任與擔當。正如男主角所言，和彩香在一起的日子裡，他意識到自己不能半途而廢，不能放棄一直熱愛的事業。
在兩個人的相處中，他們都在一步步成為更加自愛的自己。
看到這裡，影片的結局在我看來其實已不重要了。
在《愛的藝術》中，關於男女之愛，弗洛姆談到：「真正的愛意味著產生愛的能力，它蘊含著愛護、尊重、責任和瞭解。它並不是被某人所感動意義上的『情感』，而是一種為被愛者的成長和幸福所做的積極奮鬥，它源於愛的能力......倘若一個人能夠卓有成效地愛，他也會愛自己；倘若他僅能愛其他人，他便根本不會愛。」
是啊，有勇氣誠實地對待自己，擁有自愛的底氣，才會在未來的某一天收獲理想中的愛情。愛與被愛，都是一種能力，它也是我們向內剖析自我、坦然成長的一段歷程。
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書籍介紹
本文摘錄自《你要努力生活，也要善待自己》，時報文化出版
作者：芃芃
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
我們想讓你知道的是
仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
目錄
現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。