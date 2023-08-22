心理師看《山道猴子的一生》：主角把「理想我」當成「現實我」，千錯萬錯都是they的錯
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《山道𤠣子的一生》中，主角有自戀的傾向，他對於自己所產生的「我的樣子」，並不來自「現實我」而是來自「理想我」，而且事情一旦出錯，千錯萬錯都是別人的錯，自己是不可能也不會犯錯。
文：穗波心理師
注意喔！這篇文章的標題是「使用『錯誤的虛榮心』」，不是「錯誤的使用『虛榮心』」。我認為「虛榮心」人人都有，正確的使用，人是可以有「適當的虛榮心」，它不應該被污名化；而後者的用法，常常是一般的語境和意義，多指「虛榮心」是負面用詞，如「愛慕虛榮」。
開頭會講這些，是因為最近我看了一個爆紅的影片叫做《山道猴子的一生》，劇中男主角因被認為愛慕虛榮，繼而發生愛情受創、友誼裂痕及積欠債務的情況，在這些眾多的壓力下，於一次跑山騎車的過程中死亡，人生劃下句點。
在許多評論中，大多是斥責主角「打腫臉充胖子」或是台語所云「沒那個屁股，卻吃那種瀉藥」，說他價值觀偏差，以至於生活壓力變大，把自己搞死，因此影片遂成警世影片。
但身為一個心理師，我的觀察是「人人都有虛榮心，只是你用對了沒，認識的夠不夠」？
舉例來說吧，很多歴史展覧場，都會有一個設計，就是把當時大人物的衣著服裝擺在那，讓當事人「喬裝一下」拍照，比如說扮演成皇帝。我認為那時的心理狀態，就是滿足一般人當下的虛榮心。
大部分的人虛榮心不會太久，也知道現實中是怎麼回事，只是在當下過過乾癮而已，不會當真。自己的認知及行為方向，還是被事實所支撐起來，不會演變成「打腫臉充胖子」，而實際造成自己的壓力，這是正確地使用虛榮心。
心理學上有一個觀念叫「理想我」（ideal self），指的是人們在想像界中理想的樣子。比如「我很帥很漂亮」、「我很有錢」、「我很有能力、技術」等等。
但未達到「理想我」的樣子之現況叫做「現實我」（actual self）。正常的發展是「現實我」被「理想我」所吸引，而人常被鼓勵追求理想，因此產生行為的動力，這個正向發展的前提是，不討厭現在的自己，也就是全然接受甚至喜愛「現實我」，所以當想像「理想我」時，會感到一股吸引力，在現況的狀況下，遇見自己更喜愛的「理想我」時是被吸引的。
假若是不能接受自己現況甚至討厭自己的現況之下，那遇到「理想我」時，就變成反向的壓力，覺得現在的自己很糟，怎麼還達不到「理想我」而自我批評。
據我觀察，這通常是憂鬱情緒的來源，比如說一個考85分的學生心情很鬱悶，因為他的「理想我」是100分；或是當你在實施減肥時，你想像著減肥後苗條的自己，不是產生吸引快樂的感覺，而是厭惡現在的自己怎麼還是這麼肥胖。
而在《山道猴子的一生》中，主角卻是把「理想我」當成是「現實我」來活，而且有自戀的傾向，他對於自己所產生的「我的樣子」並不來自「現實我」而是來自「理想我」，而且事情一旦出錯，千錯萬錯都是別人的錯，自己是不可能也不會犯錯。
因此他定調愛情的挫折是因為遇到「破麻」被詐騙，這個「理想我」表現出來就是「好面子」、「不能丟臉」，而他也這樣說服自己就是理想的樣子，若從心理的角度來看，這是自我扭曲的。
生活的悲劇會因他自我扭曲的樣子，而慢慢發生。若是山道猴子本來就很有錢，那他的作為被現實所支撐，也不能稱做「愛慕虛榮」。而當自我感覺來自「錯誤的理想我」，來自使用錯誤的虛榮心，終至會被現實的反彈吞噬。
所以，重要的是，我們對自己的感覺，應該來自現實的狀況，正確適當地使用虛榮心，添增生活樂趣，而且能對自己的現況同意及喜歡，不需要與他人比較，認知到「現況的我」就是獨特且唯一的我，這樣不僅生活感覺是和諧的，不容易被友伴嘴及被臭，將會避免成為「山道猴子」，而且還具有未來生活的發展性。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：幹！使用錯誤的虛榮心讓我變成「山道猴子」
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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活動地點：南港展覽館2館
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活動時間：9月15日（五）
活動地點：高雄萬豪酒店
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