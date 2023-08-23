TNL+ 2023/08/23,
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柬埔寨中文教學求生記（一）：當「老華人」與「新移民」落腳高棉，他們如何培育下一代？

柬埔寨中文教學求生記（一）：當「老華人」與「新移民」落腳高棉，他們如何培育下一代？
金邊知名華校「民生學校」，由福建會館籌建。Photo Credit: Hung Chieh Hsu

我們想讓你知道的是

1980年代，就有一批為數不多的台灣移民到柬埔寨打拼。1994年，李登輝政府的南向政策，鼓勵不少台商赴柬考察拓點。柬埔寨與歐美市場的貿易優惠、便宜的人工，成為台灣成熟的成衣、製鞋業，理想的新生產基地。

語言是世界上最複雜迷人的事物之一。對語言學家而言，語言是意義的載體，通往理解。對人類學家而言，追尋不同語言的分布及影響，能描繪人群遷徙軌跡。對家長而言，外語挾著望子成龍的想望，代表競爭優勢與跨國機遇。對民族國家而言，語言等同國族，官方語言代表該族群主體性與統治合法性，也涉及行政溝通效能考量。在跨國境人群交會，強勢語言讓其母語者享有優勢，也成為文化霸權的代理人。

那麼身為傳遞語言文化的教育者，語言代表什麼呢？華語老師在傳遞語言知識的同時，又夾帶什麼自知或不自知的意識形態？筆者曾於2018-2020年間，於柬埔寨國際學校任教中文老師，同時也是家長。身兼外語教育消費者與生產者的雙重身份，讓我在柬埔寨教學現場看見什麼？當台灣積極推動雙語教育之時，柬埔寨經驗又能讓我們學到什麼？

本篇，先讓我們借用人類學之眼、社會學想像，描繪當代華人遷移南洋的歷史，以及他們在柬埔寨建構的華文教育，探討華人落腳高棉之後，如何培育下一代。下一篇，再讓我用家長身份，聊聊在柬埔寨「逛學校」所見的國際教育，並從老師角度，分享我跌跌撞撞的非典型中文教學。

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Photo Credit: Hung Chieh Hsu
馬德望最大華校「聯華學校」，由客家華僑籌建。

中國的失落與崛起：老華人與「新移民」

跟據《長為異鄉客？：當代華人新移民》書中資料，全球現有超過4000萬華人在海外定居或暫居，廣泛分佈在140多個國家，其中75%集中在東南亞，是海外華人最主要居住地。華人移民南洋雖不是新鮮事，不過二戰之後殖民主義結束，現代民族國家成立，主權界線的劃定，也讓人群流動置於國家管制之下。1949年中華人民共和國成立，隨後便進入長期冷戰，直到70年代末，中國人跨境流動幾近封鎖，中國與海外華人社會也完全隔離。直至1978年改革開放，中國公民取得護照的條件放關、出國手續簡化，移民海外或出國留學也被允許。此外，中國經濟加入全球化行列，尤其2001年加入世界貿易組織（WTO）之後，國有及私人企業海外投資激增，更為中國移民潮推波助瀾。

儘管非其本意，中國經濟改革，促成當代經久不息的中國新移民潮。短短數十年間有近千萬國民移居海外，這個如潮水般湧出的龐大移民群體，稱為中國「新移民」，以和此前移居海外的老華人區隔。

在這樣的背景下，近代柬埔寨經歷三波華人移入潮：清末民初時期、1990年代戰後重建時期、2010年代中國擴張時期。這三個時期華人的遷移，受什麼動力牽引？他們彼此有何不同、如何關連？移民與當地社會的關係又如何？

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Photo Credit: Hung Chieh Hsu
金邊巷弄裡的華人建築遺跡。碧山宮歷經戰亂、人事流離，逐漸埋沒於後來增建的民宅，只能靠旅人慧眼窺見曾經的榮光。

從華人世紀到世界體系

在史學家安東尼•里得（Anthony Reid）稱之為「華人世紀」的1740-1840年，有近100萬華人在東南亞定居，佔當時本地人口3%。他們以貿易商人為主，種植經濟作物，生產糖、胡椒、檳榔膏、橡膠，以及開採錫礦和金礦，供應中國和國際市場，華商可說獨佔亞洲貿易龍頭。然而，1840年鴉片戰爭之後，中國王朝開始陷入失敗蒙羞的百年。

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