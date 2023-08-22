中美洲議會決議以中國取代台灣觀察員身份，學者憂：恐成阻台參與多邊組織「第一道骨牌」
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中美洲議會的作用在於輔助我國對中美洲的多邊外交，特別是透過國會外交的互動方式增加兩方關係，但學者指出，我國與中美洲議會關係「平常就比較薄弱」，因為距離、語言，加上現在台灣在中美洲議會只剩瓜地馬拉一個邦交國，才會有今天發生的事情。
中美洲議會（PARLACEN）於當地時間21日上午以多數票通過，同意中國成為該機構的觀察員，並取消了台灣的永久觀察員地位。我國外交部今（22）日也發出聲明，強調我國政府表達最嚴正抗議，為維護國家主權及尊嚴，宣布即日起正式退出中美洲議會。
中美洲議會成立於1991年，是中美洲統合體（SICA）的立法機關，會員國包括瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬及多明尼加6國，我國立法院於1999年成為中美洲議會觀察員，每年有數名立法委員額度可出席參加會議。我國代表雖不具投票權和發言權，但能強化我國參與中美洲區域事務，深化和中美洲國家的關係。
今年6月，我國前友邦尼加拉瓜向中美洲議會提案（尼加拉瓜與我國於2021年12月10日斷交，同日與中國建交），要求依照1971年聯合國大會第2758號決議，將台灣視為中國的一部分，改承認中國全國人民代表大會（全國人大），並撤銷台灣立法院的永久觀察員資格。該案移交至中美洲議會外交及移民委員會，該會10名代表中，我國邦交國瓜地馬拉的議員有2位，其他的代表來自中美洲4個國家，皆在之前與我國斷交。
中美洲議會於8月開議，21日處理尼加拉瓜提案，由120名全體議員表決，結果以73票同意、32票反對、9票棄權的結果，同意中國加入中美洲議會，同時撤銷我國立法院觀察員的地位。
我國外交部今日發出聲明，表示中美洲議會的成立宗旨為推動及擴大中美洲國家的合作，增進區域內民眾福祉，鞏固民主政治，以促進中美洲地區的統合與和平。中華民國（台灣）基於支持及認同此一理念，自1999年即加入成為中美洲議會的區域外永久觀察員，多年來與各會員國共同推動多項雙邊及區域合作計畫，促進區域繁榮與發展，一直以來都是中美洲議會在推動區域和平及統合進程的忠實夥伴。
外交部重申，中華民國（台灣）是一個主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是事實也是現狀。對於中國不斷以各種手段打壓我國際參與空間，企圖公然干預我國民主選舉進程，我國不會屈服於中國的文攻武嚇，也積極聯合友邦與理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定，並爭取台灣應有的國際空間與地位。
外交部也痛批尼加拉瓜黨團及部分親中議員扈從中國排我陰謀，罔顧我國對該議會及中美洲區域統合與發展的長期貢獻，不惜分化議會內部團結、破壞中美洲地區民主及和諧，執意推動並慫恿中美洲議會通過極具爭議的「排我納中」議案。對於尼國奧德嘉（Daniel Ortega）獨裁政權自甘淪為中國馬前卒，錯誤引用聯合國大會第2758號決議、操弄所謂「一中原則」謬論，藉此謀奪我國在中美洲議會的權益，外交部今給予強烈的譴責。
中美洲議會有助台灣提升能見度，學者憂恐成「第一道骨牌」
政治大學外交系副教授、前外交部研究設計委員會主委黃奎博接受《關鍵評論網》訪問時表示，中美洲議會的作用在於輔助我國對中美洲的多邊外交，特別是透過國會外交的互動方式增加兩方關係。但我國與中美洲議會關係「平常就比較薄弱」，因為距離、語言，加上沒有正式邦交支撐，現在台灣在中美洲議會只剩瓜地馬拉一個邦交國（我國友邦貝里斯雖然地理位置在中美洲，但並無參與該組織），才會發生今天這種事情。
外界關切我國在中美洲銀行（CABEI）區域外成員地位是否會不保，黃奎博表示，中美洲銀行因為台灣有捐錢，地位相對比中美洲議會穩固，但因有議會這件事，未來不排除銀行參與各方面集體決議。這類情況在1986年就發生過，當時台灣也是亞洲開發銀行的捐贈方之一，但參與的名稱卻被迫從中華民國改名成「中國台北」。黃奎博表示，希望這次中美洲議會事件，不會是台灣在中美洲參與的多邊組織受到衝擊的「第一道骨牌」。
淡江大學全球政經系拉丁美洲碩士班副教授黃富娟告訴《關鍵評論網》，我國沒辦法進入聯合國體系，只能透過中美洲統合體（SICA）、中美洲議會這些區域次級組織，提高能見度與參與度。如台灣給予中美洲許多技術援助，使中美洲統合體一些計畫將台灣納入，台灣便不至於被排除於聯合國系統。我國被中國長期外交封鎖，目標一直是盡可能出席各國際組織，從這個層面來看，「中美洲的價值就不一樣」。
中美洲議會是中美洲統合體的立法機關，台灣也是中美洲統合體觀察員，外界關切若尼加拉瓜此次提案得逞，中美洲統合體恐將成為下一個戰場。不過中美洲統合體與中美洲議會不同，是採取共識決，也就是若有反對意見，提案就會遭否決，我國外交部發言人劉永健今日則於外交部例行新聞說明會表示，我國在中美洲統合體和中美洲銀行的運作「完全不受影響」。
中美洲議會剔除台灣，美國、歐洲議員同聲譴責
美國共和黨聯邦參議員凱西迪（Bill Cassidy）批評，中美洲議會將中國取代台灣作為觀察員地位的決定，這違背了中美洲議會為該地區帶來民主與和平的努力，他並警告「這不是對美國友好的國家應該走的方向。」
美國眾議院「國會台灣連線」共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）也表示，中美洲議會取消台灣常駐觀察員地位的行爲是對民主的攻擊，應受譴責。迪馬里強調，台灣是美國重要的民主盟友和夥伴，拜登政府對台灣在國際舞台上正當地位的支持非常重要。
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。