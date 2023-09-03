《你要努力生活，也要善待自己》：去過多少地方旅行打卡，真的不代表所謂的「見過世面」

文：芃芃

我沒「打卡」過很多景點，但我也有世界觀

01

曾滑到一支短影片，影片中一個看著年紀不大的女生開口第一句話就是：「沒見過世界的女生，哪裡來的世界觀？」

那一陣子網路上頻頻爆出類似「沒有吃過某火鍋」、「沒有用過專櫃保養品、化妝品」與「見過世面與否」連結在一起的話題討論。

每次看到這種標題的內容，我都會倒吸一口涼氣。

不知道從什麼時候開始，類似這種自帶優越感的「偽世面」論調流行於網路上，又如洪水般蔓延至大家的日常生活中。

網路時代給予我們的這一套劃分人與人之間優越與否的標準，貌似精準又清晰，卻不知道它明目張膽地挫傷了多少人的自尊心，更不知道它有多少可確信度。

我沒去吃過某火鍋，也從來沒買過專櫃保養品，甚至沒去過其他城市旅行。所以你看，在一些人眼裡，我可能就是那種「沒有看過世界，沒有自己的世界觀的人」。但我要告訴你的另一面還有：

在上研究所之前，我吃火鍋的次數五個手指頭都可以數得出來。一直到讀研究所，每次同班同學聚會大家都會選擇吃火鍋，也正因此，我才能馬馬虎虎地說自己吃過幾次火鍋。

直到現在，平時和朋友出去吃飯，我也很少會選擇吃火鍋，在我的飲食習慣裡，它通常都是排在最後的選項。

我從小到大也很少離開我出生的城市，即使出去旅遊，也沒有離開很遠。

這些，就是我一個二十幾歲女孩的生活狀態。

02

我生平第一次坐飛機是在大學的時候，和同系的老師、同學一起到其他城市參加為期三天的學術會議。

我記得那一天到機場取票，我排隊跟在導師後面，對他說：「我第一次坐飛機，老師您拿了票等我一下，別把我搞丟了。」

導師很驚訝，他笑著說：「你第一次坐呀，那我要好好看著你。」

飛機起飛的那一刻，我突然感受到人類的偉大，感受到一種從無到有的身為人類的自豪感，我想，這就是第一次坐飛機帶給我最大的感受。

三個多小時的旅程，我眨著眼睛透過窗戶看藍藍的天空，第一次感到自己離穹頂的白雲如此之近，近到觸手可及，它們像極了我小時候拿在手裡的一朵朵柔軟的棉花糖。

返程是在晚上，我坐在臨窗的位置瞧見機翼在深邃的夜空中滑出一條淺淺的弧線，還有不遠處橘紅色的界限分明的天際線。越過機翼往外看，也會看到地面上不曾見過的風景，這是一種新的體驗，但也只是一種體驗罷了。

03

其實，任何人、事、物本身都沒有太多的內涵，但因人的存在，便賦予了它們不同的意義屬性。而我總覺得，自媒體的興起彷彿給了各色人等宣洩的出口。於是，以個性展示為藉口，以自媒體為工具，在大眾空間肆意發佈所謂的個人價值觀，帶來一波波群體性的附和與盲從。

所謂的有關「世面」的爭論又何嘗不是這種「偽價值觀」下的產物。

但其實很多人可能一輩子並沒有體驗過多少富庶的生活、遊覽過多少名勝景點、去過多少藝術名都，但卻照樣創造出了流傳後世的瑰寶。

現實主義者梭羅一生都未遠離其出生地麻薩諸塞州的康科特，他僅根據自己在瓦爾登湖的生活經驗，卻寫出了流傳後世、影響深遠的著作《湖濱散記》，向世人證明了人所需要的並不是過多的物質享受，而應該是一種簡樸的、獨立的、發自內心的富足的自然生活。

被譽為「太陽之子」的畫家梵谷，二十七歲開始了畫畫生涯，餘潦倒貧苦，不為人知，卻憑藉其獨特的生命創造力創作出一幅幅為後人所珍藏的向日葵、星空、自畫像等畫作。

畫家米開朗基羅一生混跡於貧民之中，卻在文藝復興人才迭出之際，憑藉自己對現實生活的思考創作出一系列文藝復興啟蒙畫作，在西方美學史上占據了一席之地。

這些或許離我們當下生活的年代太過久遠，但他們的歷史存在卻足以顛覆自媒體時代的某些「假議題」言論。

04

去過多少地方旅行，「打卡」過多少網紅餐廳，用過多麼昂貴的專櫃保養品、化妝品等真的不能代表所謂的見過世面與否。

與其追逐別人口中的「世面」，不如好好思考如何構築適合自己的生活狀態。

比如，踏實工作。以紮實的一技之長為自己在職場謀得一席之地，供養自己當下的生活，及無數個不期而遇的未來。

比如，好好愛自己。在每一個稀鬆平常的日子，為自己做健康的一日三餐；在每一個值得慶祝的節日，給自己一份力所能及的獎賞——哪怕是一杯咖啡、一束鮮花、一份甜點；在每一次以為過不去的失魂落魄之際，也要好好睡覺，按時吃飯，定期和朋友聯絡聊天......這些貫穿於細微處的一點一滴，就是愛自己的印記，也是好好生活的證明。

再比如，盡心盡力愛身邊的人。在朋友遇到困難時，力所能及地獻出自己的一份力；在擁有某種喜悅時，學會和身邊的人分享，一份喜悅就會裂變為雙份的快樂。

不因為缺少某種經驗而感到自卑，不為某種主流附和的價值取向而感到被孤立，不為某種不被認可的生活方式而感到怯懦。

努力生活，好好愛自己，也好好愛身邊的人，這樣的用心生活比盲目追求「見世面」要可靠多了。

相關書摘 ▶《你要努力生活，也要善待自己》：有自愛的能力，才會收獲理想的愛情

書籍介紹

本文摘錄自《你要努力生活，也要善待自己》，時報文化出版

作者：芃芃

除了這輩子，我們又沒有別的時間

要堅定的活給自己看——

能夠讓自己活得自信且灑脫、活得堅定且果斷的，

永遠只有發自內心地對自我的認同與接納。

無論今年幾歲，你都配得上你喜歡的一切，

成為心中自有地圖的前行者，既迷人，又真誠。