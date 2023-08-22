新加坡總統選舉也有「楚瑜」？曾有參選人以「Grab司機」身份領表，也有人四度「跑龍套」

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現年40歲的余國本稱得上是「選舉常客」。他第一次在媒體鏡頭前亮相，是在2015年的全國大選，之後每當新加坡舉行選舉或補選時，他從不缺席，2013年辭去新加坡民航局的工作後，轉當私召車司機，因此在2015年大選時就是以「Grab司機」身份領表格，令不少人記憶猶新。
文：王震宇
編按：新加坡總統於1993年開始推行民選總統制，總統屬於象徵性的國家元首，並將於9月1日舉辦總統選舉，候選人是否符合資格由選舉委員會決定，本文提及的代表人物皆無在本次星國總統選舉中登記參選或被正式提名。
每一屆新加坡民選總統選舉，除了最終獲提名的候選人，總少不了一些有意參選、卻因不符資格而被拒於門外者。
在大眾眼裡，這些人也許只是走個過場刷刷存在感，甚至連他們的名字都記不住。但這些人依然「屢敗屢戰」，一旦選舉來臨，幾乎次次都會現身，一些媒體也會刻意留意他們的出現，希望能增添一些花絮，緩和一下選舉緊張肅穆的氛圍。
余國本（40歲），總統選舉「跑龍套」記錄：2017年
現年40歲的余國本稱得上是「選舉常客」。他第一次在媒體鏡頭前亮相，是在2015年的全國大選，之後每當新加坡舉行選舉或補選時，他從不缺席。
2015年，他表示有意以無黨籍人士身份參選武吉班讓單選區，但在提名日當天，因沒能按選舉局要求集齊提名人、附議者和讚成者，結果資格被取消。
隔年，武吉巴督單選區舉行補選，余國本也被拍到出現在提名中心，不過他「一身輕」抵達現場，完全沒有準備任何表格。
翻開他的「參戰」記錄，余國本唯一一次領取總統選舉的申請表格，就是在2017年的總統選舉。有趣的是，該屆選舉明明是保留給有資格的馬來族候選人，他依舊堅持以華族身份提交族群聲明。可想而知，余國本因為提交的不是馬來族的族群聲明，提前被拒於選舉門外。
到了2020年全國大選，他獨自一人出現在馬林百列集選區的提名中心，向媒體聲稱要等「志同道合者」一起參選馬林百列，但不久後就離開現場。
余國本接受網絡媒體訪問時透露，自己年輕時曾加入人民行動黨青年團，也積極參與基層和工會活動。他在2013年辭去新加坡民航局的工作後，成為消費者協會的自由身顧問，但久久找不到新工作後，轉當私召車司機。
余國本在2015年大選時就是以「Grab司機」身份領表格，因此令不少人記憶猶新，就算叫不出他的姓名，也可能單憑他的外表就能聯想到他的職業。
2016年武吉巴督補選，余國本現身時就被媒體問道，再次領取競選表格是否只是為了增加曝光率？他回應時並不否認這一點，也坦言自己十分享受在鎂光燈下備受矚目的感覺。
黃文優（81歲），總統選舉「跑龍套」記錄：1999年、2005年、2011年、2017年
新加坡是在1993年開始推行民選總統機制，自此已舉辦過五次總統選舉。在五次選舉中，有一人的跑龍套記錄最高、共計四次，他就是前私人補習教師及房地產執行總裁黃文優。
黃文優第一次「初試啼音」是在1999年的總統選舉，總統選舉委員會在考慮了候選人的提名申請後，拒絕頒發合格證書給他。
2005年，他第二次申請競選總統，但還是沒能獲頒合格證書。這兩屆選舉，都由前總統納丹在沒有其他候選人挑戰的情況下自動當選。
2011年，他三度領取總統選舉表格，最終因表格不完整被拒。他過後寫了一個書面澄清表明自己不符要求，希望委員會可以豁免這項要求，但委員會說它沒權力這麼做。
2017年，他再度表示欲參選總統，最後也不了了之。
除了總統選舉，黃文優過去20年來也多次參加大大小小的大選和補選。 2001年，他首次以無黨籍人士身份，在如切單選區對戰行動黨議員曾士生，最終以16.45%的得票率落選。爾後，在2011年的全國大選、2013年的榜鵝東補選，以及2020年的大選，他都試圖參與，不過都沒有獲得提名。
關玉麟（69歲），總統選舉「跑龍套」記錄：2005年、2011年
曾兩次有意競逐總統選舉的裕廊集團前財務總管關玉麟，其實曾在1999年加入人民行動黨成為黨員，為了參加2005年總統選舉，他在當年選舉前離開行動黨。
然而，他沒能成功申請到合格證書，事後嘗試上訴也無果。選舉委員會當時指出，關玉麟在裕廊集團的職務未達到憲法規定的標準，因此被提名為總統選舉候選人的資格不符。
2011年，他第二次表態參選總統選舉，但選委會以同樣的理由拒絕他的申請。有趣的是，得知自己沒機會參選後，他在提名日當天依舊現身，為的是要力挺他的高中同學、也是該屆選舉四名候選人之一的陳如斯。
過去12年，雖然選舉或大選期間已不再見到關玉麟這號人物，但他仍十分活躍，除了設立個人網站，也經常在個人臉書賬號上更新近況。
今年6月中旬，前中學木工教師辛舜加（71歲）被媒體注意到出現在選舉局外，領取了總統候選人合格證書申請表格。他說自己已於6月15日提交了表格。業餘攝影師張恩鳴（45歲）則在TikTok上傳影片，稱自己已在6月27日領取了總統候選人合格證書申請表格，有意參選總統。
據悉，上述兩人都不符合總統候選人的條件。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。