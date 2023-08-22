TNL+ 2023/08/22,
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美國民間要求警察值勤配戴隨身攝影機，工會要求額外加給引發爭論

美國民間要求警察值勤配戴隨身攝影機，工會要求額外加給引發爭論
Photo Credit: GettyImages

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亞利桑那州立大學（ASU）犯罪學專家卡茨（Charles Katz）認為，警察工會要求津貼的「操弄」行徑相當可笑。卡茨稱：「事實證明警方執勤時攜帶隨身攝影機能有效減少民眾對警察不當行為的投訴，且仔細想想，那些能保障員警職業清白及生命安全的裝備，會因為員警配戴後就給他們津貼？難道員警穿上防彈背心也要給予額外補助？」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國麻薩諸塞州（Massachusetts）伍斯特警察局（WPD）自2018年起接連爆出執法失當醜聞，據《紐約時報》（The New York Times）報導，伍斯特有員警曾於2020年性侵涉及媒介性交易且正在接受司法調查的婦女，另於同年5月在喬治・佛洛伊德（George Perry Floyd）事件所引發的抗議遊行中對示威者過度使用武力，美國司法部（DOJ）當前已正式對伍斯特警察局展開調查。

美國全球性日報《今日美國》（USA Today）表示，司法部尚未透露針對伍斯特警察局進行調查的主因，但該單位表示「有充分理由調查伍斯特警察局是否存在種族歧視、性別偏見以及過度使用武力的執法模式。」

鑒於伍斯特警察局涉及不當執法以及在佛洛伊德事件後，民間要求警察配戴隨身攝影機的力度加大，外界建議擁有450名警力的伍斯特警察局可在執勤員警身上裝戴隨身攝影機，不僅能成為警察「當責」（Accountability）的輔助工具，同時也可保護合乎規定執勤的員警。

《紐約時報》指出，伍斯特（Worcester）是美國近年來發展迅速的城市之一，該行政區犯罪率較低，其相對便宜的物價對難民、移民而言皆相當具有吸引力。當前伍斯特的白人比例約為50％，族群邁向多元化的速度則較其他美國城市緩慢，伍斯特警察局的白人警察比例甚至接近80％。

伍斯特市政府是否已推行警用隨身攝影機相關政策？

該市的民意代表多年來不斷在推行隨身攝影機試點計畫，伍斯特警察局也參與其中。在該試點計畫於2020年測試結束後，伍斯特市政府強調會在2023年2月正式實施警察配戴隨身攝影機政策，但該市警察工會隨即提議，凡配有隨身攝影設備的員警皆應獲得額外補助。

伍斯特市政府當前已同意向基層員警支付每年1300美元（約新台幣4萬1518元／約港幣1萬184元）的勤務加給，關注此津貼政策施行進度的在地律師亦呼籲，伍斯特市11名地方議會代表有「法律義務」批准該款項。

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