加拿大卑詩省遭野火侵襲，燒毀面積將近整個希臘，3萬5千人被迫撤離家園

綜合《法新社》與《路透社》報導，位於加拿大西岸的卑詩省（British Columbia）遭野火侵襲，火勢之大又急，當地約有3萬5000多名民眾被迫撤離。加拿大總理賈斯汀・杜魯道（Justin Trudeau ）昨（20）日表示，因應卑詩省當局要求，聯邦政府擴大救援資源，派遣軍隊撲滅火勢，提供相關協助與疏散。目前，該省已宣布進入緊急狀態，並禁止非必要的旅行。

居民流離失所

加拿大慘遭野火肆虐，多處大火不斷。卑詩省的基洛納（Kelowna）擁有15 萬人口，是加拿大今夏發生最多起野火的地區。卑詩省應急管理部長鮑溫・馬（Bowinn Ma）表示，已有約3萬人接到疏散令，另有3萬6000人處於準備逃離的戒備狀態。與此同時，擁有約2萬人口數的西北地區黃刀鎮（Yellowknife）也難逃野火肆虐，人民紛紛撤離該地，《法新社》形容居民疏散後的市容宛若「一座鬼城」。西北地區環境部長肖恩・湯普森（Shane Thompson）表示，黃刀鎮和其他地方的人口外流，意味著這片近北極地區中，三分之二的人已經流離失所。

空氣品質差、大量面積被燒毀

追蹤氣候數據業者IQAir表示，一些城市的空氣質量指數（AQI）超過350，已達到「危險」標準。這項指標所衡量的事火災產生的顆粒物等主要污染物。加拿大官方估計，已經有超過1400萬公頃（3460 萬英畝）的土地被燒毀，為前次記錄730萬公頃的兩倍，被燒毀的土地面積約等同整個希臘。

事實上，森林大火過去在加拿大相當常見，而政府官員預計，野火季節可能會持續到秋季，但火勢蔓延所帶來的破壞，凸顯了野火季的嚴重性。 加拿大全國約14萬平方公里（5,4054平方英里）的土地（大約相當於紐約州的面積）被燒焦，且大火的濃煙煙不停飄到美國東岸。針對野火的情勢，專家表示全球暖化會加劇自然災害，未來的天災恐更加頻繁與致命。

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核稿編輯：翁世航