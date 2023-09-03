《你要努力生活，也要善待自己》：去過多少地方旅行打卡，真的不代表所謂的「見過世面」
我們想讓你知道的是
任何人、事、物本身都沒有太多的內涵，但因人的存在，便賦予了它們不同的意義屬性。而我總覺得，自媒體的興起彷彿給了各色人等宣洩的出口。於是，以個性展示為藉口，以自媒體為工具，在大眾空間肆意發佈所謂的個人價值觀，帶來一波波群體性的附和與盲從。
文：芃芃
我沒「打卡」過很多景點，但我也有世界觀
01
曾滑到一支短影片，影片中一個看著年紀不大的女生開口第一句話就是：「沒見過世界的女生，哪裡來的世界觀？」
那一陣子網路上頻頻爆出類似「沒有吃過某火鍋」、「沒有用過專櫃保養品、化妝品」與「見過世面與否」連結在一起的話題討論。
每次看到這種標題的內容，我都會倒吸一口涼氣。
不知道從什麼時候開始，類似這種自帶優越感的「偽世面」論調流行於網路上，又如洪水般蔓延至大家的日常生活中。
網路時代給予我們的這一套劃分人與人之間優越與否的標準，貌似精準又清晰，卻不知道它明目張膽地挫傷了多少人的自尊心，更不知道它有多少可確信度。
我沒去吃過某火鍋，也從來沒買過專櫃保養品，甚至沒去過其他城市旅行。所以你看，在一些人眼裡，我可能就是那種「沒有看過世界，沒有自己的世界觀的人」。但我要告訴你的另一面還有：
在上研究所之前，我吃火鍋的次數五個手指頭都可以數得出來。一直到讀研究所，每次同班同學聚會大家都會選擇吃火鍋，也正因此，我才能馬馬虎虎地說自己吃過幾次火鍋。
直到現在，平時和朋友出去吃飯，我也很少會選擇吃火鍋，在我的飲食習慣裡，它通常都是排在最後的選項。
我從小到大也很少離開我出生的城市，即使出去旅遊，也沒有離開很遠。
這些，就是我一個二十幾歲女孩的生活狀態。
02
我生平第一次坐飛機是在大學的時候，和同系的老師、同學一起到其他城市參加為期三天的學術會議。
我記得那一天到機場取票，我排隊跟在導師後面，對他說：「我第一次坐飛機，老師您拿了票等我一下，別把我搞丟了。」
導師很驚訝，他笑著說：「你第一次坐呀，那我要好好看著你。」
飛機起飛的那一刻，我突然感受到人類的偉大，感受到一種從無到有的身為人類的自豪感，我想，這就是第一次坐飛機帶給我最大的感受。
三個多小時的旅程，我眨著眼睛透過窗戶看藍藍的天空，第一次感到自己離穹頂的白雲如此之近，近到觸手可及，它們像極了我小時候拿在手裡的一朵朵柔軟的棉花糖。
返程是在晚上，我坐在臨窗的位置瞧見機翼在深邃的夜空中滑出一條淺淺的弧線，還有不遠處橘紅色的界限分明的天際線。越過機翼往外看，也會看到地面上不曾見過的風景，這是一種新的體驗，但也只是一種體驗罷了。
03
其實，任何人、事、物本身都沒有太多的內涵，但因人的存在，便賦予了它們不同的意義屬性。而我總覺得，自媒體的興起彷彿給了各色人等宣洩的出口。於是，以個性展示為藉口，以自媒體為工具，在大眾空間肆意發佈所謂的個人價值觀，帶來一波波群體性的附和與盲從。
所謂的有關「世面」的爭論又何嘗不是這種「偽價值觀」下的產物。
但其實很多人可能一輩子並沒有體驗過多少富庶的生活、遊覽過多少名勝景點、去過多少藝術名都，但卻照樣創造出了流傳後世的瑰寶。
現實主義者梭羅一生都未遠離其出生地麻薩諸塞州的康科特，他僅根據自己在瓦爾登湖的生活經驗，卻寫出了流傳後世、影響深遠的著作《湖濱散記》，向世人證明了人所需要的並不是過多的物質享受，而應該是一種簡樸的、獨立的、發自內心的富足的自然生活。
被譽為「太陽之子」的畫家梵谷，二十七歲開始了畫畫生涯，餘潦倒貧苦，不為人知，卻憑藉其獨特的生命創造力創作出一幅幅為後人所珍藏的向日葵、星空、自畫像等畫作。
畫家米開朗基羅一生混跡於貧民之中，卻在文藝復興人才迭出之際，憑藉自己對現實生活的思考創作出一系列文藝復興啟蒙畫作，在西方美學史上占據了一席之地。
這些或許離我們當下生活的年代太過久遠，但他們的歷史存在卻足以顛覆自媒體時代的某些「假議題」言論。
04
去過多少地方旅行，「打卡」過多少網紅餐廳，用過多麼昂貴的專櫃保養品、化妝品等真的不能代表所謂的見過世面與否。
與其追逐別人口中的「世面」，不如好好思考如何構築適合自己的生活狀態。
比如，踏實工作。以紮實的一技之長為自己在職場謀得一席之地，供養自己當下的生活，及無數個不期而遇的未來。
比如，好好愛自己。在每一個稀鬆平常的日子，為自己做健康的一日三餐；在每一個值得慶祝的節日，給自己一份力所能及的獎賞——哪怕是一杯咖啡、一束鮮花、一份甜點；在每一次以為過不去的失魂落魄之際，也要好好睡覺，按時吃飯，定期和朋友聯絡聊天......這些貫穿於細微處的一點一滴，就是愛自己的印記，也是好好生活的證明。
再比如，盡心盡力愛身邊的人。在朋友遇到困難時，力所能及地獻出自己的一份力；在擁有某種喜悅時，學會和身邊的人分享，一份喜悅就會裂變為雙份的快樂。
不因為缺少某種經驗而感到自卑，不為某種主流附和的價值取向而感到被孤立，不為某種不被認可的生活方式而感到怯懦。
努力生活，好好愛自己，也好好愛身邊的人，這樣的用心生活比盲目追求「見世面」要可靠多了。
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書籍介紹
本文摘錄自《你要努力生活，也要善待自己》，時報文化出版
作者：芃芃
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除了這輩子，我們又沒有別的時間
要堅定的活給自己看——
能夠讓自己活得自信且灑脫、活得堅定且果斷的，
永遠只有發自內心地對自我的認同與接納。
無論今年幾歲，你都配得上你喜歡的一切，
成為心中自有地圖的前行者，既迷人，又真誠。
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讓光照亮一個家：伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」，看見雙老困境，讓悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
本文透過調查數據與實際案例，帶你看見雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，並呼籲社會大眾和伊甸基金會一起「相挺無礙，陪你到老」，加入支持身障老後的行列。
2020年，新北市新店區一名70多歲老翁，因長期照顧壓力而親手悶死照顧長達50年的身障女兒，引發社會譁然。老翁遭判兩年六個月的有期徒刑，法官也在判決書中明確指出，「本案家庭不熟悉政府相關社福措施，政府也『不曾主動給予照顧者支持』，以致壓力不斷累積，釀成悲劇。」這段文字不只道出身心障礙家庭面臨的長照困境，更像一面現實的鏡子，照出每位家庭照顧者心中最辛酸、難解的矛盾。而「變老」帶來的挑戰，讓本就弱勢的「身障家庭」變成更加脆弱的「身心障礙雙重老化家庭（雙老家庭）」。
本文將帶你了解雙老家庭中，那些局外人看不見、當事人說不出的艱難處境，然後，和我們一起關懷身障家庭，創造所有人都能夠「安心變老」的社會。
雙老家庭是什麼？數據解析台灣雙老家庭現況
研究指出，身障者老化速度約提早常人20年，因此在許多個案中發現，30歲後身障者就開始出現老化狀況。這也是為什麼，所謂「雙老家庭」通常被定義為「由35歲以上身障者與60歲以上的家庭主要照顧者組成之家庭」。
衛福部最新的身心障礙者生活狀況及需求調查報告指出，全台領有身心障礙證明的身障者約有120萬人，相當於台灣每20人，就有1人是身障者；其中30歲以上的身障者約佔總身障人口的九成（約108萬），且有九成的身障者居住在家中，過半數由高齡父母親或同齡同居人（配偶）照顧。這意味「雙老家庭」不只是身障家庭的多數，更凸顯出雙老家庭身後照顧的社會議題。
雙老家庭的三大挑戰：個人身心、家庭經濟、社會福利
當雙老家庭成為多數，現有長照制度、社會福利能量又不足以主動介入，照顧勞動最終只能由高齡父母或同齡伴侶承擔。惡性循環下，身心障礙者對家庭的依賴只升不減，雙老照顧問題更顯迫切。多年來，伊甸基金會奔走無數個案現場，也在服務身障家庭的過程觀察到許多殘酷的現實問題：
1. 缺乏身心健康及社會支持：
從事照顧工作就好比職場上班，不只中間需要休息、每過一段時間也需要好好放假喘息。不過在實際個案中，照顧工作卻是全年無休、24小時不間斷，就算照顧者意識到自己能量減弱、甚至耗竭，也難以找到「補充性」或「替代性」的支援服務。如此惡性循環，不只讓生活品質降低，甚至感覺前途黯淡，身心壓力與日俱增；另一方面，照顧者很容易下意識地忽略自身的身心健康，最終，只會形成照顧者與被照顧者各方面都缺乏支持的雙輸局面。
2. 家庭經濟資源匱乏：
多數雙老家庭缺乏穩定的經濟來源，不只因為照顧者難在求職市場中尋得穩定工作機會，龐大、瑣碎的照顧工作也使得他們無暇經營穩定的經濟來源；另一方面，身心障礙者在經濟上屬於依賴角色，多數照顧物資及資源都仰賴經濟交換，顯見雙老家庭在經濟收入及運用規劃上，也急需協助。
3. 社福制度難以觸及：
有人可能會問，那社會福利措施呢？事實上，礙於年齡及生長環境，雙老家庭接收資訊的管道十分有限，就算有機會接觸相關的社福資訊，其中冗長的規範文字、繁瑣的申請審核程序、過程來回奔波的時間心力，都對雙老家庭相對不友善。當社福制度的設計邏輯和弱勢需求相違背，結果便是難以深入角落，為真正需要幫助的家戶提供適切協助。
讓光照亮一個家：一起終結雙老家庭無解的照顧輪迴
今年40歲的小君患有腦性麻痺及重度多重障礙，接受「伊甸萬芳啟能中心」日間照顧服務已經20年。小君平常和媽媽同住，不只日常生活相當依賴母親、母女倆的感情也相當緊密。有次，小君在中心美藝班老師的教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，更表達了母女間深刻的羈絆。
不過，這份愛與依賴卻成為小君媽媽心中最放不下的一部分，「過去我和小君討論過未來的照顧安排，比如去全日型的照顧機構，但怎麼說她都不願意。」小君媽媽語重心長地說。之前曾經發生過因為媽媽住院導致小君無人看顧的狀況，「現在我真的老了，小君也老了，如果我沒辦法再照顧小君，以後到底該怎麼辦？」雙重老化延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。
對雙老家庭而言，最害怕的是沒有外部的支持力量介入，走到最後，僅剩「一個便當、一處住所」，形同監禁囚籠。所以，不論是到宅服務，還是社區、機構式的照顧支持，關鍵是主動叩響家戶緊鎖的大門，讓光「照進去」。
就像小君媽媽面臨的兩難，到底是帶著照顧斷層的風險，繼續在家中與小君共同生活；還是為了給小君更好照顧，送到全日型的照顧機構？或許，只要有更多像伊甸這樣的支持力量介入，改善任何一個照顧環節，小君和媽媽還有第三種、第四種選擇，以希望帶來光亮，終結無解的照顧輪迴。
相挺無礙，陪你到老：伊甸身心障礙者服務計畫
意外與疾病總是來的措手不及，許多父母親只好咬緊牙根，無怨無悔地把苦難重擔一肩扛起，但也因此瀕臨崩潰邊緣卻不自知。家庭照顧者需要有「照顧意識感」，適時的對外求助。如此一來，才能在雙重老化來臨時，正確的解決自己與家人所面臨的困境。
長期照顧是一條漫漫長路。多年的服務經驗也讓伊甸深刻理解，唯有以「家」為核心去了解、去協助，才能提供照顧者與身心障礙朋友適切的服務。因此，伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還照顧身障家庭。已經推動多年的《身心障礙者服務計畫》核心服務包括個案管理、雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，以及居家修繕、交通接送、輔具服務等協助。希望透過訓練生活自理、教導一技之長等方式，幫助身障者重拾生活與選擇的能力，也提供照顧者支持性服務創造喘息空間、減緩長期照顧壓力。藉此強化家庭互助能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，一起「安心變老」。