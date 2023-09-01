《絲路裸心飄流》：伊朗曾是中東最西化的國家，女子可穿迷你裙和比基尼，GDP像火箭一飛沖天

文：劉士銘

整座城都哭泣的千年國殤

離開土庫曼的流程相當順利，僅行李過X光機。我們搭邊境巴士抵達伊朗海關，入境程序簡便，唯獨特別的是關員會詢問「要不要在護照上蓋章」，可配合旅客個別需求。

每次走出關口，司機都像豺狼虎豹撲來，一連串刀光劍影的議價。想不到伊朗包車意外順利，我們很快洽談到合理價格，前往伊朗第二大城馬什哈德（Mashhad）。

初入聖城馬什哈德，視覺上滿布壓抑的黑色，人們皆穿黑色衣著，女人頭戴黑色頭巾、身著黑色罩袍，全身只露出眼睛和雙手。明明在新聞和電影中看過，親眼目睹的衝擊還是很強烈，讓我石化在路邊觀望許久才適應。

此地住宿大多採電話預訂，我路邊找了間有Wi-Fi的旅館探探房價，一晚四十美元超出預算，就在大廳點了咖啡、蹭Wi-Fi。年輕的旅館老闆在櫃台處理房務，不時開玩笑嚷著：「Wi-Fi超時了，要加錢。」

我委請同在伊朗的澤宇幫忙打電話訂住宿，蹭完網路要離開時，老闆叫住我，退回我在櫃檯付的錢，一臉笑意要請我喝咖啡，只要我在網路上分享：「伊朗是個好國家，伊朗人民都很熱情。」

雖然他一直跟我嬉鬧，但我瞬間被他融化了。伊朗的市井小民以微薄之力款待外國遊客，期待能以國民外交，讓外國人對伊朗改觀。

伊朗，跟我想得不一樣。

聖城哭了千年，依然撕心裂肺

絲路穿越了多國，有兩地最讓我椎心刺骨的沉痛，一是敦煌莫高窟，另一是馬什哈德。

伊瑪目禮薩（Haram-e Razavi）是什葉派歷史上第八位伊瑪目，西元八一八年被阿拉伯哈里發以毒葡萄殺害，安葬此地，小村落因此發展成什葉派聖城。馬什哈德意即「殉道之地」，是伊朗宗教氛圍最濃厚的城市。

伊朗是最大的伊斯蘭教什葉派國家，什葉派史上十二位伊瑪目中，只有伊瑪目禮薩的陵墓在伊朗境內，其餘十一位（除了最後一位隱遁）都埋葬在伊拉克和沙烏地阿拉伯，因此馬什哈德每年吸引超過兩千萬伊斯蘭信徒朝聖。

適逢伊瑪目禮薩殉難日前夕，廣場上大批身著黑衣的悼念隊伍，男女老少無不哭紅了雙眼，轟鳴的鑼鼓搭上悲愴的歌聲，人們跟著魔性的節奏用手重捶胸口，或拿鍊條鞭打自己，重現伊瑪目禮薩殉難時的苦痛。

空氣中彷彿飽含催淚瓦斯，瀰漫著撕心裂肺的痛感。穆罕默德八世外孫、備受人民愛戴的伊瑪目禮薩，一如昨日剛被毒殺，每位信徒都剜心蝕骨，雙眼滿溢憾痛的眼淚。淚水已經流了一千多年，兩派的征戰是不解之局，永無寧日。

連綿的悼念隊伍像極了台灣廟會的陣頭，各隊有各自的特色，令我嘖嘖稱奇的是身上頂著一排金屬神器的人，造型各異的神器上插著紅色或綠色羽毛，重量很沉，需要眾人輪流接力前行。

Photo Credit: 時報出版提供 身扛金屬神器，悼念隊伍瀰漫著不可承受之重。

伊瑪目禮薩聖陵是一整片宏偉的建築群，入口安檢和機場一樣慎重，為了預防恐怖攻擊，只允許錢包和手機隨身攜帶，背包和相機都要寄存，並由英語導遊帶領參觀。在庭院穿梭中能感受聖城的磅礡氣勢，內部的柱子到天花板都由鏡面裝潢。

我隨著人潮魚貫進入伊瑪目禮薩的長眠之地，人群湧向位於中央的聖龕，激烈態勢堪比搶頭香，只見人人爭相觸摸或親吻聖龕，以獲得祝福和好運。

初見德黑蘭

我搭夜鋪火車前往德黑蘭，上鋪睡得一切安好。搭夜車我習慣一早即醒，車廂裡仍鼾聲大作，我已走向清冷的空廊，順著窗邊溫柔的晨光輕快地掠過荒野，直到密密麻麻的大樓插滿窗景。

我搭地鐵前往Tehran Heritage Hostel，由於伊朗被隔絕於世界之外，許多住宿都無法使用網路預訂和刷卡，這間能用網路預訂可謂謝天謝地。大門口電鈴處貼著中文使用說明，推測華人是主力客群。

走進大廳，看到澤宇和家綸悠哉吃著早餐，當作在吃超值全家餐。澤宇是我看過最強的抹醬大師，能把果醬像鋪水泥般均勻又厚實地鋪平在饢上。他抹過一片接一片，一頓早餐基本要吃兩小時，直到早餐時段打烊才休兵。

我挺喜歡這間青旅，環境舒適又提供早餐，中庭水道噴著一排沁涼的水花，類似卡尚的花園，地理位置又緊鄰地鐵，離主要景點都不遠。

澤宇教我認識波斯文數字的一到十，他俐落到能夠快速轉換。我們一起去大巴扎旁邊換錢，黑市換匯人多好辦事，總金額大的匯率比較好，能理直氣壯談判，對方也不敢亂動手腳，我們分工確認鈔票張數，就算身懷巨款，人多也能互相照應、不怕被搶。

基礎建設完好，一夕成世界棄兒

伊朗曾經是中東最西化的國家，一九七○年代的德黑蘭儼然是座西方城市，女子可以穿迷你裙和比基尼，也可以參加喝酒派對、聽搖滾樂，人民擁有言論和選舉權。伊朗的GDP總量像火箭一飛沖天，全世界排行第九，亞洲僅次於日本。

伊朗在巴勒維王朝執政時期進行了一系列西化改革，和美國相當友好。一九七一年，紀念波斯帝國兩千五百周年的盛典在波斯波利斯遺址舉行，建造了占地一百六十公頃的帳篷城以迎接前來與會的六十多國領導人，總花費約三億美元，被譽為「世界歷史上最盛大的狂歡派對之一」。

巴勒維採大政府的計畫經濟體制，短時間內完成了現代化和工業化，卻也導致嚴重貪腐和分配不均，尤其是那場好大喜功的奢華典禮招致了廣大中產階級的反撲。一九七九年，伊朗爆發伊斯蘭革命，霍梅尼（Ruhollah Khomeini）的傳統宗教勢力以強大的傳播和動員能力，坐享革命果實。

伊朗終結了君主專制，卻迎來了政教合一的神權時代，限縮人民的自由和女性的權利，強制女性戴起頭巾，瞬間以光速倒回中世紀，巴列維時代欣欣向榮的光景，成了伊朗近代史最不可思議的南柯一夢。