藏在「特別預算」裡的貓膩：蔡政府的舉債數字，是馬政府的2.9倍

最近，政府債務與特別預算成了焦點熱議話題，身為在野黨民意代表，自然應該嚴格監督政府的預算籌編與執行、舉債及償還。也因此，從2020年上任以來，就針對財政弊端，一再提醒行政官員並提案因應。可惜的是，在綠色政權國會過半的現實下，多項提案都無疾而終。

就以「特別預算」為例，即便《預算法》第83條明文規定，祗有在「一、國防緊急設施或戰爭；二、國家經濟重大變故；三、重大災變；四、不定期或數年一次之重大政事」，行政院才能在「年度總預算」外提出特別預算；而主計月報社出版的《預算法研析與實務》及專家學者們也針對前開條件明確限制。

以「國防緊急設施或戰爭」來說，僅限於及時充實國防維護國家安全，或因應已爆發戰爭所需的國防緊急設施或資源，而來不及編列在總預算內的，才可使用特別預算因應；而所謂「國家經濟重大變故」，則是指國家遭逢重大經濟事故致危及國家生存發展，而需編列特別預算穩定國情者。

「重大災變」的部分，則是國家遭受重大天然災害或其他重大災變時，所需的救災或災後重建經費；「不定期或數年一次之重大政事」則指遇有不可預期且非定期的重大偶發變故，而需及時籌措的因應經費。

反之，若屬於可預期、具規則性，或非數年一次的情事，就不符合此要件，而不應編列「特別預算」。

依照法規，滿足哪些條件才能編列「特別預算」？

舉例而言，1993年至2001年度分別向美國或法國採購的F-16及幻象2000戰機，就是在「國防緊急設施或戰爭」基礎下編列特別預算；行政院為因應1973年爆發的全球能源及糧食危機導致國內糧價暴漲問題所提出的「糧食平準基金特別預算案30億元 」，以及2007-2008年為因應全球金融海嘯，回穩經濟局勢而編列的「振興經濟擴大公共建設特別預算4991億元」是在「國家經濟重大變故」基礎下編列。

至於1999年為因應921大地震的「九二一震災重建暫行條例」的特別預算1000億元，以及2003年因嚴重急性呼吸道症候群（SARS）肆虐所提出的「中央政府嚴重急性呼吸道症候群防治及紓困特別預算500億元」則是在「重大災變」的基礎下編列。

此外，1990年將第一銀行、華南銀行、彰化銀行三家商業銀行部分股權轉移省有44.56億元特別預算，以及1991年「中央戰士授田憑據處理補償金及其發放作業費」的特別預算882億，則是在「不定期或數年一次之重大政事」基礎下編列，則指不可預期且非定期的重大偶發變故。

從上面的例子可見，過往對於「特別預算」的編列均小心謹慎且金額有所依據。究其所以，就是因為「特別預算」是為了讓政府在面臨不可預期的突發事故，來不及將因應所需項目及金額納入「年度總預算」時，有個救急的特別手段。何況，「特別預算」多以舉債方式籌措財源且不納入舉債上限的範圍，一旦濫用則後果不堪設想。

沒想到，蔡政府這七年來，竟然無視「特別預算」的法規限制，以各項名義編列了13項特別預算（包括：流域綜合治理計畫第三期、四期的「前瞻基礎建設」、「新式戰機採購計畫」、「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」（含原預算及四次追加）、「海空戰力提升計畫」、「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果」等），其總額更是高達2兆4967億元。

其中，除131億元稅課收入、2250億元來自「移用以前年度歲計賸餘」外，其餘2兆2586億元均來自舉債（請參閱下表）。

蔡政府時期特別預算編列情形（單位：新台幣億元*） 特別預算項目 預算數 舉債 移用以前年度歲計賸餘 稅課收入 流域綜合治理計畫（三期） 235 104 131 前瞻基礎建設（一期） 1,071 1,071 前瞻基礎建設（二期） 2,230 2,230 前瞻基礎建設（三期） 2,298 2,298 前瞻基礎建設（四期） 2,098 2,098 新式戰機採購計畫 2,472 2,322 150 紓困**（原預算） 600 300 300 紓困（第一次追加） 1,500 1,500 紓困（第二次追加） 2,099 2,099 紓困（第三次追加） 2,595 2,595 紓困（第四次追加） 1,600 1,600 海空戰力提升計畫 2,370 2,370 疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果 3,799 1,999 1,800 總計 24,967** 22,586 2,250 131 資料來源：行政院官網 * 億元以下四捨五入

** 嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算

如果拿去（2022）年全國GDP總額22.67兆元為基準，就可發現蔡政府以「特別預算」為由的舉債金額，約當全國GDP的一成。其相較於馬政府時期的特別預算總額7953億元和舉債總額7754億元，蔡政府的「特別預算」總額和舉債竟是馬政府的3.14倍和2.9倍。如此高額的債務日後都將由後代子孫償還的，也難怪民間痛批民進黨政府將債留子孫！

監察院和審計部的報告，都曾指出蔡政府預算編列的問題

雖說蔡政府13項特別預算中的「流域綜合治理計畫」、「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」和部分「新式戰機採購計畫」與「海空戰力提升計畫」勉強還算符合特別預算編列的法規，但金額龐大且舉債最高的前瞻特別預算就極具爭議。

就此，就連監察院在其2021年「109財調0022」字號調查報告中指出：特別預算確有常態化的現象，還表示行政部門「未嚴格限制特別預算編列要件」，以及「有特別預算浮編，破壞正常預算體制之情事」。

其更指出：「2020年度中央政府總預算案歲入歲出雖平衡，卻因特別預算短差1232.3億元」及「前瞻計畫納入原已編列公務預算等計畫，恐有政府將部分支出隱藏於前瞻計畫特別預算，造成2020年度總預算財政收支平衡假象」等。

足見，前瞻基礎建設之以「特別預算」編列實有疑義，畢竟其中諸多項目並非「救急」，實屬經常性支出，致有將部分年度支出隱藏於前瞻計畫之不法。尤其，前瞻特別預算每期的經常門占比都超過10%，最近兩期更高達15%及20%。也就是說總額約7700億元的4期前瞻計畫，其中有15%（約1180億元），是用在無法留給後代子孫任何建設或成果的支出上。

這些支出理應依法編列在「年度總預算」，而不應納入「特別預算」。