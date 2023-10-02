中共建政74週年：加州大城集會抗議迫害及種族滅絕，東京示威者抗議侵犯人權行徑

中共建政74週年，加州大城集會抗議迫害及種族滅絕

（中央社）10月1日是中共建政74週年，美國加州舊金山、洛杉磯等大城市都有民主團體發起抗議中共政權的集會，多個族裔團體也紛紛表達各自訴求，譴責中國政府實施政治迫害及種族滅絕政策。

《美國之音》（Voice of America）報導，舊金山當地時間9月30日中午，許多示威者聚在中國駐舊金山總領事館門口進行抗議。

這場集會有中國民主教育基金會、人道中國、美國香港人會館等民主團體共同參與，抗議者呼喊口號並發表演說。

集會發起人之一的中國民主教育基金會會長方政發表演講說：「今天是中國的國殤日。因為74年前的今天，中國共產黨這個非法黑幫組織竊取中國政權。」

方政指出，中共政權號稱是中華人民共和國，但它從根本上否定中華的優良傳統，也從來沒得到人民授權，它是一黨獨裁專制政權，不是共和國，「所以我們從來不承認所謂的中華人民共和國，這是一個非法政權」。

來自中國河南省的人權人士胡金煒則說：「中共發起的歷次政治運動、饑荒造成近一億人死亡。今年為保（中國國家主席）習近平的所謂政績雄安新區，人為地把涿州和周邊地區變為洩洪區。這不是天災，是人禍！」

同時還有各族裔團體抗議中國當局實施種族滅絕，這些示威者高呼「自由內蒙」、「自由雲南」、「自由香港」和「自由西藏」等口號。

一位舉著「反對種族滅絕」牌子的蒙古人受訪說：「我叫斯日古楞，蒙古族人。現在中共當局開始在全內蒙自治區推行『民族教育改革』，也就是在蒙古族中小學校的蒙語授課改為用漢語授課。」

他還說：「一個民族，當他們的文字被消滅時，這個種族也就被滅絕了！今天我特地來中國駐舊金山總領事館抗議中共對蒙古族和其他少數民族實行種族滅絕政策！」

至於加州另一大城洛杉磯，當地時間10月1日下午也會舉行抗議中共暴行的集會活動，同時還有車隊遊行示威。

中共建政74週年，東京示威者抗議侵犯人權行徑

（中央社）10月1日是中國共產黨建政74週年，少數族裔團體和日本的支持者聚集在東京進行抗議，他們要求中共停止侵犯人權等行徑。

日本英文媒體《日本時報》（Japan Times）報導，支持西藏、維吾爾族、內蒙古、香港和台灣的團體聚集在一起，譴責中國的鎮壓、種族滅絕和擴張主義政策。

來自香港且拒絕透露全名的大學生丹尼爾（Daniel）表示，有關中國在日本設立海外警察站的媒體報導令他感到害怕，但繼續抗爭是他身為香港人的責任。

去年12月，日本外務省向國會議員提供人權組織對於中國海外警察站的調查結果。根據人權組織的調查，中國警察當局可能在日本境內設置兩處活動據點。據稱，這些警察局會監控並恐嚇位於海外的中國公民。

「南蒙古大呼拉爾」（Southern Mongolia Congress）秘書長代欽（Olhunud Daichin）表示，來到日本讓他有了新的觀點。設於東京的南蒙古大呼拉爾是代表蒙古族的人權組織。

57歲的代欽說道：「我能看到我們蒙古族的未來命運。過去70年，我們的歷史被屠殺、我們的草原被摧毀。如果我們現在不發聲，蒙古將會一無所有。」

44歲的在日藏人社群成員丹增貢噶（Tenzin Kunga）指出，他在西藏的一名姪女被中國官員帶走，這是「洗腦」計畫的一環，中共政權利用這個計畫改變年輕人原有的文化認同。他還說，在日本參與示威抗議，是為那些還留在西藏的人們發聲的方式。

「日本維吾爾協會」（Japan Uyghur Association）會長雷特普（Afumetto Retepu）表示，2017年之後，中國的情勢發生巨大變化，有許多維吾爾人被強行拘押。

45歲的雷特普提到，20年前他開始在日本抗議，當時人們不懂中共有多可怕，但現在訊息已流通到全球，能幫助其他的相關團體反抗中國共產黨恐嚇手段。

雷特普還說：「如果我們屈服這種壓力且保持沉默，我們就會傳達錯誤的訊息，讓他們以為可以透過威脅而隨心所欲地操控世界。」

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺