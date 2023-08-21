2023/08/21,
美加

加拿大卑詩省遭野火侵襲，燒毀面積將近整個希臘，3萬5千人被迫撤離家園

加拿大卑詩省遭野火侵襲，燒毀面積將近整個希臘，3萬5千人被迫撤離家園
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

加拿大官方估計，已經有超過1400萬公頃（3460 萬英畝）的土地被燒毀，為前次記錄730萬公頃的兩倍，被燒毀的土地面積約等同整個希臘。事實上，森林大火過去在加拿大相當常見，但大火持續延燒帶來的破壞力，凸顯了野火季的嚴重性。

綜合《法新社》《路透社》報導，位於加拿大西岸的卑詩省（British Columbia）遭野火侵襲，火勢之大又急，當地約有3萬5000多名民眾被迫撤離。加拿大總理賈斯汀・杜魯道（Justin Trudeau ）昨（20）日表示，因應卑詩省當局要求，聯邦政府擴大救援資源，派遣軍隊撲滅火勢，提供相關協助與疏散。目前，該省已宣布進入緊急狀態，並禁止非必要的旅行。

居民流離失所

加拿大慘遭野火肆虐，多處大火不斷。卑詩省的基洛納（Kelowna）擁有15 萬人口，是加拿大今夏發生最多起野火的地區。卑詩省應急管理部長鮑溫・馬（Bowinn Ma）表示，已有約3萬人接到疏散令，另有3萬6000人處於準備逃離的戒備狀態。與此同時，擁有約2萬人口數的西北地區黃刀鎮（Yellowknife）也難逃野火肆虐，人民紛紛撤離該地，《法新社》形容居民疏散後的市容宛若「一座鬼城」。西北地區環境部長肖恩・湯普森（Shane Thompson）表示，黃刀鎮和其他地方的人口外流，意味著這片近北極地區中，三分之二的人已經流離失所。

空氣品質差、大量面積被燒毀

追蹤氣候數據業者IQAir表示，一些城市的空氣質量指數（AQI）超過350，已達到「危險」標準。這項指標所衡量的事火災產生的顆粒物等主要污染物。加拿大官方估計，已經有超過1400萬公頃（3460 萬英畝）的土地被燒毀，為前次記錄730萬公頃的兩倍，被燒毀的土地面積約等同整個希臘。

事實上，森林大火過去在加拿大相當常見，而政府官員預計，野火季節可能會持續到秋季，但火勢蔓延所帶來的破壞，凸顯了野火季的嚴重性。 加拿大全國約14萬平方公里（5,4054平方英里）的土地（大約相當於紐約州的面積）被燒焦，且大火的濃煙煙不停飄到美國東岸。針對野火的情勢，專家表示全球暖化會加劇自然災害，未來的天災恐更加頻繁與致命。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。