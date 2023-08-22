新加坡總統選舉也有「楚瑜」？曾有參選人以「Grab司機」身份領表，也有人四度「跑龍套」

文：王震宇

編按：新加坡總統於1993年開始推行民選總統制，總統屬於象徵性的國家元首，並將於9月1日舉辦總統選舉，候選人是否符合資格由選舉委員會決定，本文提及的代表人物皆無在本次星國總統選舉中登記參選或被正式提名。

每一屆新加坡民選總統選舉，除了最終獲提名的候選人，總少不了一些有意參選、卻因不符資格而被拒於門外者。

在大眾眼裡，這些人也許只是走個過場刷刷存在感，甚至連他們的名字都記不住。但這些人依然「屢敗屢戰」，一旦選舉來臨，幾乎次次都會現身，一些媒體也會刻意留意他們的出現，希望能增添一些花絮，緩和一下選舉緊張肅穆的氛圍。

余國本（40歲），總統選舉「跑龍套」記錄：2017年

現年40歲的余國本稱得上是「選舉常客」。他第一次在媒體鏡頭前亮相，是在2015年的全國大選，之後每當新加坡舉行選舉或補選時，他從不缺席。

2015年，他表示有意以無黨籍人士身份參選武吉班讓單選區，但在提名日當天，因沒能按選舉局要求集齊提名人、附議者和讚成者，結果資格被取消。

隔年，武吉巴督單選區舉行補選，余國本也被拍到出現在提名中心，不過他「一身輕」抵達現場，完全沒有準備任何表格。

翻開他的「參戰」記錄，余國本唯一一次領取總統選舉的申請表格，就是在2017年的總統選舉。有趣的是，該屆選舉明明是保留給有資格的馬來族候選人，他依舊堅持以華族身份提交族群聲明。可想而知，余國本因為提交的不是馬來族的族群聲明，提前被拒於選舉門外。

到了2020年全國大選，他獨自一人出現在馬林百列集選區的提名中心，向媒體聲稱要等「志同道合者」一起參選馬林百列，但不久後就離開現場。

余國本接受網絡媒體訪問時透露，自己年輕時曾加入人民行動黨青年團，也積極參與基層和工會活動。他在2013年辭去新加坡民航局的工作後，成為消費者協會的自由身顧問，但久久找不到新工作後，轉當私召車司機。

余國本在2015年大選時就是以「Grab司機」身份領表格，因此令不少人記憶猶新，就算叫不出他的姓名，也可能單憑他的外表就能聯想到他的職業。

2016年武吉巴督補選，余國本現身時就被媒體問道，再次領取競選表格是否只是為了增加曝光率？他回應時並不否認這一點，也坦言自己十分享受在鎂光燈下備受矚目的感覺。

黃文優（81歲），總統選舉「跑龍套」記錄：1999年、2005年、2011年、2017年

新加坡是在1993年開始推行民選總統機制，自此已舉辦過五次總統選舉。在五次選舉中，有一人的跑龍套記錄最高、共計四次，他就是前私人補習教師及房地產執行總裁黃文優。

黃文優第一次「初試啼音」是在1999年的總統選舉，總統選舉委員會在考慮了候選人的提名申請後，拒絕頒發合格證書給他。

2005年，他第二次申請競選總統，但還是沒能獲頒合格證書。這兩屆選舉，都由前總統納丹在沒有其他候選人挑戰的情況下自動當選。

2011年，他三度領取總統選舉表格，最終因表格不完整被拒。他過後寫了一個書面澄清表明自己不符要求，希望委員會可以豁免這項要求，但委員會說它沒權力這麼做。

2017年，他再度表示欲參選總統，最後也不了了之。

除了總統選舉，黃文優過去20年來也多次參加大大小小的大選和補選。 2001年，他首次以無黨籍人士身份，在如切單選區對戰行動黨議員曾士生，最終以16.45%的得票率落選。爾後，在2011年的全國大選、2013年的榜鵝東補選，以及2020年的大選，他都試圖參與，不過都沒有獲得提名。

關玉麟（69歲），總統選舉「跑龍套」記錄：2005年、2011年

曾兩次有意競逐總統選舉的裕廊集團前財務總管關玉麟，其實曾在1999年加入人民行動黨成為黨員，為了參加2005年總統選舉，他在當年選舉前離開行動黨。

然而，他沒能成功申請到合格證書，事後嘗試上訴也無果。選舉委員會當時指出，關玉麟在裕廊集團的職務未達到憲法規定的標準，因此被提名為總統選舉候選人的資格不符。

2011年，他第二次表態參選總統選舉，但選委會以同樣的理由拒絕他的申請。有趣的是，得知自己沒機會參選後，他在提名日當天依舊現身，為的是要力挺他的高中同學、也是該屆選舉四名候選人之一的陳如斯。

過去12年，雖然選舉或大選期間已不再見到關玉麟這號人物，但他仍十分活躍，除了設立個人網站，也經常在個人臉書賬號上更新近況。

今年6月中旬，前中學木工教師辛舜加（71歲）被媒體注意到出現在選舉局外，領取了總統候選人合格證書申請表格。他說自己已於6月15日提交了表格。業餘攝影師張恩鳴（45歲）則在TikTok上傳影片，稱自己已在6月27日領取了總統候選人合格證書申請表格，有意參選總統。

據悉，上述兩人都不符合總統候選人的條件。

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒