馬來西亞州選「綠潮」來襲不意外，接下來安華領導的團結政府會更趨保守化嗎？
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東南亞馬來西亞在8月12日的六州選舉結果顯示，安華領導的團結政府未能在國盟控制的州屬發揮現任者優勢，而且還在執政15年的雪蘭莪州流失馬來選票，喪失三分之二議會優勢。面對在野的國盟掀起的「綠潮」，身為團結政府一員的國陣巫統，接下來是否會為爭取馬來社會的信任，而兜售右翼保守的議程，這些動作勢必給安華領導的希盟帶來束縛。
全國有13州的馬來西亞，在今年8月舉行了6州的選舉。時間回到2022年10月10日，當時執政的國民陣線（國陣）解散國會，於同年11月舉行第十五屆全國大選，由於馬來西亞是實行聯邦制，13個州政府有權不跟隨聯邦政府解散議會，於是，只有3個由國陣領導的州政府——玻璃市、霹靂州和彭亨州跟隨國會一同解散州選，而另四州已在更早之前舉行了州選。
根據去年11月19日公佈開票結果，沒有單一政黨聯盟擁有簡單多數議席（112席）組織聯邦政府，全國陷入懸峙議會的焦慮與不安。後來，國家元首蘇丹阿都拉諭令朝野政黨盡快組織聯邦政府，最終安華領導的希望聯盟（希盟）憑著82席相對多數，跟國陣、沙巴、砂拉越和其他小黨談判，成功湊足148個國會席次，建立以「團結」（perpaduan）為名的聯合政府。
這個由安華領導的政府，意味著希盟和國陣這兩個長期對立的死對頭，拋下前嫌，邁向大和解的新階段，因為他們都有共同的敵人，亦即前首相慕尤丁跟伊斯蘭黨所領導的國民聯盟（國盟）。儘管2020年才成立的國盟未能執政，但在222個國會議席中，贏了74席，成為多數馬來選民力挺的新勢力，因此這現象也被稱為「綠潮」（綠色是伊斯蘭黨的象徵）。
也因為團結政府是一個全新的政治方程式，政黨之間的歷史恩怨、意識形態、政策分歧、個人情結和族群宗教嫌隙，都需要很多的時間和心力去慢慢消化，安華為了在體制改革和政治分歧之間尋找中間點，提倡「昌明大馬」（Malaysia Madani）的治國論述，希望能夠凝聚執政陣營，也可以透過這個富含伊斯蘭色彩的敘事，博取馬來社會好感，進一步緩和國內的族群宗教矛盾。
團結政府之所以執政不到一年，就面臨被視為「期中考」的六州選舉，是因為2022年拒絕尾隨聯邦政府解散的六個州議會在今年6月屆滿，希盟執政的檳城、雪蘭莪和森美蘭，還有伊斯蘭黨執政的吉打、吉蘭丹和登嘉樓，於年中之後相繼解散州議會。因此在7月5日選舉委員會公告7月29日提名，8月12日投票，而安華及其執政陣營因此面對第一次「期中考」，摩拳擦掌的國盟則想要再一次大顯身手。
「綠潮」再次來襲
8月12日的投票結果顯示，團結政府（希盟、國陣）守住檳、雪、森三州，國盟（伊斯蘭黨、土團黨、民政黨）則鞏固吉、丹、登三州，就是維持原本「三比三」的狀態。可是，若從朝野政黨的席次得失及得票情況去看，此次六州選是2022年第十五屆大選的延續。
整體而言，希盟還算在此次期中考剛好及格，不過對團結政府卻是一次挫敗。在州選開打的時候，安華非常積極地協助希盟和國陣的候選人助選，親自到吉打、吉蘭丹舉辦造勢活動，期間提出不少惠民措施，例如，總共撥款15億令吉（約新台幣105億元）解決吉蘭丹長期面臨的淨水問題。稻農產出津貼從每噸360令吉（約新台幣2470元）增加到500令吉（約新台幣3500元）。這些對準偏鄉馬來選民的動作，在國盟的攻勢之下卻顯得毫無作為。
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註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
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