中美洲議會決議以中國取代台灣觀察員身份，學者憂：恐成阻台參與多邊組織「第一道骨牌」

中美洲議會（PARLACEN）於當地時間21日上午以多數票通過，同意中國成為該機構的觀察員，並取消了台灣的永久觀察員地位。我國外交部今（22）日也發出聲明，強調我國政府表達最嚴正抗議，為維護國家主權及尊嚴，宣布即日起正式退出中美洲議會。

中美洲議會成立於1991年，是中美洲統合體（SICA）的立法機關，會員國包括瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬及多明尼加6國，我國立法院於1999年成為中美洲議會觀察員，每年有數名立法委員額度可出席參加會議。我國代表雖不具投票權和發言權，但能強化我國參與中美洲區域事務，深化和中美洲國家的關係。

今年6月，我國前友邦尼加拉瓜向中美洲議會提案（尼加拉瓜與我國於2021年12月10日斷交，同日與中國建交），要求依照1971年聯合國大會第2758號決議，將台灣視為中國的一部分，改承認中國全國人民代表大會（全國人大），並撤銷台灣立法院的永久觀察員資格。該案移交至中美洲議會外交及移民委員會，該會10名代表中，我國邦交國瓜地馬拉的議員有2位，其他的代表來自中美洲4個國家，皆在之前與我國斷交。

中美洲議會於8月開議，21日處理尼加拉瓜提案，由120名全體議員表決，結果以73票同意、32票反對、9票棄權的結果，同意中國加入中美洲議會，同時撤銷我國立法院觀察員的地位。

En la Asamblea Plenaria del PARLACEN, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Migración, di lectura al informe favorable de nuestra comisión para la incorporación como Estado Observador Permanente del @PARLACEN a la República Popular China 🇨🇳🇸🇻⬇️ pic.twitter.com/p9I9xzQKk3 — Carlos Hernández (@CarlosHdez_SV) August 21, 2023

我國外交部今日發出聲明，表示中美洲議會的成立宗旨為推動及擴大中美洲國家的合作，增進區域內民眾福祉，鞏固民主政治，以促進中美洲地區的統合與和平。中華民國（台灣）基於支持及認同此一理念，自1999年即加入成為中美洲議會的區域外永久觀察員，多年來與各會員國共同推動多項雙邊及區域合作計畫，促進區域繁榮與發展，一直以來都是中美洲議會在推動區域和平及統合進程的忠實夥伴。

外交部重申，中華民國（台灣）是一個主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是事實也是現狀。對於中國不斷以各種手段打壓我國際參與空間，企圖公然干預我國民主選舉進程，我國不會屈服於中國的文攻武嚇，也積極聯合友邦與理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定，並爭取台灣應有的國際空間與地位。

外交部也痛批尼加拉瓜黨團及部分親中議員扈從中國排我陰謀，罔顧我國對該議會及中美洲區域統合與發展的長期貢獻，不惜分化議會內部團結、破壞中美洲地區民主及和諧，執意推動並慫恿中美洲議會通過極具爭議的「排我納中」議案。對於尼國奧德嘉（Daniel Ortega）獨裁政權自甘淪為中國馬前卒，錯誤引用聯合國大會第2758號決議、操弄所謂「一中原則」謬論，藉此謀奪我國在中美洲議會的權益，外交部今給予強烈的譴責。

中美洲議會有助台灣提升能見度，學者憂恐成「第一道骨牌」

政治大學外交系副教授、前外交部研究設計委員會主委黃奎博接受《關鍵評論網》訪問時表示，中美洲議會的作用在於輔助我國對中美洲的多邊外交，特別是透過國會外交的互動方式增加兩方關係。但我國與中美洲議會關係「平常就比較薄弱」，因為距離、語言，加上沒有正式邦交支撐，現在台灣在中美洲議會只剩瓜地馬拉一個邦交國（我國友邦貝里斯雖然地理位置在中美洲，但並無參與該組織），才會發生今天這種事情。

外界關切我國在中美洲銀行（CABEI）區域外成員地位是否會不保，黃奎博表示，中美洲銀行因為台灣有捐錢，地位相對比中美洲議會穩固，但因有議會這件事，未來不排除銀行參與各方面集體決議。這類情況在1986年就發生過，當時台灣也是亞洲開發銀行的捐贈方之一，但參與的名稱卻被迫從中華民國改名成「中國台北」。黃奎博表示，希望這次中美洲議會事件，不會是台灣在中美洲參與的多邊組織受到衝擊的「第一道骨牌」。

淡江大學全球政經系拉丁美洲碩士班副教授黃富娟告訴《關鍵評論網》，我國沒辦法進入聯合國體系，只能透過中美洲統合體（SICA）、中美洲議會這些區域次級組織，提高能見度與參與度。如台灣給予中美洲許多技術援助，使中美洲統合體一些計畫將台灣納入，台灣便不至於被排除於聯合國系統。我國被中國長期外交封鎖，目標一直是盡可能出席各國際組織，從這個層面來看，「中美洲的價值就不一樣」。

中美洲議會是中美洲統合體的立法機關，台灣也是中美洲統合體觀察員，外界關切若尼加拉瓜此次提案得逞，中美洲統合體恐將成為下一個戰場。不過中美洲統合體與中美洲議會不同，是採取共識決，也就是若有反對意見，提案就會遭否決，我國外交部發言人劉永健今日則於外交部例行新聞說明會表示，我國在中美洲統合體和中美洲銀行的運作「完全不受影響」。

Photo Credit: 立法院 2018年時任立法院長蘇嘉全（中）與中美洲議會議長萊福爾（左）簽署「中華民國（台灣）立法院以永久觀察員地位參與中美洲議會特別協議」，立委張宏陸（右）宣誓擔任觀察員。

中美洲議會剔除台灣，美國、歐洲議員同聲譴責

美國共和黨聯邦參議員凱西迪（Bill Cassidy）批評， 中美洲議會將中國取代台灣作為觀察員地位的決定，這 違背了中美洲議會為該地區帶來民主與和平的努力，他並警告「 這不是對美國友好的國家應該走的方向。」

美國眾議院「國會台灣連線」共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）也表示，中美洲議會取消台灣常駐觀察員地位的行爲是對民主的攻擊，應受譴責。迪馬里強調，台灣是美國重要的民主盟友和夥伴，拜登政府對台灣在國際舞台上正當地位的支持非常重要。