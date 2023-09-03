《你要努力生活，也要善待自己》：有自愛的能力，才會收獲理想的愛情

文：芃芃

有自愛的能力，才會收獲理想的愛情

01

二刷電影《植物圖鑑》，我再一次深刻地感受到：無論愛與被愛，都是一種能力。

在愛情中，只有先學會自愛的人，才能更好地去愛別人。

正如心理學家艾里希・弗洛姆所說：「成熟的愛是在保持自己的尊嚴和個性條件下的結合。愛是人的一種主動能力，是一種突破使人與人分離的那些屏障的能力，一種把他與他人聯合起來的能力。愛使人克服孤獨和分離感，但愛承認人自身的價值，保持自身的尊嚴。在愛之中，存在著這樣的矛盾狀態：兩個人成為一體而仍然保留著個人尊嚴和個性。」

也就是說，先有成熟的個體，才會有成熟的愛。而所謂成熟的個體，一定是具有愛與被愛的主動力。

《植物圖鑑》中的女主角彩香是一個內心異常孤獨的女子。

彩香二十四歲，在一家房地產仲介公司上班，居住的房子是已有三十多年歷史的一房一廳，距離地鐵站步行不過十五分鐘。

在工作上，她經常遇到一些不講道理、帶有騷擾目的的顧客，還會因此被老闆不分青紅皂白地責罵。在生活上，她一個人的一日三餐皆是便利商店的速食。走在馬路上，她會羨慕牽手的情侶。每天下班時，她害怕回去面對空無一人的住處。

彩香與男主角的相遇完全是一場意外。她毫無猜忌地收留了男主角半年，並且會因為男主角做的再簡單不過的一頓早飯而直言不諱地表達自己的幸福。在這半年裡，男主角每天會為彩香準備早飯、上班時的午飯便當，還會提前做好晚餐。到後來，兩人相處越來越融洽，他們每隔一星期都會去野外採摘各種植物做食材......

時間越長，彩香越貪戀這種有人陪伴的溫暖。

02

當男主角離開之後，彩香發了瘋地尋找他。到他工作的便利商店，甚至跟蹤和男主角一起工作過的女同事，企圖從她獲得即使只有一點點男友的消息。

彩香的生活回到了原先的狀態。一日三餐又開始是便利商店的速食，每天下班之後繼續面對空無一人的住處。

在某一個時刻，彩香突然意識到自己不能再這樣生活下去了。她收拾心情，重新開始自己的生活。她拿出男主角留給她的食譜，製作男主角曾經為她做過的飯菜，並學會了獨自一人去野外採摘食材。

漸漸地，彩香學會了一個人生活，也學會了適應孤獨。

一年後，彩香收到了男主角寄來的包裹，裡面是一本男主角拍攝的植物圖鑑以及他的展覽邀請函。彩香一個人去了展覽，在宴會人群中，她看見了臺上神采奕奕的男主角，也瞭解了男主角的家世背景。未等活動結束，她就提前退出會場，一個人走上了回家的路。

到家時，彩香發現了正在家門口等待她的男主角。他向她解釋了自己離去的緣由，並表達了自己希望在往後的日子裡，一直守候在她身邊。

03

這部電影的情節很簡單，甚至有著一種童話色彩，但每每令我動容的，是這部影片想要傳達的理念：唯有自愛，才有能力去愛別人，才能收獲圓滿的愛情。

一開始，女主角彩香內心是懼怕孤獨的，她在生活中不能夠好好地照顧自己。

和男主角在一起的半年，雖然從表面上看她的生活狀態在一天天變好，整個人越來越開朗，但這種開朗不是因為她克服了內心對孤獨的恐懼，而是外部的力量——男主角的出現，使她得到了暫時的幸福。當男主角由於某些原因離開之後，在後來慢慢地調整生活狀態後，彩香才真正克服了一直潛藏在內心的對孤獨的恐懼。

所以，即便到最後男主角沒有回來，彩香那時也已經成了一個真正的個體，她有能力好好地照顧自己。

而在與彩香的相處中，男主角也漸漸懂得了責任與擔當。正如男主角所言，和彩香在一起的日子裡，他意識到自己不能半途而廢，不能放棄一直熱愛的事業。

在兩個人的相處中，他們都在一步步成為更加自愛的自己。

看到這裡，影片的結局在我看來其實已不重要了。

在《愛的藝術》中，關於男女之愛，弗洛姆談到：「真正的愛意味著產生愛的能力，它蘊含著愛護、尊重、責任和瞭解。它並不是被某人所感動意義上的『情感』，而是一種為被愛者的成長和幸福所做的積極奮鬥，它源於愛的能力......倘若一個人能夠卓有成效地愛，他也會愛自己；倘若他僅能愛其他人，他便根本不會愛。」

是啊，有勇氣誠實地對待自己，擁有自愛的底氣，才會在未來的某一天收獲理想中的愛情。愛與被愛，都是一種能力，它也是我們向內剖析自我、坦然成長的一段歷程。

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書籍介紹

本文摘錄自《你要努力生活，也要善待自己》，時報文化出版

作者：芃芃

除了這輩子，我們又沒有別的時間

要堅定的活給自己看——

能夠讓自己活得自信且灑脫、活得堅定且果斷的，

永遠只有發自內心地對自我的認同與接納。

無論今年幾歲，你都配得上你喜歡的一切，

成為心中自有地圖的前行者，既迷人，又真誠。

暖陽系作家芃芃，

在32個不知所措的難題中，給你32個原來如此的答案。

Photo Credit: 時報文化

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航