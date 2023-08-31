《忽必烈的獵豹》緒論：今日的中國更像是蒙古時代的後繼者，而非秦代的傳人
我們想讓你知道的是
卜正民以忽必烈的肖像畫、伊兒汗國的青王妃、瘟疫、朝鮮馬商、海盜、傳教士、喇嘛乃至通敵者等十三個切入點，捕捉橫跨七個世紀的十三個瞬間，重新建構出元到民國的大國圖像，以及中國與世界之間的歷史互動。這是一段前所未聞的中國歷史，也是一部以中國為軸心的世界史。
文：卜正民（Timothy Brook）
緒論——萬國（溫哥華，二〇一九）
「大國」
根據傳統中國史的說法，中國是在西元前二二一年成為那個「一國」。在本書中，我打算用不同的方式講述這段歷史。如果回到兩千多年前的過去，會讓我們與眼下的情況距離太遙遠，反而讓真正具有影響力的事物被形式上的元素所掩蓋，至少對我來說，那些元素頂多只是象徵而已。國家數量由多而一的轉變固然是道重要的門檻，但我認為更有效的做法，是把注意力擺在更晚近的轉變——在十三世紀的那一刻，來回於一統國度與分裂王國之間的王朝擺盪或多或少就此畫下了句點，中國則遭到蒙古成吉思汗的後裔所占領。
這場第二次大一統之後，中國等於變成完全不同的國家。毋庸置疑，唐、宋兩代的光輝遠比蒙古入侵好看，而這兩個遙遠朝代的遺產至今仍影響著中國文化。但若讓歷史學家就長期而論，今日的中國更像是蒙古時代的後繼者，而非秦代的傳人。有些讀者不會同意我的看法，但你不需要同意，也能享受我在本書中所講的故事，或是掌握這幾段故事銜接而成的變化軌跡。
對中國史領域而言，我講這段新故事時不可或缺的概念——「大國」——並不尋常。「大國」是一種內亞的概念。今天的中國人不會認同這種說法，接受就更別提了。但是，自從忽必烈汗的時代以來，這個概念對中國政治思想一直有巨大的影響。一二七○年代之前的中國是個王朝國家，一家獨占政權核心，畢竟理論上是上天將排外的統治權力賜予這家人。隨著蒙古人的到來，人們所深信的概念也發生轉變——這種「天賜」蘊含了一種權力，讓這家人有權將整個世界納入其發號施令的範圍，將所有既存政體賦予統治者，讓他們收入一套軍事實力至上的體系。這就是「大國」，就是中國成為的模樣。
「大國」的概念出現得很晚，是成吉思在一二○六年成為蒙古大汗之後那幾年才浮上水面的。這個詞在蒙古語中讀作「也克兀魯思」（yeke ulus），「也克」是「大」，而「兀魯思」是「國」。當眾人奉成吉思為「蒙古國」（Mongqol ulus）的統治者時，他便開始打造一種更大的新政體，將鐵騎踩在底下的土地吸收進來。根據研究，將這個稱呼推薦給蒙古人的，是大金國的舊官員。
大金是女真人的政體，十二世紀時統治著中國北方，在蒙古崛起的過程中遭到摧毀。新的蒙古政體人稱「也克蒙古兀魯思」——大蒙古國。「大國」的概念表明了政權領土的疆界絕非與生俱來，身為統治者的目標就是透過征服來擴張領土。英語中常常將這個新政體稱為蒙古帝國，但我傾向於堅守蒙語詞彙，以免把這段歷史轉變與歐洲的帝國經驗混為一談。兩者也許是同一回事，但你得證明。
並非每一位十三世紀之後的中國統治者都能於征服有成，但此後的每一位統治者都宣稱其政權為「大國」。忽必烈汗在一二七一年便是如此，他對他的中國子民宣布自己建立了「大元」，也就是大元國。當朱元璋在一三六八年宣布建立「大明」，亦即大明國時，也是一樣的做法。皇太極在一六三六年依樣畫葫蘆，這位滿州大汗宣布成立「大清」——大清國，接著在一六四四年併吞大明。直到一九一二年民國（英文中通常譯為「共和國」）成立，中國才停止採用這種「大國」的命名方式——但「大國」仍然存在於韓國，這跟日本帝國主義之遺緒有錯綜複雜的歷史因素。從字面上看，南韓的正式國名——「大韓民國」，就是「大韓共和國」。
本書不是中國政治史，但我發現我得用「大國」的概念，才能為我所說的故事提供架構，談中國人與非中國人之間在過去八個世紀中形成的關係。「大國」的君主與生俱來有權將全天下視為潛在領土：領土範圍內的人必須唯命是從，範圍外的人則必須歸順聽話。這個概念非常重要，畢竟對於那些必須效忠「大國」的人，以及那些從範圍外進入「大國」的人來說，這都是基本事實。
「大國」提供了象徵性空間結構，讓中國人與非中國人互動其中。「大國」為他們想像自己是何許人也的方式增色，為他們所呼吸的道德空氣添上一抹暗香。「知道自己是中國人」，代表你知道自己站在「大國」的寶蓋之下。在第五章裡，一群海盜打劫遭遇船難的朝鮮人，搶走他們僅存的財物。即便是這些海盜，也誇口自己是「大國」的子民（當時統治的其實是大明，只是他們搞錯時代，宣稱自己是大唐子民）。如此一來，在中國沿岸行船的外國人才知道情況，才懂得害怕。
娓娓道來
發生在本書裡的一切，都是以國家為背景，以國際為脈絡，以全球為範圍。然而，為了講述這些故事，我選擇盡可能聚焦於發生在特定地方環境中，聚焦於發生在真實人物身上的事情，例如一四八八年二月時，停泊在浙江外海的船上所發生的事件。我支持讀者廣泛思索中國跟世界的關係，以及歷史如何形塑現今，至於要多廣泛則由各位決定。我的任務是提供各位十三段故事，讓你們能用來擘劃更全面的故事。
與其要讀者沿著七個半世紀的中國史康莊大道列隊前進，我寧可提供一系列近距離的人物肖像——有些是中國人，有些不是中國人——以實例說明世界對中國來說要緊在哪兒，中國對世界來說又要緊在哪兒，以及中國一路走來如何置身於世界，進而指出這一切如何左右那些身處中國與世界之間的人，左右他們因應兩者之間的張力，並理解自己生命的方式。
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100%MIT，資安、守護、陪伴全方位服務：Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具，家中寶貝的第一個智慧好朋友
我們想讓你知道的是
仁寶集團子公司「神寶醫資」推出新款AI智慧寶寶攝影機與互動玩具「Pixsee Play & Pixsee Friends」，不只今年榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界設計大獎，還擁有五大資安防護科技，為父母提供最安全、最智慧的科技育兒體驗。
目錄
現代生活非常便利，不只手機、平板、筆電等3C產品可以連線上網，越來越多的傳統家電也支援連接網路，提供即時的遠端服務。除了家事幫手，這些技術也應用在育兒照護，搭配即時傳輸、錄影、遠端語音等功能，育兒好物「寶寶攝影機」就此誕生，造福了不少工作家庭兩頭燒的新手爸媽。
當心！小家庭也有資安危機，你不可不知的科技漏洞
但你知道嗎，這些物聯網科技其實存在著資安隱憂。2015年，國外安全分析公司Rapid7就曾公布10個存在於嬰兒攝影機的安全漏洞，例如駭客可能繞過認證機制進入系統，任意存取或濫用監視服務等。這意味著，若攝影機這類聯網的3C產品沒有做好防護，或是使用者缺乏良好的資安習慣，很可能就會碰上家庭的資安危機，輕則帳號、個資等資料遭駭，造成資料外流與財產損失，重則產品遭到駭客惡意操控，把視訊鏡頭變成駭客窺視全家人一舉一動的「內鬼」。
雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人，但我們也不需因噎廢食，害怕使用類似的攝影機產品；相反的，這正凸顯出資安防護的重要性。所以我們應該建立正確的資安知識，將「資安防護」列入家用攝影機的挑選標準之一，如此一來，才能放心享受安全、智慧的家庭生活。
把資安變成基本要求！Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大防護科技
話說回來，到底如何判斷產品的資安防護是否到位？對於資安領域較陌生的新手爸媽來說，建議可以從廠牌知名度、資安規範等角度來評估。例如神寶醫資聯手微軟（Microsoft）推出的「Pixsee Play & Pixsee Friends AI智慧寶寶攝影機與互動玩具套組」，就是目前市面上同類型的產品中，少數擁有頂尖的資安防護規格的品牌。
「Pixsee Play & Pixsee Friends」由仁寶集團子公司「神寶醫資」打造，不只產品本身榮獲國際CES創新獎、IF產品設計獎與德國紅點設計獎等世界創新設計大獎肯定；對於資安，設計團隊更自信給出「兩大安心」承諾：其一，每一台Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機都是百分之百台灣精造，完全不需擔心產地的不確定因素；其二，Pixsee Play擁有五大資安防護科技，從驗證、傳輸到儲存，通通採用高規格的防護措施，為家人在意的隱私問題提供最全面的保護。
Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的五大資安防護科技
一、遵循號稱「史上最嚴格個資法」的歐盟一般資料保護規則（General Data Protection Regulation，GDPR）。
二、採用「硬體安全晶片」加密防護為使用者保護的基礎，加強身分驗證及資料存取管理措施。
三、SD記憶卡經磁碟加密，僅能透過Pixsee攝影機讀取，任何人皆無法使用讀卡機讀取或在其他電子裝置使用這張記憶卡，確保記憶卡品質與資料安全性。
四、資料傳輸過程全程採用銀行等級的加密工具及加密標準，保障無線網路連線及資料傳輸的安全。
五、Pixsee與微軟合作，以微軟旗下「Azure IoT Hub服務」為樞紐，結合Azure的加密技術與多項資安方案，於雲端整合管理所有Pixsee設置，提供商業等級的資料防護。
智慧偵測 x 高清夜視：不分日夜守護你的心肝寶貝
除了不可忽視的資安防護，針對寶寶的智慧守護也是Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機的一大亮點。設計團隊結合影像偵測、聲音辨識等技術，精心設計了許多智慧功能，幫助爸媽妥善的照顧小寶貝。例如面對「寶寶為什麼哭？」的世紀難題時，Pixsee獨特的哭聲偵測與辨識技術就很實用，不管是尿布濕了、肚子餓了、還是單純需要有人抱抱，Pixsee Play都能運用哭聲資料庫的比對，找出寶寶可能的需求，並在Pixsee App推播提醒時呈現，讓爸媽對症下藥，給予最適當的關愛。
另外，寶寶在成長過程還可能面臨兩大危險：第一是睡眠時的翻身或口鼻覆蓋，第二則是寶寶學會爬行後，總會不受控的往家中較危險的區域（如床邊、玄關）探險。面對防不慎防的風險，Pixsee Play也有相應功能可以提供協助。例如偵測孩子的口鼻是否遭到異物遮擋的「臉部覆蓋偵測」，以及緊盯家中的小寶貝動向的「危險／安全區域偵測」，都能透過Pixsee App發送提示訊息，第一時間提醒照顧者趕到寶寶身邊協助處理，避免聽見寶寶哭聲的心碎瞬間。
此外，Pixsee Play的攝影鏡頭也十分講究。由六層全玻璃構成的500萬畫素鏡頭，搭配Pixsee專業影像畸變校正軟體技術（LDC），不只解析度高，160度超廣角影像也完全不變形，每個細微表現都清清楚楚，再搭配Pixsee App的「智慧拍照」功能，清晰紀錄寶寶的每個可愛瞬間。而且，Pixsee Play還搭載夜鶯近紅外光科技，就算是完全無光源的深夜，夜視鏡頭依然能夠清晰捕捉寶寶張手、眨眼等細節動作，爸媽再也不用為了看一眼孩子而半夜頻繁起床了。
Pixsee Friends動物夥伴布偶大集合：陪伴寶貝的第一個「智慧好朋友」
以為達成看顧寶寶的任務就結束了嗎？Pixsee Play AI智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。對嬰幼兒而言，外界的一切刺激與回饋，都形塑著他的經驗感受，成為養成人格特質的一部分。所以，有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓，寶寶卻還是哭鬧不已，這其實就是需要陪伴的訊號。
陪伴也是Pixsee的強項。除了Pixsee Play的可愛外型之外，還有三位造型療癒的「Pixsee Friends動物夥伴布偶」，每位Pixsee Friend都擁有獨特的音樂歌單。只要寶寶對著攝影鏡頭揮動布偶，Pixsee Play就會自動播放由兒童音樂專家精選的「心情補給歌單」，回應寶寶探索世界的行動。
因為設計的初衷就是希望產品能夠陪伴寶寶，Pixsee Play & Pixsee Friends皆選用非絨布布料製作，不只耐磨好清洗，也避免絨毛、灰塵等病菌風險影響寶寶的健康。因此，爸媽就可以放心把Pixsee Play與Pixsee Friends介紹給寶寶認識，讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴，陪伴寶寶快樂長大。
最貼心的是，不論是揮揮玩偶、聽音樂後的笑鬧反應，Pixsee App的智慧拍照功能會自動拍下這些互動過程，並生成「精選回憶」及「縮時短片」等影音內容儲存在專屬雲端。如此一來，就算爸媽咪不在身邊，依然可以看見寶寶和Pixsee Friends的有趣互動，不錯過任何寶寶讓人心臟爆擊的可愛瞬間。
對寶寶而言，Pixsee Friends的互動及陪伴是成長的重要經驗，不只抓握玩偶能鍛鍊手部的肌肉，也能緩解與父母分開的分離焦慮，對於人格養成中的獨立、自信、想像力等，都有正向幫助；而對爸媽而言，Pixsee Friends就像是寶寶的第一個朋友，能夠分擔一些育兒的甜蜜負擔，同時讓寶寶擁有屬於自己的小夥伴。
智慧操作好簡單！Pixsee App智慧功能設定詳解
Pixsee Play & Pixsee Friends最厲害的地方是，在功能服務如此全方位的同時，操作起來依然簡單直覺。首先，你只需要一台安裝「Pixsee App」的行動裝置，註冊Pixsee的帳號、綁定會員資料後，就可以進入裝置配對的環節。
Pixsee App的介面分類很清楚、使用設計也非常直覺，只要進入Pixsee App後點選左上角的「選單」，再點選「Pixsee設定」，就能看到前文提到如哭聲偵測、區域偵測、縮時短片、語音偵測等豐富功能。以爸媽最關心的智慧拍照功能為例，只要點選「縮時短片」的選項，打開「紀錄模式」，依照家庭的使用需求設定細節。
接著再從選單中選擇「相簿」，就能看到孩子的各種可愛瞬間，同時，App下方還有AI自動生成的精選回憶及縮時短片。如果想要自行編輯，只要點選播放任意一則短片，就能從右上方的「編輯」進入編輯畫面，以拖放的方式來新增、刪除照片，打造最可愛的寶寶圖輯。
除了智慧拍照，Pixsee Play另一大亮點就是智慧播放音樂與聲音。操作上與智慧拍照雷同，但必須先綁定Pixsee Friends，並根據不同的Pixsee Friends進行個別設定。每個Pixsee Friends都能夠設定「父母語錄製」及「AI智慧音樂盒」，依指示完成設定或聲音錄製後，只要將Pixsee Friends置於鏡頭前100至30公分處，緩慢朝向鏡頭推進，Pixsee Play就會自動偵測，偵測成功時會響起提示音，並自動播放音樂清單或父母錄音檔。
Pixsee Play & Pixsee Friends：為寶寶獻上最美好的禮物
專為現代家庭而生的Pixsee Play & Pixsee Friends，為繁忙的父母記錄寶寶的每個瞬間，同時，也替家庭帶來全新的科技育兒體驗。如果正在煩惱親朋好友的孩子滿月禮要送什麼，適用於0~6歲小朋友的Pixsee Play & Pixsee Friends，或許是最與眾不同、也最實用的彌月贈禮，還能在寶寶轉瞬即逝的成長過程中，獻上最美好的祝福。
生活中，所有與寶寶連結的時刻都是無價的，想要分享寶寶成長喜悅的心情，大概是全天下父母都能共鳴的情感。這也是神寶醫資打造打造「Pixsee」系列產品的原動力。所以，大至每個智慧功能的細節設計、小至包覆材質的選用搭配，都是團隊反覆測試、驗證的結晶，一切都只為了讓Pixsee Play不只是攝影機，更是陪伴孩子的智慧互動玩具。