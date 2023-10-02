中共建政74週年：加州大城集會抗議迫害及種族滅絕，東京示威者抗議侵犯人權行徑
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集會發起人之一的中國民主教育基金會會長方政發表演講說：「今天是中國的國殤日。因為74年前的今天，中國共產黨這個非法黑幫組織竊取中國政權。」方政指出，中共政權號稱是中華人民共和國，但它從根本上否定中華的優良傳統，也從來沒得到人民授權，它是一黨獨裁專制政權，不是共和國，「所以我們從來不承認所謂的中華人民共和國，這是一個非法政權」。
中共建政74週年，加州大城集會抗議迫害及種族滅絕
（中央社）10月1日是中共建政74週年，美國加州舊金山、洛杉磯等大城市都有民主團體發起抗議中共政權的集會，多個族裔團體也紛紛表達各自訴求，譴責中國政府實施政治迫害及種族滅絕政策。
《美國之音》（Voice of America）報導，舊金山當地時間9月30日中午，許多示威者聚在中國駐舊金山總領事館門口進行抗議。
這場集會有中國民主教育基金會、人道中國、美國香港人會館等民主團體共同參與，抗議者呼喊口號並發表演說。
集會發起人之一的中國民主教育基金會會長方政發表演講說：「今天是中國的國殤日。因為74年前的今天，中國共產黨這個非法黑幫組織竊取中國政權。」
方政指出，中共政權號稱是中華人民共和國，但它從根本上否定中華的優良傳統，也從來沒得到人民授權，它是一黨獨裁專制政權，不是共和國，「所以我們從來不承認所謂的中華人民共和國，這是一個非法政權」。
來自中國河南省的人權人士胡金煒則說：「中共發起的歷次政治運動、饑荒造成近一億人死亡。今年為保（中國國家主席）習近平的所謂政績雄安新區，人為地把涿州和周邊地區變為洩洪區。這不是天災，是人禍！」
同時還有各族裔團體抗議中國當局實施種族滅絕，這些示威者高呼「自由內蒙」、「自由雲南」、「自由香港」和「自由西藏」等口號。
一位舉著「反對種族滅絕」牌子的蒙古人受訪說：「我叫斯日古楞，蒙古族人。現在中共當局開始在全內蒙自治區推行『民族教育改革』，也就是在蒙古族中小學校的蒙語授課改為用漢語授課。」
他還說：「一個民族，當他們的文字被消滅時，這個種族也就被滅絕了！今天我特地來中國駐舊金山總領事館抗議中共對蒙古族和其他少數民族實行種族滅絕政策！」
至於加州另一大城洛杉磯，當地時間10月1日下午也會舉行抗議中共暴行的集會活動，同時還有車隊遊行示威。
中共建政74週年，東京示威者抗議侵犯人權行徑
（中央社）10月1日是中國共產黨建政74週年，少數族裔團體和日本的支持者聚集在東京進行抗議，他們要求中共停止侵犯人權等行徑。
日本英文媒體《日本時報》（Japan Times）報導，支持西藏、維吾爾族、內蒙古、香港和台灣的團體聚集在一起，譴責中國的鎮壓、種族滅絕和擴張主義政策。
來自香港且拒絕透露全名的大學生丹尼爾（Daniel）表示，有關中國在日本設立海外警察站的媒體報導令他感到害怕，但繼續抗爭是他身為香港人的責任。
去年12月，日本外務省向國會議員提供人權組織對於中國海外警察站的調查結果。根據人權組織的調查，中國警察當局可能在日本境內設置兩處活動據點。據稱，這些警察局會監控並恐嚇位於海外的中國公民。
「南蒙古大呼拉爾」（Southern Mongolia Congress）秘書長代欽（Olhunud Daichin）表示，來到日本讓他有了新的觀點。設於東京的南蒙古大呼拉爾是代表蒙古族的人權組織。
57歲的代欽說道：「我能看到我們蒙古族的未來命運。過去70年，我們的歷史被屠殺、我們的草原被摧毀。如果我們現在不發聲，蒙古將會一無所有。」
44歲的在日藏人社群成員丹增貢噶（Tenzin Kunga）指出，他在西藏的一名姪女被中國官員帶走，這是「洗腦」計畫的一環，中共政權利用這個計畫改變年輕人原有的文化認同。他還說，在日本參與示威抗議，是為那些還留在西藏的人們發聲的方式。
「日本維吾爾協會」（Japan Uyghur Association）會長雷特普（Afumetto Retepu）表示，2017年之後，中國的情勢發生巨大變化，有許多維吾爾人被強行拘押。
45歲的雷特普提到，20年前他開始在日本抗議，當時人們不懂中共有多可怕，但現在訊息已流通到全球，能幫助其他的相關團體反抗中國共產黨恐嚇手段。
雷特普還說：「如果我們屈服這種壓力且保持沉默，我們就會傳達錯誤的訊息，讓他們以為可以透過威脅而隨心所欲地操控世界。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%